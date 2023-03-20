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Ипотека
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Как решить вопросы по ипотеке с банком на Домклик

Дата публикации: 20 мар 2023
Как решить вопросы по ипотеке с банком на Домклик
Содержание

Вопросы, связанные с обслуживанием действующей ипотеки Сбера, можно решить быстро и онлайн, в личном кабинете на Домклик. Для этого не нужно обращаться в банк и ожидать ответа менеджера.

Рассказываем, какие услуги можно получить самостоятельно на Домклик и как это сделать.

Какие вопросы можно решить на Домклик

Клиенты Домклик могут воспользоваться услугами в личном кабинете, чтобы:

Заказать:

  • Справку об остатке кредита
  • Справку для получения налогового вычета 
  • Справку банка на любые цели 
  • Выписку из банка для получения материнского капитала

Оформить субсидии и льготы:

Изменить условия кредитного договора: выделить долю в собственности, вывести созаёмщика из ипотеки или заменить созаёмщика в ипотеке, заменить залоговую недвижимость 

Также можно согласовать перепланировку в недвижимости с банком, строительство объекта на залоговом земельном участке, сдачу залоговой недвижимости в аренду, регистрацию жильцов.

Как найти услуги

Услуги расположены в личном кабинете — как в мобильном приложении, так и в веб-версии Домклик. Выберите удобный вам способ, авторизуйтесь в личном кабинете по Сбер ID, чтобы все ваши данные, в том числе по ипотеке, актуализировались.

Если вы в веб-версии, перейдите в личный кабинет с главной страницы. Откроется раздел «Обслуживание ипотеки». В верхней панели выберите раздел «Услуги». Здесь расположены все услуги, нужные клиентам.

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В мобильном приложении после авторизации внизу экрана выберите «Кабинет» — «Обслуживание ипотеки». Откроется раздел «Услуги».

Как получить все услуги, связанные с обслуживанием ипотеки, в личном кабинете Домклик №1

Как воспользоваться услугами

Для клиентов Домклик разработан интуитивно понятный интерфейс. Чтобы подать заявку на оформление справок и документов, получение субсидий и льгот и других услуг, достаточно следовать инструкциям.

Каждое действие подробно описано. Для заявлений есть шаблоны, которые можно скачать, заполнить, отсканировать и загрузить. Загружать документы можно сразу: для этого под каждый документ будет отдельная папка с кнопкой «Загрузите». Вы не запутаетесь. 

Как получить все услуги, связанные с обслуживанием ипотеки, в личном кабинете Домклик №2

Где посмотреть статус решения вопроса

Вы будете получать оповещения о статусе оказания услуги в раздел «Уведомления», а также push-уведомления на ваш смартфон, если разрешили приложению Домклик их отправлять.

Также статусы оказания услуг можно отслеживать в разделе «Заказы».

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Вопросы и ответы

Если у вас останутся вопросы, вы всегда можете перейти в раздел «Вопросы и Ответы». Здесь собраны инструкции и статьи с разбором самых разных тем — от подбора программы ипотеки до снятия обременения. Просто выберите интересующий вас раздел и найдите ваш вопрос.

Как получить все услуги, связанные с ипотекой, в личном кабинете на Домклик №1

Если у вас всё равно останутся вопросы, вы можете заказать звонок менеджера. Но сроки ожидания звонка могут быть увеличены.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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