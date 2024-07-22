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Недвижимость
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Кто должен платить комиссию риелтору при аренде квартиры

Дата публикации: 22 июл 2024
Кто должен платить комиссию риелтору при аренде квартиры
Содержание

В съеме жилья помимо ежемесячного взноса есть множество других расходов, например, депозит и комиссия риелтору, который помог снять жилье. Рассказываем, можно ли обойтись без комиссии и кто должен ее платить — собственник или квартирант.

Комиссия при аренде квартиры — что это такое?

Комиссия при аренде квартиры — это вознаграждение за услуги риелтора, который помогает в подборе жилья. Чаще всего к агенту обращаются собственники квартир, которые не хотят заниматься всеми организационными процессами — искать потенциальных клиентов, вести с ними переговоры. Кроме того, именно агент показывает объект заинтересованным съемщикам и оформляет договор.

Арендаторы, наоборот, стараются не прибегать к услугам риелтора и часто рассматривают объявления от собственников, чтобы избежать лишних затрат на комиссию.

Кто должен платить комиссию риелтору при аренде квартиры №1

По сути, агент — это посредник между собственником и квартирантом. То есть, если квартира снимается без посредников, например с помощью сервисов по аренде жилья, никакой комиссии быть не должно.

Сколько составляет размер комиссии

В среднем комиссия риелтору составляет 50%. Однако иногда она может вырасти до 70 и 100% — строго фиксированной суммы комиссионных нет. В первом случае комиссия составляет половину от заранее оговоренной ежемесячной арендной платы. В остальных случаях она или равняется 70% от аренды, или полностью ее повторяет.

От чего это зависит? Обычно, чем дешевле жилье, тем выше комиссионный сбор: риелторы не хотят тратить время на квартиры, со сдачи которых они не смогут заработать. Также высокая комиссия за услуги риелтора наблюдается на рынке премиальной и элитной недвижимости — там она составляет 100%. Это связано с тем, что люди, арендующие и сдающие дорогое жилье, пользуются услугами агента. Получается, что есть два риелтора, которым необходимо заплатить комиссию, — и со стороны собственника, и со стороны арендатора.

Отметим, что оплата услуг риелтора оговаривается отдельным пунктом в договоре. Как правило, комиссия оплачивается синхронно с первыми платежами владельцу недвижимости. Однако срок выплат оговаривается сторонами и может не привязываться к датам первых платежей за съем жилья.

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Кто платит: собственник или квартирант

Традиционно услуги риелтора оплачивает арендатор, а не владелец. Однако в случае, если риелтор нанимается как со стороны собственника, так и нанимателя, комиссия делится пополам: часть платит собственник, а часть — квартирант.

При сдаче премиальной и элитной недвижимости, где сложнее найти подходящих арендаторов, комиссию риелтору может платить собственник.

Например, в Москве комиссию за жилье, которое стоит выше 70 тысяч в месяц, в 80% случаев платит владелец. Также собственник может оплатить услуги риелтора, если ему необходимо сдать жилье в кратчайшие сроки, — спрос на жилье может вырасти в разы, если арендатору не придется платить комиссию.

Чем комиссия отличается от залога

Если комиссию арендатор платит агенту, то залог — собственнику. Это своеобразная гарантия от возможных материальных потерь — из нее будут возмещаться убытки в случае, если арендаторы испортят имущество владельца.

Обычно залог равняется размеру первого платежа при заключении договора аренды. Когда же договор расторгается или истекает, депозит возвращается квартирантам или засчитывается ими как платеж за последний месяц проживания. Но важно отметить, что залог возвращают только в случае, когда у владельцев нет вопросов к квартирантам по состоянию жилья.

Кто должен платить комиссию риелтору при аренде квартиры №2

На рынке крайне мало предложений, где не предусмотрен депозит. Поэтому арендатор должен заранее оценить свои финансовые возможности и подготовиться к тому, что придется разом заплатить сумму, равную трем месячным платежам за проживание. Среди них: первый платеж и депозит — собственнику, комиссию — риелтору.

К счастью, многие собственники идут на уступки и соглашаются на рассрочку залогового платежа, разбивая его на два или три месяца.

Как снизить комиссию или не платить ее

Чаще всего снизить размер комиссии не получится. В редких случаях собственники могут пойти на уступки и оплатить часть за работу риелтора. Но такое, опять же, может произойти только при сдаче премиального жилья — например, когда собственник хочет получить от агента дополнительные услуги.

Также можно попробовать договориться с риелтором о снижении комиссии, если речь идет об аренде на короткий срок. В качестве аргумента можно привести, что всего через несколько месяцев придется арендовать новое жилье и, соответственно, платить очередную комиссию.

Еще один способ сэкономить на комиссии — обратиться к различным сервисам или группам в социальных сетях. Некоторые сервисы предлагают сниженную комиссию для арендатора — 15 вместо 50%. Кроме того, риелторы часто указывают в объявлении, что с ними можно договориться о снижении комиссии. Наконец, в социальных сетях есть много объявлений от собственников — там вообще не нужно платить комиссию.

Аренда недвижимости
Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии22
П
Пользователь
21 окт 2024

Здравствуйте! На авито в объявлении риелтор требует с арендатора комиссию 50%, правомерно ли это, ведь я риелтора не нанимал, и он мне услугу не оказывает, за что я ему должен платить комиссию 50%? Вообще рынок недвижимости как то регулируется, кто может оказывать услуги и работать риелтором?

Домклик
21 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Увы, модератор комментариев не отвечает за работу других сервисов.

Что нужно знать о работе риелторов, рассказали в статье.

Спасибо, что поделились своим мнением.

М
Марина Б.
18 окт 2024

В этом мире итак у людей складывается мнение что риелторы абсолютные обманщики! Например я хочу снять квартиру, звоню по объявлению, договариваюсь о просмотре, в итоге решаю что хочу снять эту квартиру. И? За что я должна заплатить риелтору? Он мне делал подборку? Он занимался мной? Я сама нашла, сама позвонила, сама поехала и приняла решение! Риелтор работает на собственника квартиры (он выкладывает объявление, он платит за это объявление, они занимается договором для собственника, он занимается тем чтобы подобрать для собственника хороших жильцов!).

Домклик
18 окт 2024

Марина Б.здравствуйте! Мы не утверждаем в статье, что это обязательно работает только так. Стороны могут договориться самостоятельно между собой обо всех нюансах и оплате услуг.

Уточним, оплата услуг риелтора оговаривается отдельным пунктом в договоре. Комиссия оплачивается синхронно с первыми платежами владельцу недвижимости. Срок выплат оговаривается сторонами и может не привязываться к датам первых платежей за съем жилья.

С
Светлана М.
29 окт 2024

Домкликздравствуйте. Риелтор должен получить за свою работу. Но!!! Платить должен тот, кто его заказывает. При заказе такси, кто платит? Тот, кто такси нанимал, а не прохожий на улице. Кто заказывает музыку, тот и платит! Пора навести порядок в этом деле.

П
Пользователь
25 нояб 2024

Марина Б.выбор за вами, т.к. деньги у вас, как нанимателя. Можете обращаться только к тем объявам, которые идут от собственника напрямую. Тока учтите, что таких объяв меньше.

Домклик
25 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Евгений К.
26 июл 2024

Что за ерунда?! Я считаю что комиссия риелтору должна и обязана платиться тем , кем он нанимается! Что за чушь пишите! Я сам нашел объявление сам позвонил и еще должен заплатить человеку который это объявление выставил, просто потому что хозяину квартиры было лень самому это сделать!? Не согласен с тем что наниматель должен платить услуги риелтора которого он не нанимал, считаю что арендодатель должен платить Комиссию агенту!

Домклик
31 июл 2024

Евгений К.здравствуйте. Если, например, собственник живет в другом городе или стране и сам не может заниматься квартирным вопросом, он нанимает риелтора. Который берет вознаграждение за свою работу в поиске жильца, проведению осмотра, составлении документов. И, как правило, комиссия оплачивается синхронно с первыми платежами владельцу недвижимости. 

Мы не утверждаем в статье, что это обязательно работает так и никак иначе. Стороны могут договориться самостоятельно между собой обо всех нюансах.

Е
Евгений К.
01 авг 2024

Домкликспасибо за ответ

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