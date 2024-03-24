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Дом и уют
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Кто и как должен убирать придомовую территорию

Дата публикации: 24 мар 2024
Кто и как должен убирать придомовую территорию
Содержание

Неухоженная придомовая территория создает проблемы жильцам: зимой сложно ходить по тротуарам из-за снега, весной, когда слой снега оттаивает, на поверхности образуется прошлогодний мусор, а летом — неприятно смотреть на заросший газон.

Разбираемся, кто должен убирать возле дома, что входит в минимальный набор услуг и что делать, если дворника во дворе не видели уже пару месяцев.

Что считается придомовой территорией

Придомовая территория — участок земли рядом с многоквартирным домом, который принадлежит жильцам. Она считается общим имуществом: все жители дома имеют право находиться во дворе, сидеть на лавочках, выбрасывать мусор в контейнеры.

Границы придомовой территории зафиксированы в Государственном кадастре недвижимого имущества. Бывает и так, что данных в кадастре нет — значит, участок не выделен. Жильцам придется созвать собрание собственников, провести межевание и поставить участок на учет.

Кто должен убирать придомовую территорию

Согласно п. 16 ч. II Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 уборкой придомовой территории заведует организация, которая управляет общим имуществом дома: 

  • управляющая компания
  • ТСЖ
  • застройщик

Если жильцы сами управляют домом, они выбирают подрядчика и заключают договор (ст. 164 ЖК РФ).

Все вопросы, связанные с уборкой придомовой территории, решают собственники квартир на общем собрании. Они решают, какие услуги им нужны, как часто, сколько они готовы платить.

Уборку придомовой территории оплачивают собственники помещений. Суммы в платежках зависят от набора услуг, расценок компании и площади квартиры: владелец однокомнатной квартиры платит меньше, чем его сосед в трехкомнатной (ст. 158 ЖК РФ). 

Что входит в уборку придомовой территории

Обязательный минимум услуг записан в ч. III Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290. Перечень для зимы и лета отличается.

В холодакоммунальщики обязаны:

  • очищать крышки люков и пожарные гидранты от снега и льда;
  • очищать дорожки, площадки и парковки во дворе от снега;
  • подметать территорию, на которой нет снега;
  • очищать придомовую территорию от наледи: посыпать дорожки песком с солью, сбивать сосульки.

В теплое время года— весной, летом, ранней осенью — обязанности другие:

  • подметать придомовую территорию;
  • косить траву на газонах, убирать с них мусор;
  • прочищать ливневую канализацию.

Круглый годкоммунальщики должны:

  • содержать в порядке крыльцо и площадку перед подъездом;
  • выносить мусор из урн, промывать их;
  • убирать площадки, на которых стоят мусорные контейнеры.

Требования к каждому виду работ зафиксированы в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170. Там есть всё: когда подметать и мыть тротуары, как часто чистить дорожки от снега, какими должны быть мусорные контейнеры. Если вам не нравится, как убирают участок возле вашего дома, просмотрите этот документ — вдруг найдете несоответствия.

В зависимости от региона требования могут отличаться. Чтобы предоставить железные аргументы в споре с коммунальщиками, обратите внимание на местные постановления о содержании придомовой территории. 

Жильцы могут договориться с управляющей компанией или подрядчиком о дополнительных услугах: ландшафтном дизайне, возведении небольших построек, обустройстве мест для отдыха.

Перечень услуг и частоту уборки фиксируют в договоре с управляющей организацией. Это важно: если жильцам покажется, что коммунальщики не справляются с обязанностями, у них будет весомый аргумент.

Что делать, если придомовую территорию не убирают

Иногда бывает, что управляющая компания или подрядчик не справляются со своими обязанностями: убирают редко и некачественно или вовсе не следят за придомовой территорией. Жильцы могут решить эту проблему двумя способами.

Пожаловаться

Сначала пишут жалобу в управляющую компанию или ТСЖ на имя руководителя. Из организации должны ответить в течение 5 рабочих дней или быстрее, если это зафиксировано в договоре (ч. IV Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491).

Если на жалобу не ответили или ничего не изменилось, жильцы обращаются в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Эти инстанции проверяют, насколько хорошо управляющая организация справляется с обязанностями. Находят нарушения — штрафуют.

Если бездействие управляющей организации угрожает здоровью людей или жилинспекция и Роспотребнадзор отказались рассмотреть заявление, жильцы дома обращаются в прокуратуру.

Сменить подрядчика

Бывает, что обращения в госорганы не помогают, или жильцам не хочется ходить по инстанциям. В этих случаях меняют управляющую организацию или подрядчика. На общем собрании собственников решают, стоит ли расторгнуть договор и с кем заключить новый.

Город-миллионник
Уборка дома
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии4
С
София Л.
12 нояб 2024

Должны ли дворники расчищать снег у эвакуационных выходов жилого дома? И какой НПА это регламентирует?

Домклик
13 нояб 2024

София Л.здравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратиться напрямую в местную администрацию вашего региона.

Р
Рита Р.
12 июн 2024

Сколько кв.м. придомовой территории полагается убирать дворнику работая в ЖЭУ?

И сколько уборщица должна мыть КВ.м. МОП по закону?

Домклик
14 июн 2024

Рита Р.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к юристам или обслуживающую организацию.

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