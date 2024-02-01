Как подготовиться к сдаче квартиры в аренду
Сдать квартиру в аренду можно без подготовки, но на поиски квартирантов могут уйти месяцы, и, скорее всего, придётся уступить в арендной плате. Если подойти к вопросу как к бизнесу, вероятность заключения выгодной сделки с жильцами гораздо выше.
Как подготовить квартиру под сдачу, делать ли ремонт, какую купить мебель и бытовую технику, нужно ли говорить соседям о своих планах, каким будет размер налогов? Рассказываем, что стоит учесть, собираясь зарабатывать на недвижимости.
Бонусом — видео, где эксперт Домклик отвечает на самые популярные вопросы о том, как грамотно сдать квартиру.
Чего ждут арендаторы
Предпочтения арендаторов можно изучить в профильных группах в социальных сетях — тогда сложится личное устойчивое впечатление о том, насколько ваша квартира близка к желаемому образу.
Список базовых пожеланий выглядит так:
- чистота
- отсутствие личных вещей хозяев
- наличие в квартире спального места
- минимальный набор бытовой техники: плита, стиральная машина, холодильник
- оборудованная кухня
- исправная сантехника
- место для хранения вещей
- современный интерьер
Создавая посты о поиске квартиры, арендаторы чаще всего хотят, чтобы жилье было без «бабушкиного ремонта». Так называют устаревший интерьер: стены оклеены обоями времен Советского Союза, из того же времени полированная и мягкая мебель (шкаф-стенка и комплект из длинного огромного дивана и пары кресел), несовременные светильники и люстры, на полу старый линолеум.
Отдельный мем — ковры на стенах и полу.
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Но подготовить квартиру к сдаче в аренду не означает, что в помещении все должно быть абсолютно новым.Важно общее впечатление свежести жилья и его функциональность.
Стены покрашены или оклеены новыми обоями, краны в кухне и ванной, механизм в сливном бачке должны быть исправными, раковины и унитаз без ржавых подтеков, стекла в окнах целые (и желательно чистые), потолки ровные и без сколов штукатурки, двери с ручками и без пробоин.
В большинстве квартир, которые попадают на рынок аренды, все эти детали требуют внимания: основную часть предложения составляют лоты, перешедшие по наследству от пожилых родственников.
В любом случае, даже если квартира в целом имеет современный вид, ее нужно привести в порядок. Как сделать генеральную уборку своими руками? Рекомендации эксперта в клининге можно узнать здесь.
Как придумать «дизайн» для квартиры в аренду
Рекомендация риелторов перед сдачей квартиры в долгосрочную аренду — сделать бюджетный косметический ремонт, но так, чтобы жилье выглядело нейтрально.
Смелые дизайнерские решения, во-первых, стоят дорого, а во-вторых, могут не найти понимания среди будущих арендаторов, и поиск квартирантов затянется. Для жилья, которое будет сдаваться посуточно, тем более стоит остановиться на обычном спокойном дизайне.
Гораздо эффективнее держаться концепции скандинавского интерьера — светлые однотонные стены, светлая кухня, простая мебель. Акценты постерами, текстилем и любимыми мелочами арендаторы смогут расставить сами.
Если покупать новую мебель в планы не входит, можно изучить руководства по обновлению советской мебели, в интернете их достаточно. С пошаговой инструкцией и рекомендациями по поводу материалов процесс может оказаться увлекательным, а стоить будет недорого. Многое можно сделать своими руками, например покрасить стулья, подоконники, батареи.
Правда, такое решение подходит только арендодателям, располагающим достаточным количеством свободного времени, которое можно посвятить обновлению предметов интерьера.
Еще один бюджетный вариант обновить мебель — это посмотреть предложения с рук. Среди них бывают экземпляры в хорошем состоянии от современных производителей.
Много мебели покупать необязательно. Эксперты указывают на необходимый минимум: кровать, кухонный стол и стулья, шкаф для одежды. Оборудованное рабочее место (офисное кресло и стол) могут стать преимуществом, с учетом популярности удаленной работы.
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От чего нужно избавиться, а что можно оставить
Опытные хоумстейджеры знают, что обновить интерьер можно и старыми вещами, если привести их в порядок и сделать перестановку. Поэтому с выбрасыванием абсолютно всех старых вещей спешить не стоит. Но это касается только необходимых предметов, которые объективно нужны каждому жильцу. Например, шкаф.
В старых квартирах часто стоят полированные шкафы — во всю стену в гостиной зоне — и небольшие трехстворчатые в спальне. Если на них заменить ручки или оклеить матовым покрытием, перекрасить, то мебель будет выглядеть свежо и останется «в деле», сэкономив бюджет владельца квартиры.
Разнонаборные предметы мебели, например разные тумбочки, которые не подходят ни к чему, вполне можно «проредить», оставив одну.
Совершенно точно нужно разобрать и выбросить старые вещи с антресолей и из всех шкафов. Если они не пригодились старым хозяевам, арендаторам они точно будут ни к чему. Кроме того, текстиль и бумага могут неприятно пахнуть — это испортит впечатление от квартиры.
Придется также перебрать посуду. Закопченные кастрюли и сковородки без крышек можно сдать во вторсырье или вынести к мусорным бакам. Готовить в такой посуде удовольствия мало.
То же самое со столовой утварью: эффективнее купить самые простые тарелки, чашки, блюдца и приборы, которые будут из одной серии. Разномастная посуда создает неприятную отсылку к дефицитным временам СССР.
Оставлять или нет подушки, одеяла, постельное белье и полотенца, если речь о долгосрочной аренде, решать хозяину. Можно сделать это предметом переговоров с жильцом — кто-то предпочитает спать на своем белье, другим нормально пользоваться тем, что есть в квартире. Для посуточной аренды все эти опции точно нужны. Кстати, что выгоднее — сдавать квартиру посуточно или вдолгую — можно узнать здесь.
Список работ для ремонта съемной квартиры
Мы уже останавливались на том, что стены, полы, потолки, окна, мебель и ванная должны быть опрятными и свежими. Исходя из этого, можно определить, что нужно сделать в каждой конкретной квартире.
Например, в одной могут быть в порядке полы и потолок, а вот оконные рамы, подоконники и батареи выглядеть страшно. Значит, красить нужно их и стены. Обновлять можно все поверхности — кафель, полы, шкафы. В ассортименте красок можно выбрать даже ту, которая подойдет для всего.
В старых домах часто есть проблемы из-за скачков напряжения. Поэтому проверить, как работают все розетки, будет нелишним. Специалиста можно найти как в ЖЭКе, так и на специализированном сайте. Это удобно, так как можно договариваться и о цене, и об объеме работ.
Бывает, что квартира просто грязная, например после предыдущих жильцов. Тогда нужно убедиться, что других проблем нет, и сделать генеральную уборку. Это масштабная задача, потому что обычно мыть нужно буквально все: шкафы, посуду, стены в ванной и кухне, очищать стыки швов между плитками плюс полы.
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Как сдавать квартиру в аренду
После того, как квартира готова к проживанию, наступает очередь решения организационных вопросов. Прежде чем искать жильцов, нужно определить, по какой цене будет сдаваться квартира, как принимать арендную плату, какой заключать договор и как платить налоги.
Поиск жильцов и цена
Правильная цена — половина успеха в поиске жильцов. Чтобы ее определить, нужно изучить объявления, например на Домклик, в которых предлагаются похожие квартиры: по количеству комнат, состоянию, расположению.
Назначать цену можно после самостоятельного изучения объявлений. Но можно делегировать это риелтору. Он оценит квартиру, составит объявление, договор аренды, будет проводить показы.
Риелторы обычно работают за комиссию, которая составляет 50–100% арендного платежа. Комиссию риелтора оплачивают потенциальные жильцы, но некоторые собственники берут ее на себя, и это существенно повышает скорость сдачи жилья в аренду.
Самостоятельно составить объявление, отвечать на звонки потенциальных жильцов и проводить показы квартиры тоже можно, если заложить на это время. В объявлении нужно описать преимущества квартиры: светлая, на высоком этаже, с видом из окна, в благоустроенном районе.
В тексте подчеркивают то, что важно потенциальным арендаторам. Если в квартире есть недостатки, о них можно сообщить при личной встрече. Скрывать проблемы бессмысленно, жильцы их обнаружат и могут прервать договор аренды. Тогда весь процесс поиска нужно будет начинать сначала — с генеральной уборки.
А еще стоит проверить жильцов на благонадёжность перед сдачей им квартиры.
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Соседи и страховка
Действующее законодательство не запрещает гражданам сдавать квартиру в аренду (если только это не ипотечное жилье, тогда необходимо согласие банка). По закону собственники недвижимости могут на свое усмотрение распоряжаться ею, не согласуя сдачу в аренду с соседями. На это дает право статья 209 Гражданского кодекса РФ.
Однако у соседей есть рычаг воздействия на арендодателя. Например, если его квартиранты будут нарушать закон о тишине, вести незаконную деятельность, портить общедомовое имущество, наносить ущерб соседним квартирам. В этом случае у соседей есть право:
- вызвать участкового, полицию
- обратиться в налоговую инспекцию, если у них есть подозрение на «серую» сдачу без уплаты налогов
- в банк, если квартира в ипотеке и соседи в курсе этого
- подать в суд на возмещение материального ущерба в случае какого-то ЧП (прорыв водопровода или канализации, иное разрушение соседних квартир)
Выселить шумных и некомфортных квартиросъемщиков трудно, но усложнить жизнь собственнику соседям вполне по силам. Жалобы других жильцов в доме могут обернуться значительными финансовыми потерями для арендодателя. Не говоря уже о моральных издержках.
Однако соседи могут, наоборот, стать союзниками. Если предупредить их о том, что квартира сдается внаем, застраховать ее на случай ЧП, прописать в договоре условия, при которых квартиранты обязаны покинуть помещение в определенный срок (например, если на них будут поступать регулярные жалобы от других жильцов или управляющей компании), то соседи могут присматривать за квартирой и в случае чего сообщать собственнику о проблемах.
Ответственность перед соседями за нанесенный материальный ущерб в случае потопа, пожара и других проблем несет собственник жилья. Поэтому стоит застраховать квартиру перед сдачей.
Кому-то это покажется дополнительными расходами, которых лучше избежать. Однако, как говорят опытные арендодатели, эти траты окупаются в долгосрочной перспективе. Да и суммы страхового взноса не такие большие, как принято считать, и вполне по карману среднестатистическому арендодателю.
Важно отметить в договоре со страховой компанией, что квартира сдается внаем. При этом нужно понимать, что страховщики в случае ЧП будут выяснять, не было ли причинение ущерба умышленным, ради получения компенсации.
Договор аренды
В интернете есть шаблоны договора аренды, ими можно воспользоваться, вписав свои данные. Указывают ФИО и паспортные данные владельца и жильца, адрес квартиры, ставку аренды, способ оплаты (на карты, при личной встрече).
В раздел «Обязанности сторон» можно включить то, что собственник считает важным: генеральная уборка при освобождении квартиры, запрет на курение, условия проживания с животными, порядок решения вопросов с мелким ремонтом (за чей счет он будет происходить), частоту визитов собственника.
К договору нужно составить приложение, в котором описать, что есть в квартире: крупногабаритная мебель, бытовая техника, декор. Договор и приложение нужно распечатать в двух экземплярах и подписать. Один остается у собственника квартиры, второй у арендатора. Обычно договор аренды подписывают на 11 месяцев, в этом случае его не нужно регистрировать. Когда срок документа истекает, стороны подписывают новый.
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Налоги
Налог на доход от сдачи в аренду недвижимости может считаться по ставке 13, 6 или 4%. 13% — это ставка на доходы физического лица, 6%, если приобрести патент, и 4%, если оформлена самозанятость.
Физические лица платят налог на доход от аренды раз в год — до 30 апреля следующего года. Декларацию можно заполнить, придя в налоговую инспекцию лично или воспользовавшись электронным шаблоном на сайте Федеральной налоговой службы. На этом же сайте есть шаблон квитанции, ее нужно заполнить и оплатить в банке.
Другой способ оплачивать налог — приобретение патента. Его покупка позволит существенно сэкономить на ставке. Стоимость патента в городах федерального значения рассчитывается в зависимости от площади и расположения квартиры, а в других регионах она фиксированная и составляет 6% от суммы примерного дохода от аренды недвижимости за год. Если купить патент, то не придется платить налог на имущество.
Оформление самозанятости позволит платить налог по самой низкой ставке в 4%, если арендатор — физическое лицо, и 6%, если сдавать жилье компании. Но есть ограничение по величине дохода: он не должен быть выше 2,4 млн рублей в год. В пересчете на стоимость аренды — квартира не должна сдаваться дороже 200 тыс. рублей в месяц.
Cамозанятость можно оформить даже при наличии постоянного места работы. ФНС поощряет оформление самозанятости и предоставляет налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, на которые можно уменьшить налог. Это не значит, что налог можно не платить, он будет рассчитан, но сумма сократится на 10 тыс. рублей.
Самозанятость оформляется в приложении «Мой налог». Там же нужно ежемесячно формировать чеки на поступающие арендные платежи, система сама рассчитает сумму налога. Вносить оплату нужно тоже через приложение.
Официальный договор с уплатой налогов защитит собственника в случае нарушений со стороны жильцов: суд в основном рассматривает дела по «белым» договорам.