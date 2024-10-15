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Журнал Домклик

Семейная

Исследование Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне августа — 48%
15 окт 2024
1K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
18 сен 2024
540K
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
10 июл 2024
471K
Как снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка для семей с детьми
26 апр 2024
1M
«Семейная ипотека» в России: как за год изменился портрет заёмщика — исследование Домклик
08 апр 2024
5K
Как построить дом по семейной ипотеке СберБанка под 6%
09 фев 2024
124K
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