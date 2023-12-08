Арктическая ипотека в Сбере: условия и требования программы
В статье расскажем об условиях Арктической ипотеки в СберБанке.
Арктическая ипотека — это программа для молодых семей, работников ОПК, медицинской и образовательной сфер, а также переехавших из зоны проведения спецоперации.
Условия программы
Процентная ставка
От 2%
Валюта кредита
Рубли РФ
Минимальная сумма кредита
300 000 рублей
Максимальная сумма кредита
6 000 000 ₽ для недвижимости менее 60 кв.м.
9 000 000 ₽ для недвижимости более 60 кв.м.
Не должна превышать 79.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог.
Срок кредита
До 20 лет
Первоначальный взнос
От 20,1% при соблюдении условий. Подробнее
Можно использовать материнский капитал
Кредитуемый объект недвижимости
На территории субъекта России, входящего в состав ДФО или в Арктическую зону:
- квартира;
- таунхаус;
- жилой дом;
- жилой дом c земельным участком.
Дополнительно к базовым условиям: стоимость одного квадратного метра недвижимости не должна превышать среднерыночную по тому же субъекту России на территории Арктической зоны в день заключения кредитного договора.
Среднерыночная стоимость устанавливается Министерством строительства ежеквартально.
Обеспечение по кредиту
Для готового жилья: залог кредитуемого объекта.
Для строящегося жилья: залог прав требования на строящийся объект.
Страхование
Обязательно для залогового имущества. Страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.
Регистрация в ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации
Для получения кредита по программе «Дальневосточная ипотека» регистрация на территории ДФО не обязательна, однако в случае ее отсутствия на момент заключения кредитного договора, после регистрации права собственности необходимо зарегистрироваться по адресу приобретенного объекта недвижимости в течение 271 дня.
Требования к заёмщикам
Возраст на момент предоставления кредита
Для работников ОПК, медицинской и образовательной сфер, а также переехавших в ДФО или на Арктическую территорию из зоны проведения спецоперации — от 18 лет.
Для семей — от 18 до 36 лет, возраст ребенка в случае неполной семьи — до 19 лет.
Возраст на момент погашения ипотеки
75 лет
Стаж работы
Не менее 3 месяцев на текущем месте работы
Привлечение созаёмщиков
Созаёмщиком по кредиту может выступать супруг заёмщика. Дополнительно можно привлечь других платежеспособных созаёмщиков.
Гражданство
Российская Федерация
Дополнительно к стандартным требованиям
Для получения кредита по программе "Дальневосточная и Арктическая ипотека" регистрация на территориях ДФО или Арктической зоны необязательна, также в случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться по адресу приобретаемого объекта недвижимости в течение 271 дня.
Какую недвижимость можно купить
Вы можете оформить ипотеку на готовое или на строящееся жильё:
- квартира;
- таунхаус;
- жилой дом;
- жилой дом c земельным участком.
Покупка недвижимости у физического лица возможна на всей территории ДФО или Арктической зоны, если вы переехали из зоны проведения спецоперации. В ином случае купить недвижимость у физлица можно только в сельской местности или моногородах из перечня Правительства на территории Арктической зоны. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.
Скидки на ставку по ипотеке
О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».
О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».
Документы для подачи заявки
При подтверждении доходов и трудовой занятости:
- паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика
Для работников ОПК, а также медицинской и образовательной сфер дополнительно нужны:
- заверенная работодателем копия трудовой книжки
- справка о доходах, для сотрудников ОПК ещё нужна справка 2-НДФЛ
Без подтверждения доходов и трудовой занятости:
- паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости, понадобятся документы по предоставляемому залогу.
Документы после одобрения заявки
- Документы по кредитуемому жилью и предоставляемому залогу можно предоставить после принятия решения банком о выдаче кредита;
- Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.
Для переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации дополнительно нужен один из документов, подтверждающий этот статус:
- удостоверение беженца, выданное после 1 января 2014 года;
- документ, подтверждающий личность, с отметкой о регистрации на территории Украины, ЛНР или ДНР, например, паспорт гражданина Украины, выданный после 1 января 2014 года;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, выданное после 1 января 2014 года;
- миграционная карта с отметкой о пересечении границы с Украиной, выданная после 1 января 2014 года;
- справка органа социальной защиты о получении выплаты единовременной материальной помощи гражданам России, постоянно проживающим на территории Украины, ЛНР или ДНР, выданная после 1 июля 2022 года.
Часто задаваемые вопросы
— Сколько действует программа?
До 31 декабря 2030 года включительно.
— Какие документы нужны врачам и учителям для подачи заявки?
Работником медицинской и образовательной сфер нужно предоставить заверенную работодателем копию трудовой книжки. Стаж должен составлять не менее 5 лет на территориях ДФО или Арктической зоны.
— В каких регионах можно оформить Арктическую ипотеку?
Арктическую ипотеку на новостройку или готовый дом с участком можно оформить в следующих городах и регионах Арктической зоны:
- Мурманская область;
- Ненецкий АО;
- Ямало-Ненецкий АО;
- Республика Карелия в 6 муниципалитетах: Беломорский район, Калевальский район, Кемский район, Костомукшский городской округ, Лоухский район, Сегежский район;
- Республика Коми в 4 муниципалитетах: городской округ Воркута, городской округ Инта, городской округ Усинск, Усть-Цилемский район;
- Красноярский край в 4 муниципалитетах: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Туруханский район, частично Эвенкийский район (10 сельских поселений);
- Архангельская область в 9 муниципалитетах: город Архангельск, Мезенский район, городской округ Новая Земля, город Новодвинск, Онежский район, Приморский район, городской округ Северодвинск, Лешуконский район, Пинежский район.
— Можно ли получить Арктическую ипотеку на вторичное жильё?
Да, льготную ипотеку на вторичку можно получить на всей территории Арктической зоны, если вы переехали из зоны проведения спецоперации. В ином случае купить недвижимость у физлица можно только в сельской местности или в моногородах из перечня Правительства на территории Арктической зоны.