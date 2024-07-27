Материнский капитал при строительстве дома
- Какие условия покупки дома под маткапитал
- Какой размер маткапитала
- Как использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
- Как можно использовать материнский капитал на строительство дома
- Как оформить землю
- С чего начать строительство
- Документы для получения материнского капитала на строительство дома
- Какие требования к дому
Одна из возможностей использования материнского капитала — направить его на строительство жилого дома. Суммы хватит, чтобы покрыть ощутимую часть расходов: государство выдает материальную помощь при рождении первого ребенка, второго и последующих детей.
Разбираемся, как получить материнский капитал на строительство дома, какой дом можно построить на эти деньги и как — с подрядчиком или без.
Какие условия покупки дома под маткапитал
Материнский (семейный) капитал — это средство государственной поддержки семей, в которых с 2007 по 2026 год появились дети. Право на материнский капитал есть и у женщин, родивших или усыновивших второго и последующего ребенка после 1 января 2007 года, а первого — после 1 января 2020 года, и у мужчин, которые стали единственными усыновителями детей в эти периоды.
Родителям выдается сертификат, где написана сумма госпомощи. Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Писать заявление не нужно.
Какой размер маткапитала
Размер материнского капитала каждый год индексируется. Ежегодная индексация касается как всей суммы неиспользованного маткапитала, так и остатка средств. Прежде чем писать заявление на его использование, стоит зайти на сайт СФР и уточнить, какая сумма сейчас в распоряжении родителей: может оказаться, что она больше той, что обозначена в сертификате. Размер материнского капитала по годам можно посмотреть на сайте СФР.
В 2024 году при рождении первого ребенка можно получить 630,3 тыс. рублей, при появлении второго — 833 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 202,6 тыс. рублей — если уже оформляла его.
Важно помнить, что существует не только федеральный материнский капитал, но и региональный. Они не исключают друг друга, а суммируются.
Как использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
Как потратить материнский капитал, определяет закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Можно расходовать материнский капитал на строительство дома, возможна реконструкция или пристройка, а также покупка готового дома или квартиры.
Использовать материнский капитал на покупку жилья можно если:
- жилплощадь оформляется юридически равными долями на всю семью, включая маленьких детей;
- постройка, в которой располагается жилье, не принадлежит к категории аварийных или подлежащих сносу;
- приобретаемая единица жилплощади — изолированная;
- все члены семьи имеют российское гражданство;
- на момент распоряжения средствами младший ребенок должен быть в возрасте не менее 3 лет, однако на ипотеку такое ограничение не распространяется;
- жилье находится на территории России.
Выделяемых государством денег недостаточно на оплату полной стоимости жилья, но материнский капитал может быть частью суммы, которая пойдет на улучшение жилищных условий. Например:
- частичная оплата новой или вторичной жилплощади;
- первый платеж по ипотеке, либо ее рефинансирование;
- оплата основной части кредита или насчитанных процентов;
- взнос в жилищный кооператив;
- вклад в строительство частного дома;
- капитальный ремонт жилья, оформленного на одно из членов семьи.
Распорядиться деньгами можно, согласовав цель траты с Социальным фондом.
Как можно использовать материнский капитал на строительство дома
Если не брать кредит, то потратить маткапитал на дом можно, только когда ребенку исполнилось три года. Некоторые не ждут, когда ребенок подрастет, и начинают строительство на собственные средства. А когда дом готов, и соблюдены возрастные условия, оформляют компенсацию от государства.
Еще один вариант не ждать трехлетия ребенка — взять ипотеку на строительство дома, и ее часть погасить средствами маткапитала или использовать его на первоначальный взнос.
Как оформить землю
Чтобы использовать материнский капитал на строительство дома, нужно приобрести земельный или садовый участок для индивидуального жилищного строительства и оформить его в собственность на сайте Росреестра. Строительство дачного дома в СНТ — тоже вполне законный способ использования материнского капитала. Есть пошаговая инструкция, как купить земельный участок в собственность или получить его бесплатно от государства.
Собственность на землю потребуется, чтобы подтвердить права на использование участка в Социальном фонде. Кроме собственности, это может быть договор аренды или бессрочного пользования. Обязательное условие во всех случаях — оформление документа на одного из родителей.
Когда земля готова, семья выбирает типовой проект или заказывает индивидуальный, учитывая требования к строительству.
С чего начать строительство
Также предстоит определиться, кто будет строить дом. Закон не ограничивает получателей субсидии: можно направить материнский капитал на строительство дома своими силами или привлечь подрядчика. В любом случае нужно написать заявление в местные органы власти с уведомлением о строительстве и получить на него разрешение. Уведомления достаточно, если планируемый объект недвижимости не очень большой, до 500 кв. м. Если его площадь больше, должный порядок предусматривает согласование проекта строительства.
После того как уведомление будет отправлено, нужно получить сертификат на материнский капитал.
Как уже уточнялость, сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Социальный фонд России получает информацию из органов ЗАГС, а дальше информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата — мамы или папы — на сайте фонда или на портале Госуслуг.
Если этого не произошло, подайте заявление о распоряжении маткапиталом через портал «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ.
Документы для получения материнского капитала на строительство дома
В Социальный фонд нужно подать:
- заявление о распоряжении материнским капиталом;
- паспорт владельца государственного сертификата на материнский капитал;
- паспорт супруга владельца сертификата с регистрацией;
- сведения о зарегистрированном праве собственности на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости;
- уведомление о планируемом строительстве, направленное в орган местного самоуправления;
- реквизиты банковского счета.
Если к строительству дома будет привлечен подрядчик, Социальный фонд перечислит деньги на его счет. Для этого к заявлению на получение маткапитала нужно приложить договор строительного подряда.
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Если родители строят дом сами или нанимают рабочих без договора, СФР перечислит деньги непосредственно получателям двумя траншами. Половину — при обращении за ними, вторую половину — не ранее чем через полгода. И только после подтверждения того, что работа закончена и дом действительно построен.
Таким подтверждением будет акт освидетельствования, который можно получить у местных властей, курирующих строительство и архитектуру. Этот акт и реквизиты счета для перевода нужно будет дослать в СФР. После того как дом будет построен, в нем нужно выделить доли для всех членов семьи, включая детей. Это обязательно.
Если материнский капитал будет внесен в ипотечный кредит, то сначала нужно взять в СФР справку, в которой будет указана сумма маткапитала или ее остаток. Затем обратиться в банк за кредитом на строительство, а после того, как банк его одобрит и выдаст, снова идти в СФР с запросом на использование маткапитала для погашения кредита.
В этом случае в СФР предоставляются следующие документы:
- договор займа либо сведения из кредитного договора;
- сведения из уведомления о планируемом строительстве дома;
- если деньги будут направлены на уплату вступительного или паевого взноса в жилищно-строительный кооператив, то в СФР необходимо предоставить выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство;
- документ, подтверждающий получение заемных средств (справка из банка).
На проверку документов у Социального фонда есть 10 дней, после этого ведомство в течение 5 дней переводит деньги на счет банка, который выдал ипотеку на строительство.
Какие требования к дому
Основное требование — дом должен быть построен в России. Государство не будет финансировать зарубежную стройку. А вот привязки к региону нет: получатель может выбрать любой субъект.
Также неважно, сколько квартир или домов уже есть у родителей, которые претендуют на субсидию. Цель поддержки — улучшить жилищные условия без привязки к количеству единиц собственности, главное, чтобы дом был жилым.
Как часто семья его использует, тоже неважно. Летняя постройка, пригодная для жилья, далеко за пределами города, куда собственники приезжают раз в год, — не повод отказывать в господдержке.
Именно потому, что одна из целей выдачи материнского капитала — улучшение жилищных условий, его нельзя использовать на покупку земельного участка. По формальным признакам, такое приобретение само по себе не является улучшением жилищных условий.
Поэтому, планируя использование господдержки после рождения детей, нужно отдельно просчитать, из каких источников дохода финансировать приобретение участка.
Список способов использования материнского капитала постоянно расширяется. Так, с 2020 года сертификатом можно оплатить строительство или реконструкцию дома не только на участке ИЖС, но и на садовом.
А если речь идет о реконструкции, то ее итогом обязательно должно быть увеличение площади дома. То есть можно пристраивать комнату, террасу, переделывать чердак, но не сносить «ненужное». А вот ремонт не считается улучшением жилищных условий.
Также на материнский капитал нельзя приобрести жилое помещение, признанное непригодным для жилья, подлежащим сносу или реконструкции, аварийным. Кроме того, нельзя из средств маткапитала погасить кредит за такое жилье.
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