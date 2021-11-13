10 идей, как с помощью текстиля сделать квартиру уютнее
Ткани в интерьере и вариации с ними — волшебная палочка, с помощью которой легко и быстро можно преобразить даже самый стандартный или успевший надоесть интерьер. Особенно этот вариант подойдет тем, у кого безграничная фантазия и ограниченный бюджет.
1. Повесьте миниатюрные шторы
Особенно уютно и необычно они будут смотреться на кухне. Плюс ко всему — это еще и практично, как минимум в тех комнатах, где уровень естественного освещения оставляет желать лучшего.
Используйте лен и хлопок: эти натуральные ткани отлично дополняют прочие «кухонные» фактуры — керамику, дерево, камень и сочетаются с другими текстильными элементами — обивкой стульев, рогожкой скатерти.
2. Текстильные панно на стенах
Стены можно декорировать не только привычными картинами, но и эффектным панно. Если у вас есть симпатичные и бесхозные лоскуты ткани, используйте их в дизайне интерьеров: натяните отрезына картонные или деревянные поверхности и повесьте на стену.
3. Текстильная акцентная стена
Можно не мелочиться и сделать единую тканевую стену. Натяните текстильное полотно на большую раму, оформите этим стену, и сами убедитесь, насколько оригинальным и свежим станет ваш интерьер.
Цвет мебельной обивки не должен быть в тон стене: хороша игра на контрастах, а единый подтон навевает уныние.
4. Используйте стиль «пэчворк»
Сшить между собой разные по текстуре, цвету и форме лоскуты ткани — с такой задачей справится даже ребенок. А результат действительно впечатляет. Например, ковер, выполненный в такой технике, отлично впишется в эклектичный интерьер.
Дизайн не требуется: просто чередуйте разные по цвету материалы, но не увлекайтесь — более четырех цветов будет смотреться броско и безвкусно. Хорошо, если есть возможность сочетать лоскуты с мелким рисунком и однотонные.
5. Занавески на открытых полках
Не все содержимое открытых полок хотелось бы выставлять напоказ, да и поддерживать там идеальный порядок не всегда получается, особенно на кухне.
Эстетично и практично будут смотреться на таких полках занавесочки, особенно если они в той же цветовой гамме или даже из того же материала, что и другой кухонный текстиль, использованный в оформлении интерьера.
6. Красивые чехлы для подушек
Диванные подушки, намеренно не попадающие в тон обивке мебели, — это всегда яркие акценты в интерьере комнаты. Так что недооценивать их значение просто преступно. Также с их помощью можно добавить сто очков к уюту комнаты, просто раскидав их по полу и превратив таким образом в дополнительные самостоятельные зоны отдыха. Так что подходите к выбору текстиля для таких скромных, но самобытных деталей интерьера со всей ответственностью.
7. Волшебный балдахин
Балдахин над кроватью, наверняка, детская мечта каждой девочки, не теряющая со временем своей актуальности. Действительно, он придает комнате невероятное очарование и уют. К тому же это отличный способ зонировать пространство для отдыха, если у вас нет отдельной спальни.
8. Ширма из текстиля
Еще один прекрасный способ зонировать пространство в небольшой квартире. Помимо своей функциональности, текстильные ширмы еще очень компактные и легкие.
9. Самодельные абажуры
Прекрасный вариант добавить комнате гармонии и выдержанной концепции — сделать абажуры для светильников из той же ткани, что и шторы.
10. Гамак
Да, даже в пространстве небольшой квартиры можно реализовать еще одну детскую мечту — настоящий гамак. Выберите прочные крепления, надежную ткань — и вот у вас уже готово самое уютное место для отдыха.