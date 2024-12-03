Как выписать человека из квартиры без его согласия
Причины выписать человека из квартиры могут быть разными: прекращение семейных отношений, переезд когда-то зарегистрированного родственника в свою квартиру, другой город или страну. В некоторых случаях, когда жильца не получается снять с регистрационного учета добровольно, приходится делать это принудительно.
Как выписать человека из квартиры без его согласия — рассказываем в этой статье.
Постоянная и временная регистрация
Для начала поясним, что слова «прописка», которое часто используется в обиходе, в законе нет. По сути это «народный» термин, оставшийся с советских времен. По действующему закону граждане России свободно перемещаются по территории страны, уведомляя об этом власти с помощью регистрации, которая может быть постоянной (по месту жительства) или временной (по месту пребывания).
Место, где человек живет большую часть времени или постоянно, юридически называется местом жительства. Оно фиксируется в паспорте гражданина России как адрес постоянной регистрации, прописки.
Временная регистрация необходима, когда человек выехал из своего региона в другой больше чем на 90 дней. Такую прописку можно оформить не только в жилом помещении, но и в гостинице. Отметку о ней в паспорт не ставят, выдают только свидетельство на определенный срок.
Такая прописка никак не влияет на постоянную регистрацию.
Как прекратить временную регистрацию по месту пребывания
Временная регистрация прекращается автоматически после истечения срока.
Собственник также может выписать временно прописанного без его согласия и досрочно. Для этого нужно написать заявление о досрочном убытии лица, которое проживает в квартире с временной регистрацией, и подать в тот же орган, где она оформлялась. Это может быть подразделение МВД или офис МФЦ.
Процедура снятия с учёта займёт максимум три дня.
Как снять человека с регистрационного учёта по месту жительства
Собственник может выписать других жильцов из квартиры только в том случае, если у них нет права собственности на неё.
Есть два способа выписки: добровольная и принудительная.
Добровольная процедура
Самый простой и лёгкий способ. Человек, который прописан в квартире, обращается в МФЦ или пользуется услугой снятия с регистрационного учёта на сайте госуслуг.
Принудительная процедура
Выписать человека без его согласия, даже если вы собственник, можно только через суд. Но есть исключения: суд не понадобится, если прописанный физически не способен прийти в административный орган, потому что решением суда признан безвестно отсутствующим или умершим.
В этих случаях собственнику нужно предоставить в МФЦ подтверждающие документы, например, свидетельство о смерти.
Пребывание человека за границей и болезнь не являются причинами для снятия с регистрационного учета без его согласия. Снять его с прописки, если он не желает выписываться добровольно, можно только через суд.
Процедура снятия с регистрационного учета лица без его согласия регулируется несколькими нормативными актами, основными из которых являются Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон о регистрации по месту жительства и месту пребывания в Российской Федерации.
Согласно ст. 31 ЖК РФ, наниматель жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и члены его семьи могут быть выписаны по следующим основаниям:
Если между нанимателем и зарегистрированным лицом прекращены семейные отношения, наниматель вправе требовать снятия такого лица с регистрационного учета. Однако это возможно только через суд.
Если зарегистрированное лицо фактически выехало на новое место жительства, собственник квартиры или наниматель может подать заявление в суд с требованием признания этого лица утратившим право пользования жилым помещением и снятия его с регистрационного учета.
Если лицо длительное время, более 6 месяцев, отсутствует по месту регистрации без уважительных причин, собственник может обратиться в суд с иском о признании его утратившим право пользования жильем.
Если зарегистрированное лицо не вносит коммунальные платежи, собственник может требовать выселения такого лица через суд.
Процедура принудительной выписки
«Иск подается по месту нахождения недвижимости. В исковом заявлении должны быть указаны основания, на которых заявитель требует снятия лица с регистрационного учета, а также представлены доказательства, подтверждающие данные основания (например, свидетельства, документы, показания свидетелей)», — поясняет Мария Яковлева.
Суд, рассматривая дело, оценивает предоставленную информацию, принимает во внимание права и законные интересы всех сторон и выносит решение.
При положительном решении регистрирующий орган (как правило, это паспортный стол или МФЦ) обязан выполнить решение суда и снять лицо с регистрационного учета.
Кого, скорее всего, не получится выписать
В правоприменительной практике встречаются категории жильцов, которых собственник не сможет выписать даже через суд.
Дети. Например, несовершеннолетние дети не могут быть выписаны из квартиры, за исключением трех случаев:
- если оба родителя предоставят документы о переезде в лучшие жилищные условия;
- при достижении ребенком 18 лет;
- если он был зарегистрирован в квартире фиктивно (хотя и это не всегда учитывается российским судом).
Также не могут лишиться прописки дети, оставшиеся без попечения родителей.
Иждивенцы. Нельзя выписать иждивенцев, находящихся на алиментном попечении владельца квартиры.
Бывшего супруга/супругу. Если в брачном договоре не прописано другое.
Лица, отказавшиеся от приватизации. Пожизненное право на проживание в квартире сохраняют граждане, добровольно отказавшиеся от своей доли квартиры в пользу собственника во время приватизации.
Наследники. Родственники и даже люди, не близкие к семье, имеют право на регистрацию, если так было указано в завещании собственника жилья.
А можно по статье вопрос: сколько времени занимает выписка человека через суд и сколько должно пройти заседаний суда? Прописано это где-нибудь или нет?
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Алексей Р.гражданские дела должны быть рассмотрены в течение 2 месяцев со дня поступления в суд (ст. 154 ГПК РФ), однако не всегда удается соблюдать сроки. Это связано не только с огромной загруженностью судов, но и с тем, что зачастую различные организации нарушают сроки предоставления ответов на запросы требуемых для разрешения дела.
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