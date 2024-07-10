Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
- «Семейная ипотека»: что изменилось
- Основные параметры кредита «Семейная ипотека»
- «Семейная ипотека»: можно ли рефинансировать кредит
- Можно ли взять вторую льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека»
- С какого числа изменения вступят в силу
- Мы уже подали заявку и получили одобрение от банка на сделку — как теперь быть
- Можно ли подать новую заявку по новым условиям
- Если мой случай не подходит под новые условия, что мне делать
Начиная с 10 июля 2024 года меняются условия по льготной госпрограмме «Семейная ипотека». Рассказываем о новых правилах и что делать тем, кто не успел получить ипотечный кредит на прежних условиях.
СберБанк продолжает прием и одобрение заявок по льготной программе «Семейная ипотека». Клиенты могут подать заявку в офисе банка либо на сайте или через приложение Домклик.
Клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября 2024 года, получат кредиты в запланированные даты.
Все обращения о возможности выхода на сделку после 25 ноября будут обработаны в плановом порядке, когда Правительство РФ выделит новый лимит. Будем держать вас в курсе изменений.
«Семейная ипотека»: что изменилось
Как предварительно сообщается в новости на сайте Минфина, теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.
Кому теперь доступна программа:
- Cемьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с аккредитованным в СберБанке подрядчиком с применением эскроу счета;
- Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе. Список территорий можно скачать тут или посмотреть в статье «Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми». Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в СберБанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
Основные параметры кредита «Семейная ипотека»
- Минимальная ставка — 6% годовых;
- Первоначальный взнос — от 20,1% от стоимости недвижимости;
- Сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве и области, Санкт-Петербурге и области, и до 6 млн рублей — в других регионах РФ.
Можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.
«Семейная ипотека»: можно ли рефинансировать кредит
Услуга временно недоступна.
Да. Рефинансирование будет доступно только семьям с ребенком до 6 лет включительно и семьям с ребенком с инвалидностью младше 18 лет.
Можно ли рефинансировать кредит, выданный по «Господдержке», и перейти на «Семейную ипотеку»
Если недвижимость была куплена у застройщика — да, перейти с «Господдержки» на «Семейную ипотеку» можно. При этом требования такие же: рефинансирование будет доступно только семьям с ребенком до 6 лет включительно и семьям с ребенком с инвалидностью младше 18 лет.
Можно ли взять вторую льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека»
Если любой льготный ипотечный кредит был получен до 23.12.23, то да — можно оформить «Семейную ипотеку» по новым условиям.
Если льготный ипотечный кредит был получен после 23.12.23, то получить «Семейную ипотеку» по новым условиям можно, если в семье после 23.12.23 родился ребенок и предыдущая льготная ипотека полностью погашена.
С какого числа изменения вступят в силу
Выдача кредитов по программе по старым условиям проходила до 1 июля 2024 года включительно. С 10 июля вступают в силу новые условия, описанные в данной статье.
Мы уже подали заявку и получили одобрение от банка на сделку — как теперь быть
Ваша заявка будет пересмотрена по новым условиям, если вы будете подходить под новые условия, то срок заявки не изменится. Если нет, можно будет получить кредит по другой ипотечной программе.
Можно ли подать новую заявку по новым условиям
Да, подача заявка доступна на сайте Домклик или в офисах Сбера.
Если мой случай не подходит под новые условия, что мне делать
В этом случае мы рекомендуем подать новую заявку на другую ипотечную программу.
Продолжают действовать другие программы Сбера, часть из них — на льготных условиях, например «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Кроме того, в июле Домклик и Сбер запустили скидки на ипотеку в новостройках.
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