Ипотека для зарплатных клиентов СберБанка: ответы на популярные вопросы
- Какие условия действуют для зарплатных клиентов СберБанка
- Как стать зарплатным клиентом СберБанка
- Сколько раз нужно получить зарплату на карту для оформления ипотеки на особых условиях
- Что будет, если я перестану получать зарплату на счёт или карту банка
- В каких случаях ставка не изменится
- Можно ли снизить ставку, если она была повышена
- Что такое акция «Как зарплатный 2.0»
- Как стать участником акции «Как зарплатный 2.0»
- Как сохранить ставку по ипотеке в рамках участия в акции «Как зарплатный 2.0»
Зарплатные клиенты СберБанка могут получить скидку до 1% на ставку по ипотеке. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
В статье рассказываем подробнее о специальных условиях кредитования и привилегиях для тех, кто получает заработную плату на счёт или карту СберБанка.
Какие условия действуют для зарплатных клиентов СберБанка
Если вы получаете зарплату на карту или счёт в СберБанке 3 и более месяцев, подтверждать документами свой доход и занятость при оформлении ипотеки не нужно. Информация о стаже работы и зачислениях уже есть в распоряжении банка. В большинстве случаев для подачи заявки и получения решения по ипотеке зарплатным клиентам Сбера достаточно предоставить копию своего паспорта.
Если вы являетесь зарплатным клиентом банка меньше 3 месяцев — нужно будет предоставить документы о доходах и занятости.
Ещё одно преимущество получения зарплаты на карту СберБанка — оформление кредита по сниженной ставке по ряду ипотечных программ. Скидка на ипотеку для таких клиентов может составить до 1%. При этом для получения сниженной ставки нужно, чтобы хотя бы один из созаемщиков, чей доход будет учтен при расчете максимальной суммы кредита, был зарплатным клиентом банка.
Посмотреть актуальные условия, а также сделать расчет по нужной ипотечной программе можно с помощью калькулятора на Домклик.
Как стать зарплатным клиентом СберБанка
Вы можете получать заработную плату на карту Сбера в рамках зарплатного проекта вашего работодателя с банком, а при его отсутствии — карту СберБанка можно сделать зарплатной самостоятельно.
Для получения скидки по ипотеке не имеет значения, как осуществляется перевод зарплаты на карту. Это может быть зарплатный проект между работодателем и банком, или карта сделана зарплатной работодателем по вашей просьбе. Главное, чтобы в назначении поступлений было указано, что это заработная плата.
Сколько раз нужно получить зарплату на карту для оформления ипотеки на особых условиях
Возможность получения скидки на ипотеку для зарплатных клиентов зависит от количества, частоты зарплатных зачислений и их размера. Дисконт можно получить при выполнении одного из условий:
- 2 зачисления зарплаты за 3 последних месяца
- 4 зачисления зарплаты за последние полгода
То есть чтобы получить скидку на ипотеку, достаточно получить зарплату как минимум 2 раза за последние 3 полных месяца до даты подачи заявки.
При этом сумма зарплатных зачислений должна составлять не менее:
- 29 389 рублей для Москвы;
- 19 242 рублей для остальных регионов.
Что будет, если я перестану получать зарплату на счёт или карту банка
Если вы, как зарплатный клиент, оформили ипотеку по сниженной ставке, то при отсутствии зачислений зарплаты на счёт в течение 4 месяцев и более подряд — банк имеет право повысить ставку на размер предоставленной скидки.
При этом банк будет смотреть отсутствие таких зачислений у всех участников/созаемщиков по ипотеке. И если хотя бы один из созаемщиков получает зарплату, пенсию или социальные выплаты на счёт банка, ставка не повысится.
Контроль поступления зарплаты на счёт будет осуществляться в течение всего срока кредита до его погашения. При этом уменьшение размера зарплаты не изменит ставку. При возобновлении зарплатных зачислений ставка будет понижена.
Пример. Виктор оформил ипотеку на покупку квартиры под 9,9% как зарплатный клиент СберБанка. Через 6 месяцев после получения кредита Виктор перевёл зарплату в другой банк.
В каких случаях ставка не изменится
При отсутствии зачислений зарплаты на счёт СберБанка более 4 месяцев подряд ставка останется прежней при любом из следующих случаев:
- Перечисление пенсии, пособия по уходу за ребёнком, декретных и иных социальных выплат (пособие по безработице, пособие по инвалидности) на карту банка
- Возобновление зарплатных зачислений на карту банка до истечения 4 месяцев
- Участие в акции «Как зарплатный клиент 2.0».
Если зарплата не будет поступать на карту Сбера больше 4 месяцев, ставка повысится. Чтобы этого не случилось, вы можете продолжать начислять зарплату на карту Сбера сами или возобновить начисление зарплаты на счет банка, если 4 месяца прошли.
Для сохранения прежней ставки достаточно, чтобы выполнялось хотя бы одно из этих условий хотя бы одним из созаемщиков по ипотеке.
Можно ли снизить ставку, если она была повышена
Банк имеет право поднять ставку по ипотеке на размер предоставленной скидки, если:
- Зарплата на счёт СберБанка не зачисляется более 4 месяцев подряд
- Ни один из созаемщиков не выполняет условия для сохранения ставки
Снизить ставку можно будет снова, как только один из созаемщиков выполнит одно из условий:
- Начнет получать пенсию, декретные, пособия по уходу за ребёнком и другие социальные выплаты (по безработице, инвалидности) на карту банка
- Начнет получать зарплату на карту банка
- Станет участником акции «Как зарплатный 2.0».
Они должны выполняться на протяжении хотя бы одного 1 месяца, и ставка будет снижена с даты, следующей за платежной датой по кредитному договору.
Что такое акция «Как зарплатный 2.0»
В рамках спецпредложения можно сохранить скидку на ставку по ипотеке при условии, что вы сами переводите зарплату на карту СберБанка каждый месяц. Это можно делать через банкомат, Систему быстрых платежей или с карты другого банка.
Пример. Вы работали в компании, которая начисляла зарплату на карту Сбера. Вы перешли на другое место работы, где зарплату начисляют на карту другого банка. Тогда, чтобы сохранить дисконт, вы можете самостоятельно переводить зарплату на карту СберБанка любым удобным способом.
Как стать участником акции «Как зарплатный 2.0»
Клиенту, ранее получавшему зарплату на счет в период от 1 до 12 месяцев, до даты подтверждения участия в акции необходимо:
- Зайти в раздел «Поступления» в мобильном приложении Сбера либо перейти в раздел по ссылке из СМС или push-уведомления от СбераБанка для ознакомления с расчетной суммой.
- Пополнять счет на сумму, которая равна или больше расчетной, в течение не менее 2 месяцев подряд.
Клиенту, не получавшему зарплату на счет в период от 12 месяцев до даты подтверждения участия в акции, либо если зарплата никогда на счет не поступала, необходимо:
- Перейти в раздел «Поступления» в мобильном приложении Сбера.
- Выбрать раздел «Зарплата» и способ «Пополнять самостоятельно».
- Подтвердить доход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), через Госуслуги. В целях подтверждения дохода клиент СберБанка дает согласие на получение из Единой системы идентификации и аутентификации, через Госуслуги сведений о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица в Пенсионном фонде России, а также сведений из электронной трудовой книжки. Для передачи согласия СберБанку клиенту нужно иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.
- Дождаться от СберБанка сообщения (СМС или push-уведомление) о подтверждении дохода участника акции.
- Пополнять счет на сумму, которая равна или больше расчетной, в течение не менее 2 месяцев подряд.
Как пополнять счет
- Безналичное пополнение счета в мобильном приложении Сбера со счетов/карт сторонних банков.
- Внесение наличных на счет через банкоматы СберБанка. Информация о внесенных денежных средствах через банкоматы отображается в мобильном приложении Сбера в разделе «Поступления» в срок не позднее 4 календарных дней после взноса.
- Безналичное пополнение счета через Систему быстрых платежей.
Как сохранить ставку по ипотеке в рамках участия в акции «Как зарплатный 2.0»
Для сохранения ставки необходимо самостоятельно переводить зарплату на карту Сбербанка каждый месяц.
Если прекратить переводы — участие в акции «Как зарплатный 2.0» будет прекращено.