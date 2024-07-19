Как продать дом быстро и выгодно: инструкция
- Чем продажа дома отличается от продажи квартиры
- Способы продажи дома
- Что влияет на стоимость
- Как рассчитать оптимальную стоимость дома
- За какое время реально продать дом
- Подготовка к продаже
- Продажа дома
- Какие налоги с продажи дома придётся платить
- Как продать недостроенный дом с земельным участком
- Можно ли продать участок с незарегистрированным домом
Продажа дома отличается от продажи квартиры. Сделку можно ускорить или затянуть на несколько месяцев — зависит от действий продавца.
В статье расскажем, как безопасно и быстро продать дом, правильно рассчитать его стоимость и найти покупателей.
Чем продажа дома отличается от продажи квартиры
Продать дом сложнее, чем квартиру. В нашей стране дом нельзя продать отдельно от земельного участка, на котором он стоит. Таким образом к сделке добавляется еще один объект — земля. Поэтому для продажи нужно больше документов.
На цену дома влияет расположение, площадь участка, техническое оснащение, качество отделки и прочее. При покупке важна и степень завершенности стройки. Квартиры почти всегда продают в пригодном для жизни состоянии. С домами иначе. «Дом» по документам на деле может оказаться полуразрушенным строением или коробкой без коммуникаций.
У покупателей домов часто много требований. Они дольше принимают решения, чем те, кто ищут квартиру. Кроме того, спрос на частные дома ниже, чем на квартиры, поэтому продажа иногда затягивается.
Способы продажи дома
Вы можете продать дом самостоятельно или через риелтора. Рассмотрим плюсы и минусы этих двух способов.
Самостоятельно
При самостоятельной продаже дома вы сами размещаете объявления, встречаетесь с покупателями, показываете недвижимость.
Плюс — вы экономите на комиссии агенту. Минус — вы занимаетесь всеми этапами, в том числе подготовкой документов. Это отнимает время и требует знаний в области оформления договоров и других бумаг.
Через риелтора
При продаже недвижимости через риелтора вы перекладываете на него часть задач продавца. Специалист общается с покупателями, размещает объявления и проводит показы, готовит документы и сопровождает сделку. Плюс — доход риелтора зависит от количества успешных сделок, поэтому он будет стараться быстро найти покупателей и снять возражения.
Риелторы разбираются в документации: помогут безопасно оформить документы, решить вопросы продажи проблемной недвижимости. Минус — риелтор берёт комиссию — примерно 3–5% от суммы сделки.
Что влияет на стоимость
На цену дома влияют десятки условий: где он находится — в городе или коттеджном посёлке, свежесть ремонта, что расположено рядом с постройкой.
Вот самые важные критерии:
- Юридическая чистота. Покупатели ищут дома с одним собственником, без обременений и с документами. На такую недвижимость устанавливают высокую цену, ведь её покупка безопасна.
- Район проживания. Дома в благоприятных, чистых и безопасных районах всегда стоят дороже.
- Техническое состояние. Покупателю нужен дом, в котором не протекает крыша и не нужно подводить электричество. Если объект не требует ремонта, его цена возрастает.
- Инфраструктура. Магазины, школы и больницы рядом с домом увеличивают его цену.
- Готовность к сделке. Дома без жильцов покупают быстрее, чем те, в которых ещё живут. Люди платят больше за возможность сразу въехать в новое жилище.
- Сезон. Спрос на частные дома цикличен. Возрастает к весне и осени, убывает зимой и летом.
Как рассчитать оптимальную стоимость дома
Не оценивайте стоимость дома самостоятельно — вы можете установить её выше рынка и не найти покупателей или ниже и потерять прибыль. Обратитесь к специалистам по оценке, чтобы рассчитать корректную цену постройки и участка.
Для примерных расчётов:
- Зайдите на сайты продажи недвижимости и посмотрите подобные дома по площади, размеру участка и другим параметрам. Так вы сориентируйтесь по цене.
- Если объект в посёлке, поговорите с соседями из похожих домов. Уточните, за сколько они купили жилье.
- Сложите стоимость участка и сумму, которую вы потратили на строительство и отделку дома. Это грубый расчёт, но так вы определите начальную цену.
За какое время реально продать дом
Срок продажи дома может растягиваться от пары месяцев до нескольких лет. Больше всего времени отнимает поиск покупателей. Оформить документы можно меньше чем за месяц, если за недвижимость платят наличными.
Если объект покупают в ипотеку или с использованием материнского капитала, срок увеличится до 2–3 месяцев. Если хотите продать дом по цене выше рынка, будьте готовы к длительному общению с покупателями от 3–6 месяцев.
Не спешите как можно быстрее заключить сделку — быстрая продажа дома требует низкой цены. Скорость продажи во многом зависит от вас — готовы ли вы проводить несколько показов в день, периодически обновлять объявления на сайтах.
Подготовка к продаже
Перед продажей соберите документы и приведите дом и участок в товарный вид. На покупателя произведёт впечатление чистый участок с аккуратно скошенной травой. В доме по возможности освежите косметический ремонт и уберите лишнее.
Важно: Предпродажная подготовка увеличивает стоимость объекта до 20% и сокращает срок продажи.
Какие документы потребуются для продажи дома
- документы, подтверждающие право собственности;
- разрешение на строительство и акт ввода дома в эксплуатацию;
- договор купли-продажи дома и участка;
- паспорта всех собственников;
- разрешение органов опеки и попечительства при наличии несовершеннолетних и недееспособных собственников;
- нотариальное согласие супруга на продажу;
- справки об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ;
- документы, подтверждающие межевание и определяющие границы участка.
Иногда документов нужно больше. Например, если дом находится на землях населённых пунктов или имеет статус жилого, нужна справка об отсутствии зарегистрированных в доме.
Обязательно ли делать межевание
Межевание — это определение границ придомовой территории. Процедурой занимается кадастровый инженер из компании по геодезическим измерениям. В 2024 году закон не обязывает проводить межевание, если:
- у вас есть право собственности на дом;
- дом поставлен на учёт в кадастровой палате;
- параметры помещения соответствуют документам;
- земельный участок зарегистрирован в Росреестре и находится в собственности, а не на праве пользования;
- конфигурация земельного участка и его границы не менялись.
Как привести в порядок дом и участок
Дом. Проведите генеральную уборку помещения: помойте окна, сантехнику, проведите чистку мебели, постирайте ковры и шторы. Избавьтесь от ненужных вещей: уберите с видного места лишние предметы, разберите шкафы и кладовки.
Устраните посторонние запахи и проветрите помещение перед приходом покупателей. Обставьте дом минимальным декором: живыми цветами и аксессуарами. Замените перегоревшие лампы и сломанные выключатели.
Участок. Вывезите с участка строительный мусор, вырвите сорняки, облагородьте грядки, подметите тропинки. Уделите внимание входу в дом — он создаёт первое впечатление. Наладьте дверь, если она сломана, постелите коврик, уберите лишнее.
Продажа дома
Теперь рассмотрим все этапы: от поиска покупателей до совершения сделки. Если вы продаёте дом сами — придётся участвовать во всех. Если работаете с риелтором, он возьмёт на себя большую часть задач.
Поиск покупателей
Первый шаг к продаже дома — это поиск покупателей. Начните с размещения объявлений на сайтах с недвижимостью и в тематических группах в соцсетях. Чтобы привлечь потенциальных покупателей, расклейте листовки недалеко от дома и повесьте растяжку с номером телефона на фасад.
Чтобы ваша публикация выдавалась в поиске одной из первых, покупайте автоматическое поднятие объявлений.
Объявление о продаже
Напишите в объявлении больше информации о доме и участке. Информативные описания повышают шансы на быструю продажу.
- Укажите основную информацию: площадь дома и участка, местоположение, готовность помещения к въезду жильцов сразу после покупки, состояние коммуникаций.
- Подкрепите факты преимуществами: если указываете материал строительства, напишите, как это влияет на температуру в доме. Указали площадь — пропишите, какому количеству человек будет комфортно жить.
- Опишите плюсы месторасположения: экологически чистый район, вид на лес, 10 минут до центра.
- Добавьте информацию о количестве собственников, отсутствии обременений.
- Расскажите об инфраструктуре: есть ли рядом магазины, школы, больницы, остановки транспорта.
- Опишите, какая мебель есть в доме: в каком она состоянии, что находится в каждой комнате.
Добавьте к объявлению фотографии дома снаружи и внутри. Сделайте снимки с разных ракурсов в светлое время суток и покажите наиболее привлекательные части дома. Чем больше фотографий разместите, тем больше информации получит потенциальный покупатель.
Разместить объявление о продаже дома вы можете на сайте или в приложении Домклик. Также Домклик дает покупателям уникальную скидку 0,3% на ставку по ипотеке. Получить значок «Скидка 0,3%» продавец может бесплатно, недвижимость с таким значком продается быстрее.
Разместить объявление на Домклик
Показы
Будьте вежливы, открыты, не опаздывайте на встречу и рассказывайте о доме всё — это вызовет доверие у потенциальных покупателей.
Приезжайте на участок заранее и готовьте дом — делайте уборку, проветривайте помещение. Общаясь с покупателями, честно расскажите о преимуществах и недостатках дома. Открыто отвечайте на вопросы и давайте полезную информацию. Например, если на просмотр пришла семья с детьми, упомяните, что рядом есть школа, а на втором этаже есть идеальное помещение для детской.
Заключение договора купли-продажи
Предварительное соглашение. Перед заключением основного договора оформите предварительное соглашение. Это может быть договор купли-продажи объекта, авансовое соглашение, договор задатка. Они подтверждают серьёзность намерений обеих сторон.
Оформляйте предварительное соглашение в той же форме, что и основной договор купли-продажи. Заверьте документ у нотариуса, если вы продаёте право на долю или среди собственников есть несовершеннолетние либо недееспособные.
Обязательно укажите номер телефона, соцсети и мессенджеры.
В предварительном соглашении зафиксируйте основные условия сделки: предмет, цену, характеристики объекта, сроки заключения основного договора, порядок расчёта и прочее.
Основной договор купли-продажи. Подписывать его можно одновременно с расчётами. Документ включает: тип сделки, место и дату заключения, имена и роли сторон, адреса проживания и паспортные данные участников соглашения. Укажите цену и предмет сделки — дом и земельный участок.
В договоре пропишите, что продавец получит деньги после перехода права на объект к покупателю. Факт перехода подтверждается отметками Росреестра и выпиской из ЕГРН. После подписания договора обеими сторонами оригиналы передают в регистрирующий орган.
При продаже дома оформите акт приёма-передачи.
Скачать пример договора купли-продажи дома
Регистрация перехода права собственности
Для передачи права собственности по договору купли-продажи подготовьте документы и подайте заявление лично через МФЦ или воспользуйтесь услугой электронной регистрации (подходит для сделок с ипотекой и за свои средства). При подаче документов через МФЦ уплатите госпошлину 2000 рублей, если вы физическое лицо, 22 000 рублей — если юридическое.
Расчёты
После регистрации права собственности в Росреестре, проведите взаиморасчёт одним из способов.
- Сервис безопасных расчётов. Деньги будут лежать на защищённом счёте банка во время сделки. Продавец получит их после перехода права собственности.
- Аккредитив. Посредником выступает банк. Покупатель переводит деньги банку, который проверяет выполнение обязательств и рассчитывается с продавцом.
- Банковская ячейка. Покупатель кладёт деньги в ячейку в банке. Продавец передаёт покупателю расписку о получении денег, а покупатель — ключи от ячейки.
- Депозит нотариуса. Нотариус получает деньги, контролирует выполнение обязательств и передаёт деньги продавцу.
- Ипотека. Покупатель заключает кредитный договор с банком. Продавец получает деньги и передаёт покупателю ключи от дома.
Какие налоги с продажи дома придётся платить
При продаже недвижимости, которая находится в собственности менее 5 лет, продавец платит налог на доход в 13%.
В каких случаях платить налог не нужно
Продажа дома не облагается налогом, если вы владеете недвижимостью более 5 лет. Срок сокращается до 3 лет при следующих условиях:
- право собственности возникло в результате приватизации;
- право собственности оформлено до 2016 года;
- недвижимость получена в наследство или подарена;
- право собственности получено при оформлении договора пожизненной ренты;
- дом является единственным жильем.
Также обязательство по уплате налога не возникает, если:
- цена продажи ниже цены покупки, но не менее 70% кадастровой стоимости;
- стоимость покупки и продажи дома идентична и составляет не меньше 70% кадастровой стоимости.
Как подать декларацию об уплате налога
После продажи дома и передачи права собственности дождитесь окончания календарного года. Затем подайте декларацию по форме 3-НДФЛ. Форму возьмите в отделении Налоговой или на сайте ФНС.
Приложите к декларации подтверждение получения дохода. Например, договор купли-продажи. Подайте заполненную декларацию до 30 апреля и уплатите налог на доход по реквизитам ФНС до 15 июля следующего года. Например, если вы продали дом в 2024 году, декларацию подавайте до 30 апреля, а налог платите до 15 июля 2025 года.
Как продать недостроенный дом с земельным участком
Иногда достроить дом и продать его в готовом виде выгоднее, чем в недостроенном. Продажа недостроя занимает много времени, потому что меньше покупателей заинтересованы в такой покупке. Но если дом не готов, вы всё равно можете его продать.
Оформите дом как oбъeкт нeзaвepшённoгo cтpoитeльcтвa и зарегистрируйте право собственности. Для этого подайте заявление в БTИ, получите кадастровый паспорт и подайте его в МФЦ вместе с документами на землю. После оформления заявления и оплаты госпошлины вы получите выписку из EГPH о праве собственности на недострой.
Пocлe oфopмлeния дoкyмeнтoв внесите недостроенный дом в дoгoвop купли-продaжи и передайте пpaвo coбcтвeннocти. Недвижимость не будет считаться жилой. Чтобы использовать её по назначению, потребуется офopмить aкт o ввoдe в эксплуатацию и скорректировать данные в кaдacтpoвoм пacпopтe и Pocpeecтpe.
Можно ли продать участок с незарегистрированным домом
Продать неоформленный дом можно только на словах. Если недвижимость не числится в Росреестре, на неё не передаётся право собственности. Другими словами — для государства дома на участке нет.
В договоре купли-продажи будет указано, что на участке нет строений. Это создаёт риски для покупателя — по документам он будет владеть только землей, но не домом. На такую сделку пойдёт далеко не каждый.
Если Росреестр выяснит, что объект всё же есть, он аннулирует сделку через суд или потребует зарегистрировать дом. Так что не рискуйте и регистрируйте строение до момента продажи.
Когда участок занимает полуразрушенная конструкция, регистрировать которую нет смысла, лучше её снести. Так вы не вызовете лишних вопросов со стороны Росреестра и потенциальных покупателей.
Больше полезных статей и инструкций о быстрой и безопасной продаже недвижимости>>
Вы можете оставить первый.