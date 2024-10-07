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Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Ипотека
07 окт 2024
80K
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Содержание

«Дальневосточная ипотека» — специальная программа, направленная на обеспечение новым жильем жителей Дальневосточного федерального округа. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит по ставке от 2%.

Рассказываем, как получить такой кредит и что важно знать при его оформлении.

Кто может получить «Дальневосточную ипотеку»

  • Работники ОПК, находящегося на территории действия программы
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена младше 36 лет
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения
  • Граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации
  • Участник спецоперации и члены его семьи 

Какую недвижимость можно купить по программе «Дальневосточная ипотека»

В рамках программы вы можете оформить ипотеку на:

  • Квартиры
  • Жилой дом
  • Жилой дом с земельным участком

Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.

Для граждан РФ, переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации, возможна покупка недвижимости на вторичном рынке на всей территории ДФО. 

Какой срок действия у программы «Дальневосточная ипотека»

Программа действует с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2030 года включительно.

Можно ли получить налоговый вычет после покупки недвижимости по программе «Дальневосточная ипотека»?
Можно ли получить налоговый вычет после покупки недвижимости по программе «Дальневосточная ипотека»?

Да. Налоговые вычеты распространяются на сумму процентов, уплаченных по целевому ипотечному кредиту. Величина вычета — 13% от всех выплаченных процентов. Подробнее читайте в нашей статье: «Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку».

Какой будет процентная ставка по ипотеке

Процентная ставка составляет от 2%. Срок кредита до 20 лет.

Какую сумму кредита можно получить

В рамках программы можно получить ипотечный кредит в размере от 300 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита может быть увеличена с 6 до 9 млн рублей при соблюдении условий по площади кредитуемого объекта: для вторичного рынка площадь должна быть свыше 60 кв. м, для объектов первичного рынка — свыше 64 кв. м.

Сделать предварительный расчет можно с помощью калькулятора ипотеки.

Какой первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке»

Минимальный первоначальный взнос в рамках программы составит 20,1% от стоимости недвижимости при соблюдении ряда условий. Подробнее рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное

Важно:

Нужна ли регистрация в Дальневосточном федеральном округе, чтобы получить кредит в рамках программы?

Нет. Чтобы получить кредит по программе «Дальневосточная ипотека» регистрация на территории ДФО не обязательна. Однако после регистрации права собственности на приобретенный объект недвижимости зарегистрироваться там надо в течение 271 дня.

Где оформить «Дальневосточную ипотеку» под 2% 

Оформить льготную ипотеку можно на Домклик до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.

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Комментарии31
В
Виктория К.
13 окт 2024

Здравствуйте

В феврале 2022 году брали дальневосточную ипотеку. Муж заёмщик, я созаемщик. Могу ли я как медик взять еще одну ипотеку как заемщик ?

Домклик
15 окт 2024

Виктория К.здравствуйте! Сколько раз можно взять льготную ипотеку, рассказали в статье.

А
Алена Г.
09 окт 2024

"Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет"

Правильно ли я понимаю, что Если одному из супругов, ещё нет 36 лет, а второму 36, есть несовершеннолетние дети, то они могут оформить Дальневосточную ипотеку? Или это условие для неполной семьи, где есть только мать или отец которому не исполнилось 36 лет?

Домклик
10 окт 2024

Алена Г.здравствуйте! К сожалению, как молодая семья взять Дальневосточную ипотеку не получится — возраст каждого из супругов должен быть младше 36 лет. Рекомендуем уточнить, подходите ли вы под другие категории заёмщиков, для решения вопроса рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Уточним, данное условие "семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет" применимо только для неполной семьи.

А
Александр П.
08 окт 2024

Здравствуйте, у меня одобренная ДВ. Было получено два транша, по не предвиденным обстоятельствам хочу расторгнуть кредитный договор. Можно ли будет еще раз подать на ДВ, если сразу верну всю сумму в банк полученную за транши? Спасибо

Домклик
09 окт 2024

Александр П.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.

А
Анна В.
08 окт 2024

Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, разъяснения по дальневосточной ипотеке для педагогов. Писала в дом.рф, но мне толкового ответа так и не дали. Мой педагогический стаж 14 лет, в данное время я продолжаю работать в школе. При получении дальневосточной ипотеки в настоящее время, нужно ли мне обязательно отработать еще 5 лет в образовательной сфере??

Домклик
09 окт 2024

Анна В.здравствуйте! Отработать в образовательной или муниципальной сфере нужно не менее 5 лет. Можно прерывать стаж, можно менять место работы, но новое место работы должно быть в государственной или муниципальной организации.

А
Анна В.
10 окт 2024

Домкликтак у меня уже 14 лет стажа есть. Следовательно, можно увольняться?

Домклик
10 окт 2024

Анна В.здравствуйте! Согласно условиям программы "Дальневосточная ипотека" вам необходимо отработать 5 лет в образовательной сфере, несмотря на 14-летний стаж.

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