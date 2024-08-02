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Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Ипотека
02 авг 2024
173K
Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
Содержание

Программы господдержки предоставляют отличную возможность приобрести жильё в ипотеку по сниженной ставке.

Подготовили для вас гид по всем льготным программам СберБанка — условия, сроки, требования к заёмщикам и жилью для покупки.   

Возможность снизить первоначальный взнос по госпрограммам

С 22 октября 2024 года меняются условия получения льготной ипотеки на квартиры в новостройках по всем программам с господдержкой.

Минимальный первоначальный взнос от 20,1% доступен, если покупатель внесет единоразовый платеж. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки.

Чтобы применить единоразовый платеж, обратитесь к менеджеру в чате в личном кабинете Домклик.

Подробнее в статье «В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное».

Семейная ипотека

Кто может получить

  • Cемьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно)
  • Семьи с двумя детьми до 18 лет (не включительно)

Что можно купить

  • Для семей с ребенком до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно): квартиру или жилой дом по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также такие семьи могут построить жилой дом с подрядчиком с применением эскроу счета.
  • Для семей с двумя детьми до 18 лет (не включительно): квартиру в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Список территорий можно скачать тут. Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с подрядной организацией с расчетом счета эскроу — по всей территории РФ.

Сумма кредита 

  • до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах

Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.

Первоначальный взнос

20,1% от стоимости недвижимости

Срок действия программы 

 До 31 декабря 2030 года

Дальневосточная и Арктическая ипотеки

Кто может получить

  • Участники программы «Дальневосточный и Арктический гектар»
  • Работники ОПК, находящегося на территории действия программы
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
  • Граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации

Что можно купить

По программе можно оформить ипотеку на приобретение:

  • квартиры на вторичном или первичном рынках
  • жилого дома
  • жилого дома с земельным участком
  • построить жилой дом (в том числе с одновременным приобретением земельного участка)

Покупка недвижимости у физического лица возможна на всей территории ДФО или Арктической зоны для граждан, переехавших из зоны проведения спецоперации.

В другом случае купить недвижимость у физлица можно только в сельской местности или моногородах из перечня Правительства на территории Арктической зоны. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, здесь вторичное жильё можно купить на всей территории.

Сумма кредита 

В рамках программы можно получить ипотечный кредит от 300 тыс. до 9 млн рублей, если площадь приобретаемой недвижимости или объекта строительства больше 60 кв. метров. И до 6 млн рублей, если площадь меньше 60 кв. метров.

Первоначальный взнос

20,1% от стоимости недвижимости

Срок действия программы 

До 31 декабря 2030 года

Ипотека для IT-специалистов

Кто может получить

Сотрудник компании, которая относится к сфере информационных технологий.

Компания должна:

  • находиться в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)
  • иметь аккредитацию Минцифры РФ
  • получать налоговые льготы

С учетом НДФЛ средняя зарплата сотрудника за последние 3 месяца или более должна быть:

  • от 150 тыс. руб. для компаний, зарегистрированных в Московской области и Ленобласти, а также городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга);
  • от 90 тыс. руб. если компания зарегистрирована в других городах.

Требования к средней зарплате распространяются на IT-специалистов вне зависимости от возраста (получить ипотеку для ИТ могут заемщики до 50 лет включительно).

Что можно купить

  • готовое или строящееся жильё в новостройке
  • участок с жилым домом у юрлица или ИП
  • земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома
  • построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП

Сумма кредита 

Максимальная субсидируемая сумма кредита — до 9 млн — для всех субъектов РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму, до 18 млн рублей. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита (9 млн рублей) будет действовать рыночная процентная ставка.

Первоначальный взнос

20,1% от стоимости недвижимости

Срок действия программы 

До 31 декабря 2030 года

Узнать больше о новых условиях программы:
Новые условия программы «Ипотека для IT»: что изменилось
31 июл 2024
52K

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Курс недвижимости
Комментарии14
Д
Дарья Ф.
26 сен 2024

Здравствуйте, а если нам одобрили ипотеку, но бюджет закончился в банке, нам есть еще на что надеятся ?

Домклик
26 сен 2024

Дарья Ф.здравствуйте! Если ваш вопрос по семейной ипотеке, то да, лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений.

П
Пользователь
18 сен 2024

Здравствуйте. А если в нашем городе не строится новое жилье?

Домклик
18 сен 2024

Пользовательздравствуйте! С ипотекой на вторичное жильё можете ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs/existing-apartments?ysclid=m17ledz73c61234979.

П
Пользователь
16 авг 2024

Здравствуйте. А если в декрете и двое не совершеннолетних детей , то под 6% ставку семейной ипотеке не поподаешь ? И как быть ?

Домклик
16 авг 2024

Пользовательздравствуйте! О новых условиях программы "Семейная ипотека" рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya

Т
Татьяна С.
12 авг 2024

А если один ребенок до 18 лет, а второй уже совершеннолетний , родители оба бюджетники, получается ипотеку под 6 % оформить не получится?

Домклик
13 авг 2024

Татьяна С.здравствуйте! Новые условия программы «Семейная ипотека» рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya

А
Азам М.
30 авг 2024

Домкликчто вам трудно ответить ,люди уже прочитали ваши статьи, хотят по конкретнее что то узнать

Домклик
30 авг 2024

Азам М.здравствуйте! По новым условиям программы «Семейная ипотека» теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Подробнее можно ознакомиться в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.

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