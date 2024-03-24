Кто и как должен убирать придомовую территорию
Неухоженная придомовая территория создает проблемы жильцам: зимой сложно ходить по тротуарам из-за снега, весной, когда слой снега оттаивает, на поверхности образуется прошлогодний мусор, а летом — неприятно смотреть на заросший газон.
Разбираемся, кто должен убирать возле дома, что входит в минимальный набор услуг и что делать, если дворника во дворе не видели уже пару месяцев.
Что считается придомовой территорией
Придомовая территория — участок земли рядом с многоквартирным домом, который принадлежит жильцам. Она считается общим имуществом: все жители дома имеют право находиться во дворе, сидеть на лавочках, выбрасывать мусор в контейнеры.
Границы придомовой территории зафиксированы в Государственном кадастре недвижимого имущества. Бывает и так, что данных в кадастре нет — значит, участок не выделен. Жильцам придется созвать собрание собственников, провести межевание и поставить участок на учет.
Кто должен убирать придомовую территорию
Согласно п. 16 ч. II Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 уборкой придомовой территории заведует организация, которая управляет общим имуществом дома:
- управляющая компания
- ТСЖ
- застройщик
Если жильцы сами управляют домом, они выбирают подрядчика и заключают договор (ст. 164 ЖК РФ).
Все вопросы, связанные с уборкой придомовой территории, решают собственники квартир на общем собрании. Они решают, какие услуги им нужны, как часто, сколько они готовы платить.
Уборку придомовой территории оплачивают собственники помещений. Суммы в платежках зависят от набора услуг, расценок компании и площади квартиры: владелец однокомнатной квартиры платит меньше, чем его сосед в трехкомнатной (ст. 158 ЖК РФ).
Что входит в уборку придомовой территории
Обязательный минимум услуг записан в ч. III Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290. Перечень для зимы и лета отличается.
В холодакоммунальщики обязаны:
- очищать крышки люков и пожарные гидранты от снега и льда;
- очищать дорожки, площадки и парковки во дворе от снега;
- подметать территорию, на которой нет снега;
- очищать придомовую территорию от наледи: посыпать дорожки песком с солью, сбивать сосульки.
В теплое время года— весной, летом, ранней осенью — обязанности другие:
- подметать придомовую территорию;
- косить траву на газонах, убирать с них мусор;
- прочищать ливневую канализацию.
Круглый годкоммунальщики должны:
- содержать в порядке крыльцо и площадку перед подъездом;
- выносить мусор из урн, промывать их;
- убирать площадки, на которых стоят мусорные контейнеры.
Требования к каждому виду работ зафиксированы в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170. Там есть всё: когда подметать и мыть тротуары, как часто чистить дорожки от снега, какими должны быть мусорные контейнеры. Если вам не нравится, как убирают участок возле вашего дома, просмотрите этот документ — вдруг найдете несоответствия.
В зависимости от региона требования могут отличаться. Чтобы предоставить железные аргументы в споре с коммунальщиками, обратите внимание на местные постановления о содержании придомовой территории.
Жильцы могут договориться с управляющей компанией или подрядчиком о дополнительных услугах: ландшафтном дизайне, возведении небольших построек, обустройстве мест для отдыха.
Перечень услуг и частоту уборки фиксируют в договоре с управляющей организацией. Это важно: если жильцам покажется, что коммунальщики не справляются с обязанностями, у них будет весомый аргумент.
Что делать, если придомовую территорию не убирают
Иногда бывает, что управляющая компания или подрядчик не справляются со своими обязанностями: убирают редко и некачественно или вовсе не следят за придомовой территорией. Жильцы могут решить эту проблему двумя способами.
Пожаловаться
Сначала пишут жалобу в управляющую компанию или ТСЖ на имя руководителя. Из организации должны ответить в течение 5 рабочих дней или быстрее, если это зафиксировано в договоре (ч. IV Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491).
Если на жалобу не ответили или ничего не изменилось, жильцы обращаются в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Эти инстанции проверяют, насколько хорошо управляющая организация справляется с обязанностями. Находят нарушения — штрафуют.
Если бездействие управляющей организации угрожает здоровью людей или жилинспекция и Роспотребнадзор отказались рассмотреть заявление, жильцы дома обращаются в прокуратуру.
Сменить подрядчика
Бывает, что обращения в госорганы не помогают, или жильцам не хочется ходить по инстанциям. В этих случаях меняют управляющую организацию или подрядчика. На общем собрании собственников решают, стоит ли расторгнуть договор и с кем заключить новый.
Должны ли дворники расчищать снег у эвакуационных выходов жилого дома? И какой НПА это регламентирует?
София Л.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию вашего региона.
Сколько кв.м. придомовой территории полагается убирать дворнику работая в ЖЭУ?
И сколько уборщица должна мыть КВ.м. МОП по закону?
Рита Р.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к юристам или обслуживающую организацию.