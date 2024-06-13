Сколько раз можно взять льготную ипотеку
В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ, в рамках которых можно взять кредит на жилье по сниженной ставке. По каждой из них предусмотрены свои условия и ограничения, а в декабре 2023 года было введено правило однократности выдачи таких кредитов.
Можно ли несколько раз получить ипотеку по одной льготной программе или купить жилье по разным госпрограммам? Разбираемся в статье.
Семейная ипотека
Выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.
Кто может получить:
- Cемьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с аккредитованным в Сбербанке подрядчиком с применением эскроу-счета
- Семьи с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе. Список территорий можно скачать тут. Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в Сбербанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
Сколько раз можно взять Семейную ипотеку
Если предыдущий ипотечный кредит по любой льготной программе был получен до 23 декабря 2023 года, то заемщик может оформить новую Семейную ипотеку.
Если любой льготный ипотечный кредит был получен после этой даты, то оформить Семейную ипотеку можно при условии, что в семье после 23 декабря 2023 года родился ребенок и предыдущая льготная ипотека полностью погашена.
Клиент оформил Семейную ипотеку на покупку квартиры в новостройке весной 2022 года. В 2024 году у него есть возможность взять еще один кредит по программе (при соблюдении требований к заемщикам, указанных выше).
Ипотека для IT
С 1 октября 2024 года Сбербанк приостановил прием и запись на сделку по льготной программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ.
Мы будем держать вас в курсе всех изменений.
Что можно купить:
- готовое или строящееся жилье в новостройке
- участок с жилым домом у юрлица или ИП
- земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома
- построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП
Выдается сотрудникам аккредитованных IT-компаний, находящихся на территории РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Также есть требования к доходу заемщика.
Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.
Сколько раз можно оформить IT-ипотеку
Программой можно воспользоваться только один раз.
Дальневосточная и Арктическая ипотека
Это программы для молодых семей, специальной льготной категории граждан, работников медицинской и образовательной сфер, а также переехавших из зоны проведения спецоперации.
В рамках программ можно купить квартиру в новостройке и готовый частный дом. Покупка недвижимости у физлица на всей территории ДФО или Арктической зоны возможна, если вы переехали из зоны проведения спецоперации, в ином случае купить у физлица можно только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жилье можно купить на всей территории.
Сумма кредитования — до 9 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 2%.
Сколько раз можно оформить Дальневосточную/Арктическую ипотеку
Программой можно воспользоваться только один раз.
Можно ли брать льготную ипотеку по разным программам
Кроме указанных ограничений, которые действуют по каждой программе в отдельности, с 23 декабря 2023 года также в силу вступило правило «одна льготная ипотека — в одни руки».
Что это значит? Если кредит по любой госпрограмме был оформлен и выдан после 23 декабря, то еще одну льготную ипотеку получить нельзя, даже если ранее вы эту программу не оформляли.
Исключение составляет только Семейная ипотека. Условия те же:
- после получения прошлой льготной ипотеки, оформленной после 23 декабря 2023 года, у вас родился последующий ребенок
- предыдущая льготная ипотека уже закрыта
Если ипотека по госпрограмме была оформлена и выдана до 23 декабря, то вы сможете получить еще один льготный ипотечный кредит (при соблюдении условий программ, указанных выше).
Если клиент уже оформил IT-ипотеку до 23 декабря 2023 года, позднее он может получить кредит по любой госпрограмме, но только один раз и строго кроме IT-ипотеки, так как на нее уже действует ограничение одного кредита.
На кого распространяются ограничения
Условия по количеству льготных программ действуют в отношении титульного заемщика, созаемщика или поручителя, которые принимали участие в ипотечной сделке с применением льготных госпрограмм.
То есть если вы были или являетесь созаемщиком/поручителем по льготной ипотеке, то все ограничения по количеству таких кредитов распространяются на вас в той же мере, что и на основного заемщика.