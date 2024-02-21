Что делать, если соседи курят в подъезде
Жители многоквартирных домов нередко устраивают места для курения прямо на лестничных площадках. Это нравится далеко не всем собственникам — иногда табачный дым даже проникает в квартиру. И он не только неприятен, но и вредит здоровью. Кроме этого, непотушенная сигарета может стать причиной пожара.
Рассказываем, где на территории многоквартирного дома (МКД) курить можно, а где нет и как бороться с соседями, которые делают это в подъезде.
Что говорит о местах для курения в жилых домах закон
Для того, чтобы выяснить, где курить можно, а где нет, обратимся к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно ст. 12, делать это нельзя (а также курить кальян и потреблять никотиносодержащую продукцию, например, электронные сигареты) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, каким является и лестничная клетка. Кроме этого, к ним относятся:
- общий балкон;
- лестницы, в том числе пожарные;
- чердаки;
- лифтовые холлы;
- крыши;
- подвал;
- коридоры;
- придомовая территория (то есть под окнами дома курить тоже запрещено).
Тем, кто курит в неположенном месте, грозит штраф от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. (ст. 6.24 КоАП). Причем его могут выписывать столько раз, сколько нарушителя поймают за курением.
На территории многоквартирного дома курить можно в специально выделенных для этого местах на улице или в изолированных помещениях общего пользования, которые оборудованы системами вентиляции.
Также закон не запрещает курить в квартире и на собственном балконе, но только если дым не доставляет неудобств соседям — на это прямо указывает определение Верховного суда. В противном случае пострадавший может потребовать компенсацию за причиненный моральный вред.
Одновременно с этим, согласно «Правилам противопожарного режима РФ», непотушенная сигарета является источником открытого огня, который нельзя оставлять без присмотра где бы то ни было в жилом доме. Прямого же запрета на курение на балконе в этом документе нет.
В МЧС заявляли, что курение на лоджии как таковое не запрещается, если оно не создает угрозу пожарной безопасности, и что к ответственности по большей части будут привлекать тех, чья вредная привычка стала причиной пожара. То есть за курение на балконе, скорее всего, к ответственности не привлекут, а вот за брошенный окурок, который попал в чужую квартиру и испортил имущество, вполне могут.
За нарушение требований пожарной безопасности наказание жестче, чем за курение в неположенном месте. Гражданам за это грозит предупреждение или штраф в размере 5-15 тыс. руб. (ст. 20.4 КоАП).
Если в результате возник пожар, чье-то имущество было повреждено или кто-то пострадал, санкция возрастает до 40-50 тыс. руб.
Подробно рассказывали, можно ли курить на балконе в квартире.
Как вести себя, если сосед курит в подъезде
Мы уже выяснили, что на лестничных площадках курить запрещено. И если вы не хотите дышать табачным дымом, закон на вашей стороне. Итак, что с чего вы можете начать борьбу с курением на этаже?
Поговорите с соседом
Если вы знаете, кто именно в прямом и переносном смысле отравляет вам жизнь, сначала побеседуйте с ним. Но нужно не просто сказать «Не курите», а спокойно изложить причины, попросив этого не делать. Нет, не пугать законом и последствиями в виде штрафов, а объяснить, какие неудобства вам это причиняет. Также не стоит кричать и ругаться — это не поможет договориться с соседом, а, наоборот, может привести к конфликту.
На адекватного человека, а таких много, просьбы подействуют — и он будет курить в другом месте. Если сосед не понимает, тогда можно напомнить ему о штрафах и предупредить, что в следующий раз вызовете участкового (об этом подробно расскажем ниже).
В случае с соседом, у которого, может быть, не очень хорошая репутация, и вы уверены, что разговоры с ним ни к чему не приведут, поговорить все равно стоит. Как минимум для того, чтобы у вас было доказательство, что вы пытались решить вопрос мирным путем.
Если на лестничной клетке курят квартиросъемщики, найдите собственника и действуйте через него.
Развесьте на лестничной площадке таблички
Таблички с просьбой не курить можно развесить на видных местах. В них коротко объясните, почему делать этого нет стоит. Задача табличек (как и разговоров лично) — не напугать, а достучаться.
Что делать, если эти методы не помогли
Если на соседа не действуют никакие просьбы и уговоры, выход один — обратиться в правоохранительные органы. Самой удачной будет ситуация, при которой участковый застанет вашего соседа прямо за курением и составит протокол об административном правонарушении. Курящему в неположенном месте выпишут штраф 500-1,5 тыс. руб., о котором мы писали выше.
На практике же такая ситуация почти невозможна, ведь сосед выкурит сигарету за две минуты, а участковый может приехать только через полчаса или позже. Поэтому придется обращаться к участковому или в полицию с письменным заявлением, приложив к нему доказательства.
Как обратиться с заявлением к участковому
Соберите доказательства
Зафиксируйте, как сосед курит на лестничной клетке. Для этого подойдут фотографии с указанными датой и временем, видео со смартфона или камеры, установленной в подъезде. Записи можно запросить у вашей управляющей компании.
Если камеры в подъезде нет, вы можете установить ее сами. Однако стоит помнить о требованиях к их размещению. В кадр не должны попасть двери квартир и внутренняя обстановка. Снимать же лестничную площадку, холлы и пролеты можно — как раз они вам и нужны.
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Попросите других соседей дать свидетельские показания. Чем больше их будет, тем лучше, однако свидетелями не должны быть ваши родственники.
Подайте заявление участковому или в районный отдел полиции
Оно составляется в свободной форме в двух экземплярах. В заявлении обязательно укажите свои ФИО и контактные данные, иначе его не примут. Опишите ситуацию максимально подробно: в какие день и время сосед курил в подъезде, а также известную о нем информацию — имя, номер квартиры и так далее. Попросите провести расследование и привлечь нарушителя к ответственности за курение в общественном месте. И, конечно, приложите собранные доказательства.
По вашему заявлению сотрудники правоохранительных органов проведут проверку — если доказательств будет достаточно, возбудят дело об административном правонарушении, и нарушителю придется заплатить штраф.
Стоит ли обращаться в суд
Как было сказано выше, у пострадавшего собственника есть право взыскать с нарушителя через суд компенсацию морального вреда. Но ее размер, как показывает судебная практика, вряд ли будет большим. Например, житель Новосибирска, который судился несколько лет с соседом, курящим на лоджии, требовал взыскать с него 250 тыс. руб., при этом суд назначил только 5 тыс. руб.
При этом разбирательство в суде — процесс долгий и финансово затратный. Стоит ли результат таких жертв, решать только вам.
Что еще можно сделать
Соорудите место для курения на территории дома. Создать изолированную зону с системой вентиляции возможно не во всех домах. Но если есть такое помещение и деньги на реализацию идеи, рассмотрите этот вариант.
Такие места можно создать только по решению общего собрания собственников. Предложение должно набрать не менее двух третей голосов от общего числа голосов владельцев помещений (п. 1 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).
Эти зоны необходимо оснастить пепельницами, огнетушителями, освещением и дверью, через которую не проходит табачный дым и запах.
Что в итоге
Доказать, что тот или иной человек курит в подъезде, а тем более поймать нарушителя с поличным действительно не так просто. Но, если запастись терпением и заручиться поддержкой других соседей, шансы возрастают.