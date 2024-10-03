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Ипотека
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Как купить нежилое помещение в ипотеку Сбера и без

Дата публикации: 03 окт 2024
Как купить нежилое помещение в ипотеку Сбера и без
Содержание

Приобрести кладовую, машино-место и гараж для автомобиля можно как без ипотеки, так и с ее помощью. Схема в целом та же, что и при покупке квартиры или дома, но с рядом нюансов.

Рассказываем, как провести сделку с нежилым помещением с ипотекой и без нее в Сбере.

Что такое ипотека на гараж или машино-место

Ипотека на покупку гаража, кладовки или машино-места практически ничем не отличается от обычной ипотеки, но есть несколько моментов, о которых важно знать.

В случае покупки гаража, кладовки или парковочного места в ипотеку залогом может быть приобретаемый, а также иной объект недвижимости (например, квартира, дом или земельный участок). Если сумма кредита менее 1,5 млн руб., в качестве обеспечения также может выступать поручительство физического лица на весь срок ипотеки.

Какую недвижимость можно купить по этой программе

 По программе можно получить ипотеку для следующих сделок:

  • Покупка машино-места (готового или в строящемся доме), которое зарегистрировано или будет зарегистрировано как объект недвижимости.
  • Покупка отдельно стоящего гаража с земельным участком, на котором он находится.
  • Строительство гаража на земельном участке, который уже в собственности у участника сделки, или с одновременной покупкой земельного участка под гараж.
  • Покупка готовой или строящейся кладовой.

Условия ипотеки на гараж, машино-место и кладовку в Сбере

  • Срок кредита — до 30 лет
  • Первоначальный взнос — от 25,1%
  • Сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб.

Требования к заемщику

В разных банках требования к заемщику будут немного отличаться. В Сбере условия такие:

  • Гражданство — РФ
  • Возраст заемщика — от 18 до 75 лет
  • Стаж работы на последнем месте — не менее трех месяцев

Также важны общая платежеспособность и положительная кредитная история.

Кто может быть созаемщиком

Ими могут выступать не более двух физических лиц, чей доход тоже учитывается при расчете кредита. Требования к созаемщикам аналогичны требованиям, предъявляемым к основному заемщику.

Супруг или супруга основного заемщика становится созаемщиком автоматически вне зависимости от платежеспособности и возраста, кроме случаев, когда есть действующий брачный договор или нотариальное согласие супруга на заключение кредитного договора, а также при отсутствии гражданства РФ.

Скидки на ипотеку в Сбере при покупке нежилого помещения

Скидка на ставку в размере 0,5% действует, если вы получаете зарплату на счет или карту Сбера.

Также есть еще одна услуга, снижающая ставку по кредиту при покупке машино-места, гаража и кладовки:

  • Подписка Домклик Плюс (включает в себя страхование жизни и здоровья, подписку СберПрайм и скидки до 15% на услуги для оформления сделки) — дает скидку -1% на ставку.

Оформить подписку можно через ипотечного менеджера. Его контакты указаны в личном кабинете Домклик.

Как рассчитать ипотеку и подать заявку

Сделать предварительный расчет и заранее узнать сумму первоначального взноса и ежемесячных платежей можно в ипотечном калькуляторе.

Тут же есть возможность подать заявку на ипотеку. Обратите внимание, что подать заявку не значит получить кредит. На данном этапе вы просто спрашиваете у банка, какую сумму и на каких условиях вы сможете получить для покупки недвижимости.

Рассчитать ипотеку на гараж 

Какие документы нужны для ипотеки

Для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости:

  • паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации;
  • документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии таковой);
  • документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика.

Без подтверждения доходов и трудовой занятости:

  • паспорт заемщика с отметкой о регистрации.

Для оформления ипотеки

  • документы по кредитуемому объекту и предоставляемому залогу — заполните форму, и система сформирует необходимый список именно для вашего случая;
  • документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.

Как купить гараж, машино-место и кладовую без ипотеки через Сбер

В Сбере можно провести сделку купли-продажи недвижимости за свои средства, не прибегая к ипотеке. Эта опция доступна и для покупки/продажи гаража, машино-места, кладовки на вторичном рынке.

Требования к сторонам сделки и недвижимости

  • продавец и покупатель — физлица и граждане РФ;
  • наличие у сторон СНИЛС и ИНН;
  • наличие у объекта регистрации в Росреестре и кадастрового номера;
  • возраст — от 18 лет (если это единственный покупатель или продавец).

В рамках одной сделки можно купить либо продать только один объект: или гараж, или машино-место, или кладовку.

Необходимые документы для покупки и продажи нежилого помещения

В целом список документов для купли-продажи гаража, машино-места и кладовки без ипотеки тот же, что и для жилой недвижимости. Это в том числе:

  • паспорта всех собственников;
  • СНИЛС и ИНН;
  • выписка из ЕГРН.

Какой пакет нужен именно в вашем случае, система покажет по итогам прохождения опроса в личном кабинете Домклик — он появится после записи на сделку.

Что входит в услугу «Сделка за свои средства»

Услугу могут заказать и покупатели, и продавцы, а также риелторы. Она позволяет провести сделку удобно и безопасно благодаря следующим сервисам:

  1. «Электронная регистрация». С помощью него можно зарегистрировать переход права собственности от продавца к покупателю без посещения Росреестра и МФЦ.
  2. «Безопасные расчеты». Дает возможность провести расчет между покупателем и продавцом без дополнительных визитов в банк. До регистрации сделки в Росреестре деньги будут храниться под надежной защитой — в Центре недвижимости от Сбера.
  3. Оформление договора купли-продажи. Его составят профессиональные юристы с опытом подготовки таких документов, что исключит ошибки, в отличие от общедоступных шаблонов.

Стоимость сервисов может различаться от региона к региону. Уточнить цену следует на странице.

Как записаться на сделку

Сделать это можно на странице услуги. При записи на сделку необходимо:

  • указать адрес и кадастровый номер объекта;
  • выбрать нужные сервисы: «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», оформление договора купли-продажи;
  • выбрать офис Сбера и время для проведения сделки.

После этого за вами закрепят менеджера, который будет сопровождать сделку. Подготовиться к ней стоит заранее, а именно загрузить необходимые документы в личный кабинет Домклик.

Как проходит неипотечная сделка купли-продажи нежилого помещения в Сбере

  1. Вы записываетесь на сделку в личном кабинете Домклик.
  2. Приходите в офис с документами и договором купли-продажи. Подписываете договор и вносите деньги за недвижимость на защищенный счет. На сделке должны быть все ее участники (покупатели, продавцы, представители по доверенности, законные представители).
  3. Менеджер подает документы на регистрацию права собственности в Росреестр.
  4. После того как Росреестр зарегистрирует сделку, пакет документов (подписанный договор, выписка из ЕГРН с указанием нового собственника) появляется в кабинете сделки и дублируется на почту вам и продавцу. Последнему переводятся деньги с защищенного счета.
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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