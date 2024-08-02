Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
Программы господдержки предоставляют отличную возможность приобрести жильё в ипотеку по сниженной ставке.
Подготовили для вас гид по всем льготным программам СберБанка — условия, сроки, требования к заёмщикам и жилью для покупки.
С 22 октября 2024 года меняются условия получения льготной ипотеки на квартиры в новостройках по всем программам с господдержкой.
Минимальный первоначальный взнос от 20,1% доступен, если покупатель внесет единоразовый платеж. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки.
Чтобы применить единоразовый платеж, обратитесь к менеджеру в чате в личном кабинете Домклик.
Подробнее в статье «В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное».
Семейная ипотека
Кто может получить
- Cемьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно)
- Семьи с двумя детьми до 18 лет (не включительно)
Что можно купить
- Для семей с ребенком до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно): квартиру или жилой дом по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также такие семьи могут построить жилой дом с подрядчиком с применением эскроу счета.
- Для семей с двумя детьми до 18 лет (не включительно): квартиру в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Список территорий можно скачать тут. Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с подрядной организацией с расчетом счета эскроу — по всей территории РФ.
Сумма кредита
- до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах
Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.
Первоначальный взнос
20,1% от стоимости недвижимости
Срок действия программы
До 31 декабря 2030 года
Дальневосточная и Арктическая ипотеки
Кто может получить
- Участники программы «Дальневосточный и Арктический гектар»
- Работники ОПК, находящегося на территории действия программы
- Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
- Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
- Граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации
Что можно купить
По программе можно оформить ипотеку на приобретение:
- квартиры на вторичном или первичном рынках
- жилого дома
- жилого дома с земельным участком
- построить жилой дом (в том числе с одновременным приобретением земельного участка)
Покупка недвижимости у физического лица возможна на всей территории ДФО или Арктической зоны для граждан, переехавших из зоны проведения спецоперации.
В другом случае купить недвижимость у физлица можно только в сельской местности или моногородах из перечня Правительства на территории Арктической зоны. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, здесь вторичное жильё можно купить на всей территории.
Сумма кредита
В рамках программы можно получить ипотечный кредит от 300 тыс. до 9 млн рублей, если площадь приобретаемой недвижимости или объекта строительства больше 60 кв. метров. И до 6 млн рублей, если площадь меньше 60 кв. метров.
Первоначальный взнос
20,1% от стоимости недвижимости
Срок действия программы
До 31 декабря 2030 года
Ипотека для IT-специалистов
Кто может получить
Сотрудник компании, которая относится к сфере информационных технологий.
Компания должна:
- находиться в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)
- иметь аккредитацию Минцифры РФ
- получать налоговые льготы
С учетом НДФЛ средняя зарплата сотрудника за последние 3 месяца или более должна быть:
- от 150 тыс. руб. для компаний, зарегистрированных в Московской области и Ленобласти, а также городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга);
- от 90 тыс. руб. если компания зарегистрирована в других городах.
Требования к средней зарплате распространяются на IT-специалистов вне зависимости от возраста (получить ипотеку для ИТ могут заемщики до 50 лет включительно).
Что можно купить
- готовое или строящееся жильё в новостройке
- участок с жилым домом у юрлица или ИП
- земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома
- построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП
Сумма кредита
Максимальная субсидируемая сумма кредита — до 9 млн — для всех субъектов РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму, до 18 млн рублей. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита (9 млн рублей) будет действовать рыночная процентная ставка.
Первоначальный взнос
20,1% от стоимости недвижимости
Срок действия программы
До 31 декабря 2030 года
Здравствуйте, а если нам одобрили ипотеку, но бюджет закончился в банке, нам есть еще на что надеятся ?
Дарья Ф.здравствуйте! Если ваш вопрос по семейной ипотеке, то да, лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений.
Здравствуйте. А если в нашем городе не строится новое жилье?
Пользовательздравствуйте! С ипотекой на вторичное жильё можете ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs/existing-apartments?ysclid=m17ledz73c61234979.
Здравствуйте. А если в декрете и двое не совершеннолетних детей , то под 6% ставку семейной ипотеке не поподаешь ? И как быть ?
Пользовательздравствуйте! О новых условиях программы "Семейная ипотека" рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
А если один ребенок до 18 лет, а второй уже совершеннолетний , родители оба бюджетники, получается ипотеку под 6 % оформить не получится?
Татьяна С.здравствуйте! Новые условия программы «Семейная ипотека» рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
Домкликчто вам трудно ответить ,люди уже прочитали ваши статьи, хотят по конкретнее что то узнать
Азам М.здравствуйте! По новым условиям программы «Семейная ипотека» теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Подробнее можно ознакомиться в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.