Как покупателю и продавцу недвижимости загрузить документы в личном кабинете на Домклик
При приобретении недвижимости в ипотеку Сбера на Домклик все этапы проходят онлайн: в офис банка участникам сделки нужно приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки.
В этой статье рассказываем, как загрузить документы покупателю и продавцу недвижимости для подготовки к сделке на Домклик.
Как покупателю загрузить документы на Домклик
Шаг 1. Добавьте продавца недвижимости в сделку
Покупателю нужно войти в личный кабинет Домклик в мобильном приложении или веб-версии.
Далее добавить продавца выбранной недвижимости или его представителя (например, риелтора) в сделку. В блоке «Участники» нажмите на кнопку «Добавить участника» и во всплывшем окне укажите его номер телефона. Когда продавец даст согласие на сделку, его имя отобразится на экране.
Теперь все стороны сделки могут самостоятельно загружать нужные документы и общаться в общем чате с менеджером. Все данные при этом защищены.
Кстати: пригласить продавца недвижимости в сделку может риелтор покупателя или менеджер банка.
Шаг 2. Пройдите опрос, чтобы узнать список документов
Чтобы узнать, какие требуются документы, нужно пройти короткий опрос. В зависимости от ответов автоматически сформируется свой список документов.
3. Соберите и загрузите документы
Как только опрос будет пройден, на экране отобразится перечень документов, которые нужно предоставить в банк. Здесь нужно кликнуть на папку с документом и нажать на кнопку «Загрузите». Откроется небольшое окошко, как показано в галерее. Нажмите «Добавить файл» и перенесите скан или копию документа со своего гаджета.
Загружайте документы в соответствующие папки. Например, свидетельство о рождении детей нужно загрузить в папку «Свидетельство о рождении детей».
После того, как все документы будут загружены, на экране появится следующая информация:
Если возникли проблемы с загрузкой документов — обратитесь к менеджеру по подготовке к сделке.
Как загрузить документы продавцу
После того, как покупатель/его риелтор приглашают продавца/его представителя в сделку, продавцу приходит СМС о том, что у него приобретают недвижимость, с указанием ФИО покупателя. Подтвердив своё согласие на участие в сделке, ему будет предложено загрузить документы по ссылке.
При переходе по ссылке из СМС откроется форма для сбора документов. Как и покупателю, продавцу нужно пройти свой опрос, чтобы получить список документов, которые требуются банку.
Далее нужно добавить документы, выполняя действия, аналогичные описанным выше.
Если возникли проблемы с загрузкой документов — обратитесь к менеджеру по подготовке к сделке.
Документ был загружен с ошибкой
Менеджеры банка проверяют все документы перед тем, как их принять. Если где-то будет неточность, рядом с папкой конкретного документа отобразятся надписи «Исправьте замечания» и «Есть замечания». Чтобы узнать, что конкретно не так, разверните объяснение, нажав на «Посмотреть». Также менеджер может написать об этом в общий чат.
Чтобы внести скорректированный документ, нажмите «Добавить файл» и потом «Отправить в банк». Принятый документ будет помечен зеленой галочкой. Статус обработки документа будет отображаться, как показано в галерее ↓
Когда все документы будут приняты, менеджер свяжется с покупателем, чтобы проговорить и еще раз уточнить кредитные условия. При необходимости он поможет подобрать услуги для удобного проведения сделки: страхование жизни, здоровья и ипотеки, сервис безопасных расчетов или электронную регистрацию— чтобы на сделке уже всё было готово.
После уточнения и проверки всех данных менеджер направляет документы в банк для одобрения ипотеки и недвижимости. Если все успешно, покупателю и продавцу останется согласовать удобную дату заключения сделки и приехать в отделение банка в этот день, чтобы подписать кредитный договор и договор купли-продажи.
Как загружать документы после сделки
Если покупатель приобрел квартиру во вторичке, то предоставлять в банк ничего не нужно. Если квартира в новостройке, понадобится отчет об оценке и полис страхования недвижимости. Подробнее об этом — в статье.
В обоих случаях нужные сведения, включая выписку из ЕГРН, банк запросит в ведомствах сам.
Если покупатель приобрел дом с землей, землю, гараж или машиноместо, то необходимо оформить право собственности на недвижимость и подтвердить банку целевое использование кредитных средств, предоставив отчет об оценке, выписку из ЕГРН, полис страхования недвижимости.
Документы достаточно отправить менеджеру в чат обслуживания ипотеки в личном кабинете на Домклик.
Где расположен чат с менеджером
Чат с менеджером в веб-версии расположен в верхней панели личного кабинета Домклик. Также перейти в чат можно, кликнув на зеленый значок внизу экрана, и в разделе «Менеджер банка» в левой части экрана.
В мобильном приложении перейти в чат можно с главной страницы.