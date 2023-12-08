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Арктическая ипотека в Сбере: условия и требования программы

Ипотека
08 дек 2023
6K
Арктическая ипотека в Сбере: условия и требования программы
Содержание

В статье расскажем об условиях Арктической ипотеки в СберБанке.

Арктическая ипотека — это программа для молодых семей, работников ОПК, медицинской и образовательной сфер, а также переехавших из зоны проведения спецоперации.

Условия программы

Процентная ставка

От 2%

Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

6 000 000 ₽ для недвижимости менее 60 кв.м.

9 000 000 ₽ для недвижимости более 60 кв.м.

Не должна превышать 79.9% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог.

Срок кредита

До 20 лет

Первоначальный взнос

От 20,1% при соблюдении условий. Подробнее

Можно использовать материнский капитал

Кредитуемый объект недвижимости

На территории субъекта России, входящего в состав ДФО или в Арктическую зону:

- квартира;

- таунхаус;

- жилой дом;

- жилой дом c земельным участком.

Дополнительно к базовым условиям: стоимость одного квадратного метра недвижимости не должна превышать среднерыночную по тому же субъекту России на территории Арктической зоны в день заключения кредитного договора.

Среднерыночная стоимость устанавливается Министерством строительства ежеквартально.

Обеспечение по кредиту

Для готового жилья: залог кредитуемого объекта.

Для строящегося жилья: залог прав требования на строящийся объект.

Страхование

Обязательно для залогового имущества. Страхование жизни и здоровья заёмщика — по желанию.

Регистрация в ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации

Для получения кредита по программе «Дальневосточная ипотека» регистрация на территории ДФО не обязательна, однако в случае ее отсутствия на момент заключения кредитного договора, после регистрации права собственности необходимо зарегистрироваться по адресу приобретенного объекта недвижимости в течение 271 дня.

Требования к заёмщикам

Возраст на момент предоставления кредита

Для работников ОПК, медицинской и образовательной сфер, а также переехавших в ДФО или на Арктическую территорию из зоны проведения спецоперации — от 18 лет.

Для семей — от 18 до 36 лет, возраст ребенка в случае неполной семьи — до 19 лет.

Возраст на момент погашения ипотеки

75 лет

Стаж работы

Не менее 3 месяцев на текущем месте работы

Привлечение созаёмщиков

Созаёмщиком по кредиту может выступать супруг заёмщика. Дополнительно можно привлечь других платежеспособных созаёмщиков.

Гражданство

Российская Федерация

Дополнительно к стандартным требованиям

Для получения кредита по программе "Дальневосточная и Арктическая ипотека" регистрация на территориях ДФО или Арктической зоны необязательна, также в случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться по адресу приобретаемого объекта недвижимости в течение 271 дня.

Какую недвижимость можно купить

Вы можете оформить ипотеку на готовое или на строящееся жильё:

  • квартира;
  • таунхаус;
  • жилой дом;
  • жилой дом c земельным участком.

Покупка недвижимости у физического лица возможна на всей территории ДФО или Арктической зоны, если вы переехали из зоны проведения спецоперации. В ином случае купить недвижимость у физлица можно только в сельской местности или моногородах из перечня Правительства на территории Арктической зоны. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.

Скидки на ставку по ипотеке

О всех скидках, позволяющих снизить ставку по ипотеке, вы можете прочитать в статье «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки».

О скидках, которые могут быть применены к ипотечной программе, также можно узнать на странице программы в разделе «Условия кредитования».

Документы для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости:

Для работников ОПК, а также медицинской и образовательной сфер дополнительно нужны:

  • заверенная работодателем копия трудовой книжки
  • справка о доходах, для сотрудников ОПК ещё нужна справка 2-НДФЛ

Без подтверждения доходов и трудовой занятости:

  • паспорт заёмщика с отметкой о регистрации
  • второй документ, подтверждающий личность на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости, понадобятся документы по предоставляемому залогу.

Документы после одобрения заявки

Для переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации дополнительно нужен один из документов, подтверждающий этот статус:

  • удостоверение беженца, выданное после 1 января 2014 года;
  • документ, подтверждающий личность, с отметкой о регистрации на территории Украины, ЛНР или ДНР, например, паспорт гражданина Украины, выданный после 1 января 2014 года;
  • свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, выданное после 1 января 2014 года;
  • миграционная карта с отметкой о пересечении границы с Украиной, выданная после 1 января 2014 года;
  • справка органа социальной защиты о получении выплаты единовременной материальной помощи гражданам России, постоянно проживающим на территории Украины, ЛНР или ДНР, выданная после 1 июля 2022 года.

Часто задаваемые вопросы

— Сколько действует программа?

До 31 декабря 2030 года включительно.

— Какие документы нужны врачам и учителям для подачи заявки?

Работником медицинской и образовательной сфер нужно предоставить заверенную работодателем копию трудовой книжки. Стаж должен составлять не менее 5 лет на территориях ДФО или Арктической зоны.

— В каких регионах можно оформить Арктическую ипотеку?

Арктическую ипотеку на новостройку или готовый дом с участком можно оформить в следующих городах и регионах Арктической зоны:

  • Мурманская область;
  • Ненецкий АО;
  • Ямало-Ненецкий АО;
  • Республика Карелия в 6 муниципалитетах: Беломорский район, Калевальский район, Кемский район, Костомукшский городской округ, Лоухский район, Сегежский район;
  • Республика Коми в 4 муниципалитетах: городской округ Воркута, городской округ Инта, городской округ Усинск, Усть-Цилемский район;
  • Красноярский край в 4 муниципалитетах: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Туруханский район, частично Эвенкийский район (10 сельских поселений);
  • Архангельская область в 9 муниципалитетах: город Архангельск, Мезенский район, городской округ Новая Земля, город Новодвинск, Онежский район, Приморский район, городской округ Северодвинск, Лешуконский район, Пинежский район.

— Можно ли получить Арктическую ипотеку на вторичное жильё?

Да, льготную ипотеку на вторичку можно получить на всей территории Арктической зоны, если вы переехали из зоны проведения спецоперации. В ином случае купить недвижимость у физлица можно только в сельской местности или в моногородах из перечня Правительства на территории Арктической зоны.

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