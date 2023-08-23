В России прописали правила пользования общим имуществом в дачных поселках. Что это значит для собственников
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, дополняющий Гражданский кодекс параграфом об использовании общего имущества в дачных поселках. Таким образом, регламентируется право общей долевой собственности на имущество в различных объединениях.
Основные положения закона, определяющего правовой режим таких объектов недвижимости, как здания, сооружения, помещения, машино-места, вступают в силу с 1 октября 2023 года.
Что это значит для собственников
Раньше владельцы собственных наделов нередко сталкивались с произволом со стороны соседей. Например, Семён выкупил ворота на въезде в дачный поселок, и въехать граждане могут теперь только с его одобрения. Благодаря отсутствию закрепления в законе подобных моментов такое было возможно. Нововведения это исправляют.
«Если в порядке, установленном законом, определены границы общей территории и предусмотрено создание на ней общего имущества, то собственникам земельных участков, расположенных на этой территории, принадлежат также доли в праве общей собственности на земельные участки общего назначения», — сказано в поправках.
Будь то дорога или спортивная площадка — все принадлежит владельцам земельных участков, расположенных на этой территории.
При этом «никто не сможет перекрыть человеку проезд к его дому. Однако и он обязан оплачивать счета, например, на ремонт общих дорог или охрану поселка».
Кроме того, собственник недвижимой вещи, в случае если из-за него другие несут дополнительные расходы, обязан будет покрывать издержки.