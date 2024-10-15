Как оформить договор купли-продажи жилья онлайн
15 окт 2024
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Многие думают, что подготовить договор купли-продажи квартиры или дома трудно и дорого. Это не так. Заказать договор купли-продажи жилья, соответствующий требованиям Росреестра, можно онлайн на Домклик. Это поможет сэкономить время при оформлении документов на недвижимость и ускорить выход на сделку.
Кто может заказать договор купли-продажи недвижимости от Домклик
- Все риелторы вне зависимости от того, зарегистрированы они на Домклик или нет.
- Покупатели, которые хотят приобрести жилье в ипотеку СберБанка.
- Продавцы и покупатели без ипотеки в рамках услуги «Сделка под ключ», договор купли-продажи входит в пакет.
Помимо договора купли-продажи Домклик предоставит акт приема-передачи недвижимости и расписку в получении денег. При этом передать объект можно только на основании ДКП, добавив туда соответствующий пункт. Тогда отдельно подписывать акт приема-передачи будет необязательно.
Как заказать договор купли-продажи онлайн
- Если у вас ипотечная сделка в СберБанке, закажите услугу в личном кабинете Домклик или напишите в чат менеджеру из личного кабинета Домклик. Вы можете попросить своего риелтора сделать это. Менеджер подготовит для вас договор-купли продажи. В договор можно внести свои пункты, если необходимо.
- Если сделка без ипотеки, можно воспользоваться сервисом «Сделка под ключ».
Преимущества договора купли-продажи недвижимости от Домклик
- Заказать и получить договор купли-продажи жилья от Домклик можно онлайн, не тратя время на поездки по городу.
- В договоре будут прописаны все условия, необходимые для СберБанка и Росреестра. А значит, документ без проблем согласуют и зарегистрируют.
- Вам не придется заполнять и проверять данные в договоре. Система банка автоматически выгрузит и заполнит информацию из заявки на кредит и подскажет, если что-то не совпадает. Менеджер учтет это, перепроверит и введет корректные данные.
- Все договоры купли-продажи недвижимости от Домклик защищены специальным QR-кодом. Если в проект договора купли-продажи, с которого отсканирован QR-код, вносили изменения, участник сделки может скачать последнюю версию документа в личном кабинете Домклик.
- Ваш договор будет составлен понятным языком. Вы и вторая сторона сможете ознакомиться с условиями и убедиться перед сделкой, что все ключевые условия учтены в документе.
- Вы можете предложить дополнительные условия к договору. Менеджер проверит их, оперативно внесет правки, а затем отправит вам новую версию вашего договора.
Сколько стоит договор купли-продажи жилья
Услуга по составлению договора купли-продажи — платная.
- Если это ипотечная сделка, стоимость договора составит 2 900 рублей.
- Если сделка без ипотеки, договор купли-продажи входит в пакет услуги «Сделка под ключ».
- Также в сделке без ипотеки вы можете заказать только составление договора купли-продажи.
Есть ли какие-то ограничения
- Воспользоваться сервисом оформления договора купли-продажи можно при покупке или продаже квартиры, комнаты, дома с земельным участком или земельного участка (земли населенных пунктов или сельхозназначения) на вторичном рынке.
- В сделке должно быть максимум 5 продавцов и 6 покупателей (не больше).
- В сделке не должно быть несовершеннолетних продавцов, участников-нерезидентов РФ или участников под опекой и попечительством.
- Сделка должна проходить между физическими лицами.
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Добрый день. Подскажите как вернуть средства за договор купли продажи
Анна К.здравствуйте! Рассказали в статье, как вернуть средства за дополнительные услуги Домклик.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ,,сделка под ключ,,в городе Красноярске
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ,,сделка под ключ,,в городе Красноярске
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Подскажите, где взять бланк ДКП без ипотеки для машиноместа ?
Ваша услуга безопасных расчетов предполагает, что будет составлен такой договор или его участники сами готовят?
Андрей Г.здравствуйте! Сервис безопасных расчетов гарантирует соблюдение условий договора для каждой стороны. Участникам сделки не надо беспокоиться о сохранности денег.
Заказать договор купли-продажи с учетом интересов всех сторон можно при записи на сделку или онлайн. Если у вас уже есть свой договор купли-продажи, заказывать еще один договор от Домклик не надо.
Где и как провести сделку с недвижимостью без ипотеки, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/gde-i-kak-provesti-sdelku-s-nedvizhimostyu-bez-ipoteki-v-sbere-instrukciya-dlya-klientov?ysclid=m0dyb234uz384803875.
Где скачать образец (бланк) договора купли-продажи недвижимости, который подойдет для Домклик? Раньше такие шаблоны были доступны для скачивания, сейчас не могу найти.
Елена К.здравствуйте! Можно как самостоятельно составить договор купли-продажи, так и заказать его в сделке, где его подготовят наши специалисты. Услуга платная: https://dkp.domclick.ru/
Если вы предоставите свой вариант договора в банк, юристы банка рассмотрят его лишь на соответствие требованиям банка по ипотеке. Они не будут исправлять его, чтобы защитить ваши интересы, как это было бы с договором от Домклик.