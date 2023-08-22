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Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Дата публикации: 22 авг 2023
Названы мегаполисы России с самым дешёвым жильём

Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников России с самой низкой стоимостью жилья на первичном рынке в августе 2023 года: 1 кв. метр жилья в новостройке здесь стоит 84,5 тыс. руб. В этом же городе и минимальные цены на вторичное жильё — в среднем 75,2 тыс. руб. за метр, следует из исследования аналитиков Домклик.

Статистика включает цены на основе данных об ипотечных сделках Сбера с 1 по 20 августа 2023 года.

В числе городов-миллионников с самыми низкими ценами на новостройки, по данным Домклик, также Волгоград — 88 тыс. руб., Самара — 96 тыс. руб. и Воронеж — 97,1 тыс.

В остальных российских мегаполисах стоимость первичного «квадрата» превышает 100 тыс. руб. Абсолютные лидеры по ценам на новостройки — Москва — 275,5 тыс. и Санкт-Петербург — 194,2 тыс., а за пределами столичных регионов первое место у Казани — 172,6 тыс.

Цены на первичное жильё в российских городах-миллионниках с 1 по 20 августа 2023 г.:

Минимальная стоимость вторичного жилья, помимо Челябинска, также в Волгограде — 78,7 тыс. руб. за 1 кв. м, Воронеже — 85 тыс., Омске — 85,9 тыс. и Перми — 92,1 тыс. Самые высокие цены на вторичное жильё предсказуемо в Москве — 259,3 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 170,1 тыс. и Казани — 132,7 тыс. руб.

Цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках с 1 по 20 августа 2023 г.:

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Аналитика Домклик
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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