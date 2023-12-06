Квартира в залоге у банка: можно ли ее купить?
Вы нашли подходящий вариант для покупки. Но узнали, что квартира находится в ипотеке. А значит, в залоге у банка. Можно ли покупать такую недвижимость и безопасно ли это? Скажем сразу: да. А теперь разберемся подробнее.
Что это значит: квартира в ипотеке?
Если недвижимость куплена в ипотеку, то пока кредит не погашен, она находится в залоге у банка. Информация об этом заносится в Единый государственный реестр недвижимости — ЕГРН.
Пока недвижимость в залоге, продать ее просто так нельзя. Росреестр увидит запись об ипотеке и не зарегистрирует право собственности на нового покупателя.
В большинстве банков, чтобы провести сделку, продавцу нужно сначала погасить задолженность по кредиту. После этого информация, что долга нет, поступит в Росреестр, и запись о том, что недвижимость в ипотеке, удалят. Это называется снятием обременения.
Значит, купить квартиру в залоге нельзя?
Можно. И такие сделки проходят довольно часто. Люди прописывают в договоре купли-продажи, что полученные от покупателя деньги пойдут на погашение кредита. Условно говоря — «утром деньги — вечером снятие обременения и регистрация прав собственности на покупателя».
В сделках с залоговой недвижимостью лучше обращаться к опытным юристам или риелторам, чтобы правильно все оформить.
В Сбере этот процесс устроен проще. Недавно на Домклик появился новый процесс продажи недвижимости в ипотеке Сбера. Теперь продавцу не нужно снимать обременение с недвижимости заранее.
Менеджеры банка тщательно проверят информацию и документы о недвижимости, ипотеке, заёмщике и закладной, чтобы сделка прошла максимально безопасно для всех, и не возникло никаких сложностей для снятия обременения. А затем, прямо на сделке, банк даст согласие на переход права собственности и отправит документы на регистрацию в Росреестр.
Подробнее о новом способе продажи квартиры в ипотеке на Домклик: Продать квартиру в ипотеке за 1 визит: Домклик упростил продажу залоговой квартиры
А если я хочу купить залоговую квартиру в ипотеку?
Так еще проще. Если квартира в залоге Сбербанка, и покупатель хочет купить ее также в ипотеку Сбера, то залог просто переоформят на нового собственника. Делать при этом ничего не нужно, банк оформит все сам.
Процесс будет практически такой же, как при оформлении обычного кредита.
Для этого потребуется:
- Подать заявку на ипотеку через личный кабинет на Домклик.
- Получить положительное решение. При этом собирать документы для одобрения недвижимости не нужно: банк уже проверил квартиру и документы продавца.
- Прийти в банк на сделку: банк даст согласие на переход права собственности от продавца к покупателю, и уже на сделке можно отправить документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности. После регистрации права собственности и нового обременения квартиры в пользу банка происходит погашение ипотеки продавца.
Узнать больше о продаже квартиры в ипотеке Сбер в ипотеку быстро и без документов
Будут ли у меня проблемы, если продавец задерживал платежи по кредиту?
Обстоятельства продажи квартиры с ипотекой могут быть разные. Кто-то решил поменять квартиру в связи с рождением детей. Кому-то нужно переехать в другой город, кому-то срочно нужна крупная сумма денег. А кто-то не смог или не захотел продолжать оплачивать ипотеку.
Какой бы ни была причина продажи — все это не коснется покупателя после сделки. Никакие обязательства продавца, в том числе штрафы или неустойки, на него перейти не могут.