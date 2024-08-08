Посуточная аренда: как правильно сдавать недвижимость на короткий период
- Законно ли сдавать квартиру посуточно
- Как сдать квартиру в аренду посуточно
- Как подавать объявление и что делать дальше
- Как заключить договор краткосрочной аренды
- Стоимость проживания и порядок оплаты
- Налоги при сдаче квартиры
- Стоит ли сдавать квартиру посуточно — экономика вопроса
- Сравнение долгосрочной и посуточной аренды
- Минусы и риски краткосрочной аренды
- Как сдать квартиру посуточно: практические советы
На краткосрочной аренде можно заработать минимум в два раза больше, чем сдавая квартиру на длительный срок. Но нюансов, в которых предстоит разобраться, тут достаточно. Начиная от оценки прибыльности квартиры и заканчивая уборкой и стиркой гостевых полотенец. Все, что кажется трудным, можно поручить профессионалам, но тогда доход будет ниже.
Чтобы превратить краткосрочную аренду в бизнес, предстоит просчитать, кто и как будет заниматься ремонтом, встречать и провожать гостей, отвечать на отзывы и договариваться с соседями. Разбираемся, с чего начать и как выгодно сдать квартиру посуточно.
Законно ли сдавать квартиру посуточно
Законодательство разрешает сдавать в аренду жилую и коммерческую недвижимость. Глава 35 Гражданского кодекса регулирует наем жилых помещений. Проблем не будет, если вовремя платить налоги и аккуратно взаимодействовать с соседями.
А еще с 3 апреля 2024 года в силу вступили поправки в Жилищный кодекс, которые поставили точку в вопросе статуса краткосрочной аренды жилья. Так, в законе прописали, что сдавать квартиру посуточно можно при условии соблюдения прав и интересов соседей и правил содержания общего имущества. Также для этого необходимо наличие счетчиков.
Апартаменты, которые по закону являются нежилой недвижимостью, тоже можно сдавать — ограничений нет, а рекомендации такие же, как и в отношении квартир. То есть финансовая ответственность и соблюдение прав соседей. Разница только в формате документа, который подписывают собственник помещения и арендатор. Квартиры сдаются по договору найма, а апартаменты по договору аренды.
Сдавать квартиру посуточно можно, даже если вы не являетесь собственником — для этого нужно согласие владельца. В этом случае оформляется нотариальная доверенность с соответствующими полномочиями либо разрешение на сдачу квартиры в субаренду. Первый арендатор оформляет долгосрочный договор, а затем может зарабатывать на посуточной аренде.
Частично рынок краткосрочной аренды регулируется статьей 17 Жилищного кодекса РФ. В ней говорится о запрете использования квартир для предоставления гостиничных услуг.
Так, в квартирах нельзя организовывать хостелы. Сегодня открыть мини-отель в многоквартирном жилом доме можно только в нежилом помещении. При этом оно должно быть оборудовано системами звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, а также охранной сигнализацией.
Как сдать квартиру в аренду посуточно
Есть три стандартных варианта:
- Самостоятельно разместить объявление, искать клиентов, принимать и провожать их
- Воспользоваться специальными сервисами для сдачи квартиры в аренду
- Обратиться к риелтору и переложить поиск арендаторов на него
- Заключить договор доверительного управления, и тогда отдельный, специально нанятый для этого человек — управляющий — будет искать клиентов и следить, чтобы жилое помещение оставалось чистым и ухоженным
Главное преимущество самостоятельного управления квартирой в том, что вся выручка поступает арендодателю. Минус этого способа в том, что очень большой объем забот берет на себя один человек.
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Как подавать объявление и что делать дальше
Нужно выбрать эффективную и удобную площадку c объявлениями.
Что нужно сделать дальше
- составить текст
- мониторить поступающие сообщения
- встречать и провожать арендаторов
- следить за тем, чтобы в квартире было чистое постельное белье, полотенца, достаточно туалетной бумаги, мыла, жидкости для мытья посуды
Все это нужно контролировать перед заселением каждого нового гостя. Один клиент может приехать раньше, другой, наоборот, задержаться, и это всегда будет сдвигать деловой график арендодателя.
Как продвигать объявление
Помимо хозяйственных вопросов — а все расходники еще нужно покупать, белье где-то стирать, сушить и гладить — есть заботы по загрузке квартиры. Чтобы она не простаивала, нужно будет разобраться с продвижением объявления, придумывать акции и специальные предложения. Для кого-то это увлекательно, для других — тяжелый труд, но в любом случае это занимает время.
Чем поможет риелтор
Время может сэкономить риелтор. За комиссию он будет искать арендаторов, но объект недвижимости останется под непосредственным управлением арендодателя. То есть хозяйственно-бытовые вопросы и логистика никуда не исчезнут из перечня его забот.
Чем поможет управляющий
Чтобы сдавать квартиру посуточно без проблем, можно заключить договор доверительного управления. Он перекладывает все заботы на управляющего. В среднем это обходится в 20% от арендной выручки.
Сумма может казаться большой, но посчитать абсолютную выгоду в деле управления квартирой, которая сдается в краткосрочную аренду, непросто. Потому что дело не только в прямых издержках, но и во времени, которое арендодатель потеряет в других сферах жизни, справляясь с рутинными или форс-мажорными задачами.
Если управлять квартирой, сданной в краткосрочную аренду не месяц, а год или несколько лет подряд, профессиональный управляющий сэкономит и время, и нервы, и, возможно, деньги, так как вовремя предупредит о нужном ремонте и даже проследит за его выполнением. На него же можно переложить обязанности по размещению объявления и его продвижению. И тем более это выгодно, если квартир в аренде больше, чем одна.
Как заключить договор краткосрочной аренды
Оформлять договор обязательно, даже если арендатор планирует остановиться в квартире всего на сутки. Это документ, который защищает обе стороны, а его письменное оформление — прямое требование ст. 674 Гражданского кодекса. Если не оформить договор, то в случае конфликта вы не сможете ссылаться на свидетельские показания. Кроме того, подписание может повысить ответственность, которую чувствует арендатор за вверяемое ему жилье.
Договор оформляется в двух экземплярах — по одному для каждого участника сделки. Регистрировать его не нужно. Обычно в договоре прописывают характеристики квартиры, срок проживания клиента, возможность или невозможность раннего заезда и позднего выезда и другие условия, которые важны для арендодателя.
Стоимость проживания и порядок оплаты
Традиционно владельцы предпочитают полную предоплату проживания, но можно разбить сумму пополам. Тогда 50% оплачивается накануне заезда, а остальные 50% — после. Если аренда предусматривает залог, о нем тоже необходимо упомянуть в договоре.
Опытные хозяева утверждают, что даже символическая сумма залога защищает имущество — человек не хочет расставаться с деньгами просто так, поэтому арендаторы ведут себя аккуратнее.
Что пишут в договоре
Конечно же, в договоре должны быть:
- ФИО и паспортные данные сторон
- дата заключения
- подписи участников сделки
- ответственность за нарушение положений договора
- описание квартиры, адрес, характеристики
- опись имущества (ее можно составить в виде приложения)
- длительность аренды — количество суток проживания, время сдачи и возврата квартиры
- стоимость суточной аренды
- общая сумма платежа за аренду
- сумма залога и условия, на которых наниматель получит ее обратно
- порядок передачи квартиры (акт приема-передачи)
- права и обязанности сторон
Щепетильные арендодатели периодически делают фотографии техники и мебели, чтобы отслеживать износ и повреждения. Но по опыту тех, кто как арендодатель заключал и договор аренды на длительный срок, и краткосрочный, во втором случае имущество изнашивается медленнее. Потому что квартиру чаще убирают, плюс арендаторы на короткий срок обычно мало времени проводят в квартире, так как это чаще всего туристы или командировочные — их интересует город.
Налоги при сдаче квартиры
Советы о том, как правильно сдавать квартиру посуточно, обязательно содержат рекомендации по организации финансовой дисциплины. Арендодатель обязан платить налоги: неважно, будет он сдавать посуточно дом, квартиру или другую недвижимость.
Для физических лиц ставка налога на доход составляет 13%, индивидуальные предприниматели отчисляют в казну 6%. Самая низкая ставка у самозанятых — 4%, если за аренду платит физлицо.
Однако если арендатор юридическое лицо, то ставка налога вырастет до 6%. Также есть ограничение по максимальному доходу: за год самозанятый должен получить не более 2,4 млн. руб. Если у вас несколько квартир, то стоит посчитать ожидаемую годовую выручку, прежде чем оформлять самозанятость. Если она окажется больше 2,4 млн руб., нужно регистрировать ИП.
За неуплату налогов начисляется штраф в размере 20% от суммы задолженности. А если дело дойдет до суда, то есть риск, что обвинение докажет преднамеренное уклонение от уплаты налогов — и тогда сумма штрафа вырастет до 40%. Долг по налогам тоже придется погасить.
Стоит ли сдавать квартиру посуточно — экономика вопроса
Главное, что мотивирует сдавать жилье посуточно, — возможность заработать больше, чем на долгосрочной аренде. В идеальной ситуации квартира занята все 30-31 день в месяц. Тогда она будет приносить в 2,5 раза больше выручки.
Но, во-первых, не все объекты в посуточной аренде будут стоить в итоге больше, чем в долгосрочной. Во-вторых, сдавая квартиру посуточно, никогда не знаешь, сколько дней в месяц она будет занята.
Сравнение долгосрочной и посуточной аренды
Разница в выручке между посуточной и долгосрочной арендой может быть большой. В предметном сравнении учитывают площадь квартиры, состояние, локацию, близость к транспортным узлам и значимым городским объектам. Сюда же относятся стоимость коммунальных услуг, бытовой химии и других расходных статей: например, возможный мелкий ремонт, затраты на рекламу и продвижение объявления.
Считается, что посуточно удобнее всего сдавать студию или однокомнатную квартиру. Это так прежде всего потому, что за квартирой небольшой площади проще ухаживать. Но опытные арендодатели отмечают, что есть локации, востребованные у семей из 3-5 человек или небольших компаний, которые проводят вместе выходные, чтобы посмотреть новый город. Это, например, курортные города или локации по Золотому кольцу.
Поэтому предприимчивые арендодатели берут разные варианты недвижимости, чтобы закрыть как можно больше потребностей потенциальных арендаторов. Но большие квартиры дольше окупаются, так как они дороже, и расходы на их содержание тоже.
Чем больше квартир в управлении, тем больше уборки, ремонта и усилий для контроля процесса сдачи. И небольшие, и большие квартиры клиенты могут использовать для вечеринок — таких жильцов собственники стремятся избегать, если только лот не выставляется целенаправленно для соответствующих мероприятий.
Обычно это влияет на цену — она становится в 4-5 раз выше «обычной» суточной аренды для проживания.
Прежде чем представлять себе уверенный заработок, который приносит посуточная аренда, нужно как следует подумать, кому будет сдаваться квартира.
Так, если объект находится рядом с университетом, его собственник, скорее всего, выиграет, сдав жилье в долгосрочную аренду студентам и преподавателям. Если недвижимость находится рядом с бизнес-центром или крупным авторитетным медицинским учреждением, то клиентура будет состоять из командированных или пациентов таких медцентров.
Популярны объекты в пешей доступности от каких-то достопримечательностей и исторической части городов — в этом случае можно рассчитывать на туристов.
Представив потенциального арендатора и его потребности, жилье удастся адаптировать наилучшим образом. Наниматели будут довольны, а хорошая репутация на сайте, где размещено объявление, поднимет интерес к квартире и шансы на высокую загрузку.
Чуть ли не самое важное, помимо понятного текста и продуманных мелочей в квартире, — разместить хорошие фотографии.
Если планы на квартиру долгосрочные, окупится профессиональная съемка. Конечно, квартира должна быть аккуратной. Выдающиеся дизайнерские решения нужны не всем, а свежие обои, чистый санузел, глаженое белье — необходимы. Плюсом будут чистый подъезд, бесплатный для клиента wi-fi и хороший вид из окон.
Сдавая квартиру на длительный срок, ее владелец не соприкасается со всеми перечисленными хлопотами в таком объеме. Мелкий ремонт жилец может проконтролировать сам по договоренности с собственником — возможно, даже не понадобится приезжать. Соседи обычно спокойно реагируют на постоянно проживающих, если нет проблем с общественным порядком и соблюдением закона о тишине.
Если сдавать посуточно, вероятно, стоит предупредить их о том, что жильцы будут меняться. Не потому, что собственник что-то нарушает, а для спокойствия всех проживающих в подъезде. Кто-то, чтобы избежать таких разговоров, выбирает квартиру под суточную аренду на первом этаже — тогда остальных жильцов не беспокоят приезжие с сумками и чемоданами.
Минусы и риски краткосрочной аренды
Большой доход от краткосрочной аренды можно получить, если добиться постоянного высокого спроса на выставляемую квартиру. Это возможно только при полном вовлечении в процесс.
Арендодателю необходимо прагматично оценить свои возможности. Если жить на одном конце города, «рабочий объект» иметь на другом, детский сад, школу, офис и любые другие постоянно посещаемые учреждения на третьем, то объективно шансы справиться с управлением квартирой и повседневными делами минимальны.
Заезд и выезд арендаторов может упростить электронный хранитель ключей — многие приветствуют, что не приходится общаться с хозяевами и быть завязанными на их график. Но необходимо всегда быть на связи, чтобы отвечать потенциальным арендаторам.
Также нужно следить, чтобы в квартире было достаточно расходных материалов, проверять, насколько качественно она убрана, координировать работу персонала, отвечать на вопросы гостей или же обновлять специальные памятки. Постояльцы ценят, если их информировать об особенностях ощущения погоды, местах с лучшим кофе, милых городских деталях вроде кота, который постоянно спит на козырьке отделения банка.
Спрос на посуточную аренду зависит и от времени года даже в Санкт-Петербурге, самом популярном городе для внутреннего туризма. На майские и новогодние праздники, в летние месяцы — повышенный сезон, а осенью во многих локациях наступает затишье.
В 2020 году, когда разразилась пандемия, рынок краткосрочной аренды оказался буквально парализован. Теперь такой риск тоже приходится учитывать.
Кроме того, при краткосрочной аренде есть риски порчи имущества, несмотря на постоянную инспекцию арендодателем. Возможны кража посуды, мелких бытовых приборов. Именно поэтому в договор об аренде рекомендуется включать подробную опись имущества квартиры. Хорошей гарантией станет и денежный залог, о котором уже упоминалось. При порче имущества он не возвращается арендатору.
Как сдать квартиру посуточно: практические советы
Подготовка квартиры к посуточной аренде включает в себя устранение мелких и, конечно, крупных поломок, возможно, косметический ремонт и генеральную уборку.
Интерьерные детали ценятся продуманные, но не навязчивые. Не всем понравится гора диванных подушек, а вот возможность убрать чемодан или дорожную сумку будет кстати. Если подумать о том, чтобы штора в ванной гармонировала по цвету с полотенцами и ковриком, получится огромный плюс к уюту.
Важно хорошо стирать и сушить постельное белье и домашний текстиль, ни в коем случае не допуская, чтобы вещи лежали влажными в шкафу. Для этого нужно продумать, где их стирать и сушить. В идеале купить несколько комплектов, чтобы у всех гостей были свежие простыни.
Чистота — главный друг арендодателя. Если в квартире приятно пахнет и она чистая, гости могут закрыть глаза на минусы, которые владелец не успел исправить.
Предполагается, что арендаторам нужно все то же самое, что в гостинице. Необходимый минимум мебели — это кровать, диван, обеденный стол плюс два-три стула, прикроватная тумбочка, платяной шкаф.
Кухня должна быть оборудована, чтобы можно было и разогреть готовую еду, и приготовить. То есть кастрюля, сковородка, тарелки, чашки, разделочная доска, кухонные ножи, ложки столовые и чайные.
Из техники в квартиры для посуточной аренды обычно покупают холодильник, микроволновую печь, телевизор, фен. Духовка будет плюсом, особенно если планируется селить семьи с детьми.
И, конечно, постельное белье для каждого спального места, полотенца для каждого постояльца, чай, сахар, соль, растительное масло, туалетная бумага, мыло, гель для душа и расходники для уборки. Их чаще всего убирают в закрывающийся шкафчик, чтобы они были под рукой, но не на виду.
Личных и тем более ценных вещей арендодателя в квартире быть не должно.
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При краткосрочной аренде очень ценятся вещи для детей (если семья путешествует с детьми) Это детские книжки, игрушки, подставки, высокое сидение, детская кроватка.
А еще плюсом карты, информационные буклеты, реклама еды с доставкой и контакты местного такси.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Можно сдавать в аренду апартаменты и платить налог как самозанятый или обязательно оформлять ИП?
Николай В.здравствуйте. Можно быть самозанятым. О том, как платить налог при сдаче квартиры в аренду, мы рассказали в этой статье.
ДомкликДомклик,как можно в статье же написано апартаменты не попадают под НПД ?
Алексей В.здравствуйте! Ваш вопрос вы можете уточнить в службе поддержки ФНС России.
В Домклик посуточную аренду можно размещать?
Лариса М.Здравствуйте! Сервис посуточной аренды у нас есть, найти его сможете по ссылке: https://24.domclick.ru/