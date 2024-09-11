Одобрение недвижимости при покупке в ипотеку Сбербанка
Когда вы покупаете недвижимость в ипотеку, она остается в залоге у банка до момента выплаты кредита. Поэтому банк должен убедиться, что с этой недвижимостью все в порядке.
Для этого банк внимательно проверяет все необходимые документы по ней и принимает решение — готов ли он предоставить вам кредит на покупку именно этой недвижимости.
Это и есть процесс рассмотрения — или одобрения — недвижимости. Без него оформить ипотечный кредит не получится.
Как проходит одобрение недвижимости
Если вы покупаете недвижимость на вторичном рынке
- Вы получаете одобрение банка по вашей заявке на ипотеку. Подать заявку можно онлайн за 5 минут на Домклик. После получения решения у вас будет 90 дней на поиск недвижимости, подготовку к сделке и подписание кредитного договора
- Вы находите жилье. Вы можете выбрать его из 2 миллионов вариантов на Домклик со скидкой по ипотеке 0,3% или найти самостоятельно
- Если недвижимость выбрана на Домклик — вы нажимаете «Купить в ипотеку» в объявлении. Если выбрали недвижимость в другом месте — в личном кабинете Домклик вы указываете ее адрес
- Приглашаете в сделку продавца или его представителя — так они смогут загрузить документы, которые им необходимо предоставить. Сделать это можно, нажав на кнопку «Пригласить участника» в личном кабинете на Домклик
- Проходите опрос о недвижимости, чтобы сформировать список необходимых документов
- Вы загружаете на Домклик все документы со своей стороны, продавец или его представитель — предоставляет все документы со своей стороны. Никаких поездок в банк и утомительных встреч. Все документы по сделке можно загрузить онлайн
- Банк приступает к рассмотрению выбранной вами недвижимости после получения полного пакета документов
- Как только банк примет решение, вы получите уведомление.
Если все документы в порядке и банк готов предоставить кредит — вы сможете записаться на сделку.
Если каких-то документов для принятия решения не хватает — менеджер сообщит вам об этом. Требуемые документы нужно будет также загрузить на Домклик. К этому стоит относиться с пониманием — банку необходимо исключить риски. Это позволит защитить и вас, как покупателя.
Если вы покупаете недвижимость в новостройке
Если вы покупаете недвижимость в новостройке, аккредитованной банком, процесс одобрения проходит гораздо проще.
Достаточно сообщить менеджеру адрес недвижимости и добавить в сделку представителя застройщика. Представитель застройщика сам подготовит необходимые документы и отправит в банк. Вам останется только внимательно с ними ознакомиться.
Требования к недвижимости
Есть несколько основных требований. Однако каждый случай индивидуален. Окончательное решение всегда принимается банком после рассмотрения полного пакета документов.
- Недвижимость должна иметь жилое назначение (для всех программ кредитования по покупке жилья) и находиться на территории России
- Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению
- Недвижимость не должна быть под арестом
- При покупке дома с землей или земельного участка должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть четко обозначены в документах
- В жилом помещении не должно быть критичных перепланировок
По программе коммерческой ипотеки можно приобрести нежилую недвижимость, приобретение и использование которой не связано с целями личного потребления и направлено на получение прибыли. Это должно быть изолированное и обособленное помещение на -1, подвальном, цокольном, 0, 1 или 2 этаже многоквартирного дома площадью не более 350 кв. метров.
Документы для одобрения недвижимости
Если вы покупаете недвижимость на вторичном рынке
Перечень необходимых документов зависит от типа недвижимости и других факторов. Для того, чтобы узнать обо всех необходимых документах, пройдите опрос о недвижимости в личном кабинете Домклик.
Список документов для покупателя будет отличаться от списка документов продавца, поэтому и опросы для них будут разные — каждому доступен свой вариант. Риелторам доступны оба варианта опроса.
Опрос будет доступен, если вы:
- Выбрали в личном кабинете «Уже есть недвижимость для покупки» и указали адрес
- Выбрали квартиру на Домклик, нажали в объявлении кнопку «Купить в ипотеку» и следовали инструкции
Также для одобрения может потребоваться отчёт об оценке приобретаемой недвижимости. Это документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». С его помощью можно не только установить реальную цену жилья, но и получить документальное подтверждение его стоимости.
Отчёт действителен для предоставления в банк в течение 6 месяцев с даты его составления. Заказать отчёт об оценке можно онлайн на Домклик.
Если вы покупаете недвижимость в новостройке, аккредитованной банком
Собирать дополнительные документы в этом случае вам не нужно.
Срок одобрения недвижимости
Срок рассмотрения документов в среднем составляет 3 рабочих дня.
Что делать, если банк не одобрил недвижимость
Если при проверке будут обнаружены какие-то серьезные проблемы или риск потери недвижимости для покупателя будет слишком велик, банк примет отрицательное решение. Но это вовсе не означает, что вам нужно заново подавать заявку на ипотеку. Достаточно будет просто найти другую недвижимость.
Что делать, если вы нашли другую недвижимость
Так бывает — выбрали одну недвижимость, а после нашли вариант еще лучше. Это не беда, если кредитный договор еще не подписан. Урегулируйте вопрос с продавцом и сообщите менеджеру о том, что нашли другой вариант.
Важно! В этом случае вам необходимо будет пройти весь процесс одобрения недвижимости заново. Это может потребовать дополнительных расходов. Например, если при одобрении предыдущей недвижимости вы оплачивали оценку, и она нужна и в этом случае — ее также нужно будет оплатить.
Добрый вечер. У меня ип.продал по господдержке ,через год с покупателем расторгли договор купли продажи по обоютному желанию .могу ли я продать этот дом по семейной ипотеке ?или она уже будет считаться вторичкой?
Зульфат А.Здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
Планирую построить дом на участке, но на эту территорию у МО нет ПЗЗ.
Соответственно я не понимаю:
1. одобрят ли кредит на строительство (потому что я не смогу дать официальное разрешение на строительство от властей, тк нет ПЗЗ)
2. единственный вариант для регистрации дома - "дачная амнистия".
Спасибо
Александр К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Подскажите, по какой причине не одобряют недвижимость в ЖК "ПаркСайд"
Александр П.здравствуйте! Об отказе на этапе одобрения недвижимости рассказали в статье.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день. Клиент получил одобрение по объекту. Записались на сделку купли -продажи. И клиенту пришло сообщение, что по техническим причинам сделка отменяется. В личном кабинете всё на пересмотре. Как это понимать????
Ольга А.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
В ипотеке отказали по причинам, которые не объясняют. Это нормально?
Евгений К.здравствуйте! Сожалеем, что вам было отказано в выдаче кредита.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Прежде чем принять решение о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, банк проводит детальную проверку предоставленных клиентом документов, и в ходе рассмотрения банк имеет право запросить дополнительные документы/ дополнительное обеспечение или их замену, а также снизить запрашиваемую сумму или отказать в выдаче кредита на любом этапе.
Согласно законодательству РФ банк имеет право не объяснять причины отказа по кредитным заявкам.
Вы можете повторно подать заявку через 30 календарных дней с момента принятия решения об отказе. Также подать заявку на другой вид кредитования можно, не дожидаясь истечения 30 дней. Ваша заявка будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.