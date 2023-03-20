Как решить вопросы по ипотеке с банком на Домклик
Вопросы, связанные с обслуживанием действующей ипотеки Сбера, можно решить быстро и онлайн, в личном кабинете на Домклик. Для этого не нужно обращаться в банк и ожидать ответа менеджера.
Рассказываем, какие услуги можно получить самостоятельно на Домклик и как это сделать.
Какие вопросы можно решить на Домклик
Клиенты Домклик могут воспользоваться услугами в личном кабинете, чтобы:
- Подать заявку на получение налогового вычета
- Заказать отчёт об оценке недвижимости
- Оформить кредитные каникулы
- Снять обременение
- Посмотреть историю и график платежей по кредиту
- Оформить полис страхования жизни и здоровья
Заказать:
- Справку об остатке кредита
- Справку для получения налогового вычета
- Справку банка на любые цели
- Выписку из банка для получения материнского капитала
Оформить субсидии и льготы:
- Снизить ставку для семей с детьми до 6%
- Подать заявление на перечисление маткапитала на погашение ипотеки
- Подать заявку на получение субсидии 450 тыс. руб. многодетным семьям
Изменить условия кредитного договора: выделить долю в собственности, вывести созаёмщика из ипотеки или заменить созаёмщика в ипотеке, заменить залоговую недвижимость
Также можно согласовать перепланировку в недвижимости с банком, строительство объекта на залоговом земельном участке, сдачу залоговой недвижимости в аренду, регистрацию жильцов.
Как найти услуги
Услуги расположены в личном кабинете — как в мобильном приложении, так и в веб-версии Домклик. Выберите удобный вам способ, авторизуйтесь в личном кабинете по Сбер ID, чтобы все ваши данные, в том числе по ипотеке, актуализировались.
Если вы в веб-версии, перейдите в личный кабинет с главной страницы. Откроется раздел «Обслуживание ипотеки». В верхней панели выберите раздел «Услуги». Здесь расположены все услуги, нужные клиентам.
В мобильном приложении после авторизации внизу экрана выберите «Кабинет» — «Обслуживание ипотеки». Откроется раздел «Услуги».
Как воспользоваться услугами
Для клиентов Домклик разработан интуитивно понятный интерфейс. Чтобы подать заявку на оформление справок и документов, получение субсидий и льгот и других услуг, достаточно следовать инструкциям.
Каждое действие подробно описано. Для заявлений есть шаблоны, которые можно скачать, заполнить, отсканировать и загрузить. Загружать документы можно сразу: для этого под каждый документ будет отдельная папка с кнопкой «Загрузите». Вы не запутаетесь.
Где посмотреть статус решения вопроса
Вы будете получать оповещения о статусе оказания услуги в раздел «Уведомления», а также push-уведомления на ваш смартфон, если разрешили приложению Домклик их отправлять.
Также статусы оказания услуг можно отслеживать в разделе «Заказы».
Вопросы и ответы
Если у вас останутся вопросы, вы всегда можете перейти в раздел «Вопросы и Ответы». Здесь собраны инструкции и статьи с разбором самых разных тем — от подбора программы ипотеки до снятия обременения. Просто выберите интересующий вас раздел и найдите ваш вопрос.
Если у вас всё равно останутся вопросы, вы можете заказать звонок менеджера. Но сроки ожидания звонка могут быть увеличены.