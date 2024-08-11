Чек-лист: как подготовиться к переезду в новую квартиру
- Избавиться от ненужного
- Измерить размеры мебели и техники
- Составить план расстановки
- Найти машину для перевозки и нанять грузчиков
- Разобраться с квитанциями и счетами по старому адресу
- Собрать и упаковать вещи
- Подготовить новую квартиру
- Навести порядок в старой квартире
- Позаботиться о детях и домашних животных
- Собрать необходимый минимум
Переехать в новый дом — значит начать новую жизнь. Однако есть мнение, что проще пережить два пожара, чем один переезд. Но если все тщательно спланировать и заранее подготовиться, то все пройдет быстро, четко и даже принесет удовольствие.
Рассказываем, как подготовиться к самостоятельному переезду и ничего не упустить.
Избавиться от ненужного
Отличная возможность устроить глобальную ревизию вещей, мебели и техники. Критически оцените нажитое и подумайте, что действительно нужно, а что нет. Золотое правило: не пользовались вещью больше года — вряд ли она понадобится вообще.
Если вещи в хорошем состоянии, но в вашей новой жизни им нет места, их можно обменять, отдать на переработку и благотворительность или даже продать, устроив «гаражную распродажу» или разместив объявления на специальных сайтах за небольшую цену. Также многие магазины принимают обратно купленную у них мебель и технику и платят за это деньги.
В крайнем случае — выбрасывайте. Иначе вы переплатите за перевоз мусора.
Измерить размеры мебели и техники
Пройдитесь с рулеткой по всей крупногабаритной технике и мебели, которую заберете с собой: вы оцените масштабы перевозок и будете уверены, что громоздкий рояль или огромная двуспальная кровать пройдут в дверные проемы новой квартиры.
Составить план расстановки
Составьте примерный план расстановки техники и мебели в новой квартире. Так вам не придется несколько раз перетаскивать крупные предметы из одной комнаты в другую и спотыкаться о бесчисленные коробки.
Найти машину для перевозки и нанять грузчиков
После того как вы оценили масштабы того, что нужно перевезти, можно искать компанию, которая займется грузоперевозками. Стоимость будет зависеть от потраченного на работу времени и количества рабочих рук, которые вам понадобятся.
Всегда лучше выбирать проверенную компанию. Почитайте отзывы в интернете, попросите рекомендации у друзей и знакомых.
Заранее сообщите подрядчику все детали: дату, время, расстояние между районами, этаж, наличие грузового лифта и габариты вещей — вы сразу узнаете точную стоимость услуг и сможете избежать неприятных сюрпризов.
Заключите договор и внимательно ознакомьтесь с условиями работы компании: какую ответственность за вещи, срыв сроков, порчу домового имущества она на себя берет.
Сделать переезд удобнее и безопаснее можно с Домклик. Сервис «Моя недвижимость» предоставляет услугу переезд под ключ. В рамках нее вы можете вызвать грузчиков и грузовой транспорт, заказать коробки и упаковочный материал.
Стоимость можно рассчитать онлайн, а оплатить услугу — после выполнения заказа.
Разобраться с квитанциями и счетами по старому адресу
Входите в новую квартиру, как и в новый год — без долгов. Перед переездом проверьте, оплачены ли счета за ЖКУ, запишите или сфотографируйте показания счетчиков. Также заранее решите вопрос с интернетом и телевидением: будете ли вы расторгать договор, переносить услуги провайдера на новый адрес или передавать будущим жильцам.
Попрощайтесь с соседями и по возможности оставьте свои контакты на случай, если кто-то будет искать вас по старому адресу.
Собрать и упаковать вещи
Важно не забыть об упаковочных материалах — их должно быть в избытке. Лучше — если что-то не пригодится, чем в последние минуты искать альтернативы или рисковать сохранностью вещей.
Хрупкие вещи защитит обычная и пупырчатая пленка, одежду можно перевозить в специальных кофрах. Картонные коробки и листы закажите в интернете или договоритесь с мебельными и продовольственными магазинами. Также вам понадобятся веревка, скотч, маркеры для подписей, мусорные мешки, нож и ножницы.
Упаковку вещей не стоит откладывать на последние дни. Ешьте слона по кусочкам — начинайте с вещей, которые не понадобятся «здесь и сейчас»: мелкая техника, книги, новогодние игрушки. Переезжаете летом — начинайте с упаковки зимней одежды и обуви, в холодное время года — наоборот. Так за пару дней до переезда будет упакована большая часть вещей.
Коробки подписывайте со всех сторон и маркируйте стикерами — «Текстиль. Спальня», «Одежда. Детская» — это может помочь и грузчикам, и вам будет проще при разборе вещей.
Детали разобранной мебели складывайте вместе с крепежной фурнитурой в отдельные коробки, туда же положите инструкции по сборке.
Подготовить новую квартиру
Перед заездом в новую квартиру наведите в ней порядок. Убираться придется и после, но делать все с нуля среди коробок и мешков будет сложнее.
Защитите дверные откосы от повреждений картоном, полы лучше закрыть защитной пленкой.
Также заранее обследуйте все коммуникации: розетки работают, свет включается, вода льется. Проверьте работу грузовых лифтов, познакомьтесь с консьержем, прогуляйтесь по району — вдруг экстренно понадобится хозяйственный магазин или аптека. Это значительно облегчит первые дни на новом месте.
Навести порядок в старой квартире
Вам наверняка приятно заезжать в чистую квартиру — поэтому и после себя оставьте максимальный порядок. Возможно, придется сделать мелкий косметический ремонт — подклеить обои или заменить плинтус. Можно вызывать клининговую компанию и оставить ключи консьержу.
Позаботиться о детях и домашних животных
Если у вас есть маленькие дети или животные, подумайте заранее, как они будут участвовать в переезде. Для них это будет большой стресс, а для вас — лишние заботы и переживания. Возможно, детей на пару дней лучше отправить в гости к дедушкам и бабушкам, а животных отдать на время друзьям или на платную передержку.
Собрать необходимый минимум
Отдельно соберите сумку или рюкзак с вещами, которые понадобятся в день переезда: необходимую одежду и обувь, документы, зарядки для телефонов, аптечку, туалетные принадлежности, элементарную посуду, бытовую химию. Приготовьте еду для перекусов, воду и сложите в термосумку.
Ура! Выдыхайте, запускайте в дом кошку и готовьтесь к новоселью.
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