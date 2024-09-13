Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
- Ставка по семейной ипотеке
- Как рассчитывается ставка по льготной ипотеке
- Кто может получить ипотеку с господдержкой
- Какую сумму можно получить
- На какую недвижимость предоставляется кредит
- Первоначальный взнос по льготной ипотеке
- На какой срок можно оформить ипотеку
- Можно ли перейти на программу ипотеки для семей с детьми
- Срок действия программы
Семьи с детьми могут оформить льготный кредит в СберБанке на покупку жилья, а часть процентов за них заплатит государство. Рассказываем, на каких условиях можно получить семейную ипотеку.
Ставка по семейной ипотеке
Семьи с ребенком могут оформить ипотеку по ставке от 6% годовых. А если получится, найти новостройку с субсидированием застройщика. Например, Домклик вместе с крупным застройщиком предлагает ставку по «Семейной ипотеке» от 3,9% на некоторые ЖК.
Таких вариантов мало, но их можно поискать на Домклик.
Как рассчитывается ставка по льготной ипотеке
Низкие процентные ставки в госпрограммах ипотеки достигаются за счет частичного субсидирования государством.
Существует рыночная ставка, по которой банк выдаёт ипотечные кредиты заёмщикам. Граждане, которые подходят под условия семейной ипотеки, могут оформить кредитный договор по сниженной ставке, а разницу между льготным и рыночным процентами компенсирует государство.
Ставка по «Семейной ипотеке» — от 6% годовых.
Кто может получить ипотеку с господдержкой
Кредит предоставляется семьям:
- с ребенком в возрасте до 6 лет включительно и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с аккредитованным в СберБанке подрядчиком с применением эскроу счета;
- с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми». Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в СберБанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
Родители и дети должны быть гражданами России.
Какую сумму можно получить
- До 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- До 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах
Клиенты Сбербанка могут получить «Семейную ипотеку» на покупку квартиры в строящемся доме, приобретение готового жилья и строительство жилого дома с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше, чем предусмотрено программой.
Так, на строительство жилого дома по этой программе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно взять максимум 30 млн руб., в остальных регионах — до 15 млн руб. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.
На какую недвижимость предоставляется кредит
По программе ипотеки с господдержкой для семей с детьми можно купить квартиру или жилой дом у застройщика по договору ДДУ или купли-продажи. Также можно получить средства на строительство дома с аккредитованным в СберБанке подрядчиком с применением эскроу счета.
Семьи с детьми-инвалидами могут купить вторичное жилье в регионах, где нет новостроек.
Первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минимальный первоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой — 20,1% от стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал.
Размер выплаты на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 202,6 тыс. рублей, если его оформляла.
Подробнее о нем в нашей статье: «Материнский капитал на улучшение жилищных условий»
На какой срок можно оформить ипотеку
Кредит можно получить на срок от 12 месяцев до 30 лет.
Можно ли перейти на программу ипотеки для семей с детьми
Да, действующую ипотеку СберБанка можно перевести на условия программы ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Такая возможность есть у семей, в которых воспитывается ребёнок в возрасте до 6 лет включительно или ребёнок-инвалид.
Рефинансировать можно только ипотеку, выданную на приобретение жилья на первичном рынке (готовое или строящееся жилье от застройщика).
Срок действия программы
Программа действует до 31 декабря 2030 года.
Хочу получить семейную ипотеку
Екатерина И.здравствуйте! Рассчитать условия можно здесь. Также рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Уточним, Сбер продолжает принимать заявки по льготной программе «Семейная ипотека» в штатном режиме. Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте Домклик.
Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам.
Все подробности рассказали в статье.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, на каких условиях могу оформить ипотеку, при наличие двух детей (16 и 22 года). Ипотеку никогда не оформляла. Есть неиспользованный материнский капитал.
Пользовательздравствуйте! Рассчитать условия можно здесь.
Как перейти с ипотеки с гос поддержкой на семейную. Ребенок родился в феврале 2024 г?
Елена В.здравствуйте. Если действующая ипотека в СберБанке, переход на «Семейную ипотеку», увы, невозможен.
Добрый день, при оформлении семейной ипотеки ставка 6% достигается только при условии приобретения пакета Домклик плюс. Об этом в статье не указано.
Если отказаться от пакета, то будет +1% к ставке?
Никита Ч.здравствуйте! Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Рассказали в наших статьях о новых условиях программы "Семейная ипотека", и как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки.
Здравствуйте. У меня есть ипотека в сбербанке с господдержкой от 18.12.2024г. на квартиру от застройщика на 30 лет. 05.01.2024 у меня родился ребенок. как мне перейти на семейную ипотеку в сбербанке?
Юлия Б.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.