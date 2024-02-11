Эксперты рассказали, на что обратить внимание при заключении договора с риелтором
Подписание договора с риелтором — это важный шаг для обеспечения защиты интересов клиента и безопасного проведения сделок с недвижимостью.
В документе прописываются права и обязанности сторон, а также условия оплаты услуг агента. Кроме того, договор устанавливает четкий порядок действий риелтора, направленных на поиск или продажу недвижимости, что помогает избежать недопониманий и конфликтов.
Мы выяснили у экспертов рынка недвижимости, какие пункты обязательно должны быть указаны в договоре с риелтором и на что важно обратить внимание перед подписанием соглашения.
Читаем договор
Традиционно, как и при заключении любого другого договора, необходимо сначала тщательно уточнить все существенные условия.
Обязанности и ответственность сторон
Договор должен содержать информацию о том, какие конкретно услуги будет предоставлять риелтор, включая поиск объектов недвижимости, проведение просмотров, оценку рыночной стоимости и т.д.
Александр Попов, CEO Самолет Плюс, рекомендует обращать внимание на то, какой тип договора вы выбираете для начала сотрудничества с агентом. Если вы заключаете договор на оказание услуг, то обязательно проверьте, указан ли полный перечень работ агента в договоре и прописаны ли все ожидаемые условия. Если вы заключаете с клиентом агентский договор или договор поручения, то нужно указать точный образ желаемого результата.
Проверьте, чтобы в договоре не было кабальных условий, при которых клиент становится заложником ситуации и вынужден либо совершить сделку по невыгодной цене, либо нести потери при расторжении договора.
Также важно отразить в соглашении, какие обязанности ложатся на клиента в рамках сотрудничества с риелтором, например, предоставление необходимых документов или информации о своих предпочтениях.
Кроме того, договор должен содержать информацию о возможных штрафах или ответственности сторон в случае нарушения условий сотрудничества.
Цена
Кирилл Гнетов, исполнительный директор ГК «Новосёл», отмечает, что отдельное внимание стоит уделить разделу обязательств клиента и цене договора. Другими словами, нужно проверить и уточнить, сколько будут стоить услуги агента, когда возникнет необходимость их оплаты и какую сумму клиент должен будет заплатить в случае досрочного расторжения договора.
Как правило, большинство споров и разногласий возникает именно из-за того, что клиент не читает условия договора и держит в уме какие-то предварительные устные договоренности с агентом, хотя в договоре все четко и подробно указано и расписано.
Условия досрочного расторжения
Елена Астахова, коммерческий директор франшизы Аякс, советует обратить внимание на ограничения, сроки действия договора и процедуру его расторжения. Нужно убедиться, что текст соглашения содержит ясные и понятные условия его аннулирования до истечения срока действия.
Помимо изучения договора, стоит учитывать также и свои собственные впечатления при общении со специалистом.
Не стесняйтесь задавать много вопросов. Это позволит вам убедиться, что агент хорошо знаком с рынком недвижимости в вашем районе и может предоставить актуальную информацию о текущих трендах и ценах.
Обсудите с агентом и при необходимости зафиксируйте в договоре частоту и способы общения, чтобы быть уверенным, что вы будете получать актуальную информацию о процессе покупки или продажи недвижимости.
Если сомневаетесь, попросите у риелтора контакты его предыдущих клиентов или поищите отзывы о его работе в интернете.