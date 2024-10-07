Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
- Кто может получить «Дальневосточную ипотеку»
- Какую недвижимость можно купить по программе «Дальневосточная ипотека»
- Какой срок действия у программы «Дальневосточная ипотека»
- Какой будет процентная ставка по ипотеке
- Какую сумму кредита можно получить
- Какой первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке»
- Где оформить «Дальневосточную ипотеку» под 2%
«Дальневосточная ипотека» — специальная программа, направленная на обеспечение новым жильем жителей Дальневосточного федерального округа. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит по ставке от 2%.
Рассказываем, как получить такой кредит и что важно знать при его оформлении.
Кто может получить «Дальневосточную ипотеку»
- Работники ОПК, находящегося на территории действия программы
- Семья с детьми или без, в которой муж и жена младше 36 лет
- Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения
- Граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации
- Участник спецоперации и члены его семьи
Какую недвижимость можно купить по программе «Дальневосточная ипотека»
В рамках программы вы можете оформить ипотеку на:
- Квартиры
- Жилой дом
- Жилой дом с земельным участком
Покупка недвижимости на вторичном рынке у физлица возможна только в сельском населенном пункте или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жильё можно купить на всей территории.
Для граждан РФ, переехавших в ДФО из зоны проведения спецоперации, возможна покупка недвижимости на вторичном рынке на всей территории ДФО.
Какой срок действия у программы «Дальневосточная ипотека»
Программа действует с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2030 года включительно.
Да. Налоговые вычеты распространяются на сумму процентов, уплаченных по целевому ипотечному кредиту. Величина вычета — 13% от всех выплаченных процентов. Подробнее читайте в нашей статье: «Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку».
Какой будет процентная ставка по ипотеке
Процентная ставка составляет от 2%. Срок кредита — до 20 лет.
Какую сумму кредита можно получить
В рамках программы можно получить ипотечный кредит в размере от 300 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита может быть увеличена с 6 до 9 млн рублей при соблюдении условий по площади кредитуемого объекта: для вторичного рынка площадь должна быть свыше 60 кв. м, для объектов первичного рынка — свыше 64 кв. м.
Сделать предварительный расчет можно с помощью калькулятора ипотеки.
Какой первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке»
Минимальный первоначальный взнос в рамках программы составит 20,1% от стоимости недвижимости при соблюдении ряда условий. Подробнее рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
Нужна ли регистрация в Дальневосточном федеральном округе, чтобы получить кредит в рамках программы?
Нет. Чтобы получить кредит по программе «Дальневосточная ипотека» регистрация на территории ДФО не обязательна. Однако после регистрации права собственности на приобретенный объект недвижимости зарегистрироваться там надо в течение 271 дня.
Где оформить «Дальневосточную ипотеку» под 2%
Оформить льготную ипотеку можно на Домклик до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.
Здравствуйте
В феврале 2022 году брали дальневосточную ипотеку. Муж заёмщик, я созаемщик. Могу ли я как медик взять еще одну ипотеку как заемщик ?
Виктория К.здравствуйте! Сколько раз можно взять льготную ипотеку, рассказали в статье.
"Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет"
Правильно ли я понимаю, что Если одному из супругов, ещё нет 36 лет, а второму 36, есть несовершеннолетние дети, то они могут оформить Дальневосточную ипотеку? Или это условие для неполной семьи, где есть только мать или отец которому не исполнилось 36 лет?
Алена Г.здравствуйте! К сожалению, как молодая семья взять Дальневосточную ипотеку не получится — возраст каждого из супругов должен быть младше 36 лет. Рекомендуем уточнить, подходите ли вы под другие категории заёмщиков, для решения вопроса рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Уточним, данное условие "семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет" применимо только для неполной семьи.
Здравствуйте, у меня одобренная ДВ. Было получено два транша, по не предвиденным обстоятельствам хочу расторгнуть кредитный договор. Можно ли будет еще раз подать на ДВ, если сразу верну всю сумму в банк полученную за транши? Спасибо
Александр П.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.
Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, разъяснения по дальневосточной ипотеке для педагогов. Писала в дом.рф, но мне толкового ответа так и не дали. Мой педагогический стаж 14 лет, в данное время я продолжаю работать в школе. При получении дальневосточной ипотеки в настоящее время, нужно ли мне обязательно отработать еще 5 лет в образовательной сфере??
Анна В.здравствуйте! Отработать в образовательной или муниципальной сфере нужно не менее 5 лет. Можно прерывать стаж, можно менять место работы, но новое место работы должно быть в государственной или муниципальной организации.
Домкликтак у меня уже 14 лет стажа есть. Следовательно, можно увольняться?
Анна В.здравствуйте! Согласно условиям программы "Дальневосточная ипотека" вам необходимо отработать 5 лет в образовательной сфере, несмотря на 14-летний стаж.