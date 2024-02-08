Хочу стать риелтором. Что нужно знать?
- У меня нет опыта в недвижимости. Как узнать — получится ли у меня?
- Я никогда в жизни не искал клиентов. Как мне начать это делать?
- Сколько я могу зарабатывать в качестве риелтора?
- У меня есть несколько знакомых — бывших риелторов, и они меня отговаривают от этой работы. Почему?
- Я не могу позволить себе работать с 9:00 до 18:00 каждый день. Могу ли я использовать «свободный график»?
- Есть ли у риелторов оклады?
- Мне уже больше 40 лет. Есть ли у меня шансы овладеть профессией риелтора?
- Я новичок. Сколько времени проходит до первой сделки?
- Я был продавцом в магазине. Чем работа риелтора отличается от работы обычного продавца?
Способность сомневаться, желание задавать вопросы, если что-то кажется непонятным — естественные черты каждого нормального человека. И те, кто рассматривают для себя возможность стать риелтором, тоже спрашивают. Мы обобщили ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы и сомнения.
Отвечает Феликс Альберт, эксперт по недвижимости.
У меня нет опыта в недвижимости. Как узнать — получится ли у меня?
Прежде всего, риелтор работает с людьми. Большинство сделок с недвижимостью являются «отражением» какой-то личной проблемы: клиентам нужно съехаться, разъехаться, увеличить площадь в связи с рождением детей… Бывает и так, что человек сам до конца не понимает, что ему надо: опытные риелторы могут рассказать немало историй о том, как клиент изначально заявлял одни требования, но потом, по ходу сделки, они менялись кардинально.
Если вы любите общаться с людьми, вам нравится решать чужие проблемы — скорее всего, эта профессия для вас.
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Я никогда в жизни не искал клиентов. Как мне начать это делать?
У поиска клиентов в сфере недвижимости есть синоним — продажа услуги. Или просто продажа. Обычная продажа, которой каждый из нас занимается каждый день, изо дня в день. Например, мы продаем ребенку идею, что ему нужно сделать уроки, или мы продаем жене/мужу (подчеркнуть нужное) идею похода на футбол/в салон красоты (тоже).
Количество примеров продажи бесчисленно. Простыми словами, это влияние на мнение другого человека. Например, владелец недвижимости был уверен, что справится сам, но после беседы с продавцом услуги, он поменял свое мнение, и решил воспользоваться его услугой.
Основная мысль такова — каждый из нас отличный продавец, главное — помочь раскрыться этой естественной способности каждого человека.
Сколько я могу зарабатывать в качестве риелтора?
Вся прелесть этой работы заключается в отсутствии ограничений по заработкам. Как правило, успешный специалист по недвижимости зарабатывает в 2-3 раза больше, чем средний доход по рынку. К примеру, если в вашем городе в средний доход составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, то риелторы зарабатывают 80-150 тысяч рублей.
У меня есть несколько знакомых — бывших риелторов, и они меня отговаривают от этой работы. Почему?
Ответ очевиден: у них не получилось. А вот на следующий вопрос — почему у них не получилось — ответы могут быть разными. Не исключено, что вашим знакомым эта работа не подходит из-за их индивидуальных психологических качеств. Возможно, у них не сложились отношения с руководителем или коллегами.
Причин может быть множество. Но главное — если не получилось у ваших знакомых, это вовсе не означает, что не получится у вас. Все очень индивидуально.
Я не могу позволить себе работать с 9:00 до 18:00 каждый день. Могу ли я использовать «свободный график»?
В принципе, это возможно — если вам удастся договориться с вашим непосредственным руководителем. Но нужно понимать, что работа риелтора требует скорости — например, квартиру, которую хотел бы купить ваш клиент, могут перехватить другие покупатели. Так что, работая вполсилы, вы и результаты получите соответствующие.
Есть ли у риелторов оклады?
На рынке были компании, которые пытались установить своим сотрудникам оклады. Эксперимент оказался неудачным. Так что сегодня практически повсеместно используемая модель — это процент от заключенных риелтором сделок. Размеры этого процента растут вместе с опытом специалиста и количеством заключенных им сделок.
Мне уже больше 40 лет. Есть ли у меня шансы овладеть профессией риелтора?
Шансы великолепные. Более того, в отличие от многих других профессий, где есть «верхние» ограничения по возрасту (вы ведь видели вакансии «до 30 лет», правда?), для риелтора, скорее, характерны ограничения «снизу». Это связано с тем, что сделка с недвижимостью — очень серьезное событие в жизни человека, и специалиста для этого клиенты хотят подобрать с жизненным опытом, солидного.
Так что 40 и более лет — прекрасный возраст для того, чтобы стать риелтором и добиться в этой профессии больших успехов. Опыт многих моих коллег это подтверждает.
Я новичок. Сколько времени проходит до первой сделки?
2-4 месяца. Но это в высшей степени «средняя» цифра. Кто-то умудряется заключить первую сделку в первый же месяц, другие ждут по полгода и даже больше. Кстати, последний вариант – вовсе не повод для паники. Вспомните Илью Муромца: сидел на печи 33 года, а потом стал прославленным богатырем.
Я был продавцом в магазине. Чем работа риелтора отличается от работы обычного продавца?
Похожего много. А главное отличие сводится к тому, что продавец в магазине находится на своем рабочем месте и ждет, когда же к нему придет клиент. Агент по недвижимости сам должен быть активным, искать себе работу самостоятельно. Это, спору нет, более хлопотно — зато и результат окажется в разы более существенным.
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