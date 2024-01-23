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Ипотека
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Что такое ипотечный пузырь и чем он опасен для рынка недвижимости

Дата публикации: 23 янв 2024
Что такое ипотечный пузырь и чем он опасен для рынка недвижимости
Содержание

Упоминания экспертов о так называемом «ипотечном пузыре» уже не первый год встречаются в инфополе российского рынка недвижимости.

В статье рассказываем о том, что это за явление, чем оно опасно для простых граждан и есть ли сейчас признаки ипотечного пузыря в России.

Если коротко, то ипотечный пузырь — это ситуация на рынке недвижимости, когда цены на жильё растут слишком быстро и необоснованно, и в то же время неконтролируемыми темпами увеличиваются объёмы ипотечного кредитования. В частности, большое количество людей берут ипотеку на сумму, которую они не могут себе позволить в долгосрочной перспективе.

Схлопывание пузыря происходит тогда, когда огромное число заёмщиков становятся неспособны платить по ипотечным кредитам. В результате растёт доля просроченной задолженности, и банки начинают массово продавать залоговые квартиры и дома, что приводит к падению цен на недвижимость.

Стоимость залогового имущества не покрывает обязательства по ипотеке, ипотечные ценные бумаги обесцениваются, как следствие — финансовые потери несут заёмщики, банки и вся экономика в целом.

Примером ипотечного пузыря может служить ситуация в США в 2008 году. В течение нескольких лет, предшествующих кризису, цены на жильё в стране росли очень быстро, банки выдавали ипотечные кредиты практически без проверки платёжеспособности заёмщиков, что привело к тому, что многие люди взяли кредиты на суммы, которые они не могли себе позволить.

Когда цены на недвижимость начали падать, большое число заёмщиков столкнулись с тем, что стоимость их недвижимости оказалась ниже суммы долга по ипотеке. Как мы знаем, это привело к массовым дефолтам по ипотечным кредитам, краху рынка недвижимости и финансовому кризису.

Причины возникновения ипотечного пузыря могут быть различными, включая излишнюю доступность ипотечных кредитов без должной проверки платёжеспособности заемщиков, спекуляции на рынке недвижимости, недостаточное регулирование финансового сектора и другие факторы.

Признаки формирования ипотечного пузыря на рынке

  • Быстрый и необоснованный рост цен на жильё, который существенно опережает темпы роста доходов населения. При этом признаком схлопывания пузыря становится резкое снижение цен на недвижимость в результате роста предложения и падения спроса.
  • Увеличение объёма ипотечных кредитов и рост доли заёмщиков, у которых нет достаточного уровня дохода для погашения ипотеки. Как результат — увеличение неплатежей по кредитам и рост числа проблемных должников.
  • Рост выдач ипотеки с низким первоначальным взносом. Это также повышает доступность жилищных кредитов для тех заёмщиков, которые на самом деле не могут их себе позволить.
  • Увеличение спекулятивных операций на рынке недвижимости, таких как покупка жилья с целью его последующей перепродажи с прибылью.
  • Рост доли жилищного сектора в экономике страны, что может свидетельствовать о переоценке его роли.

Ипотечный пузырь в России: есть или нет

Статистика за 2023 год, которую приводят Центробанк и Министерство финансов России, чётко и однозначно говорит о том, что никакого ипотечного пузыря на российском рынке не предвидится. Это подтверждает и невысокий уровень закредитованности населения, и низкая доля просроченной задолженности.

Кроме того, цены на недвижимость постоянно увеличиваются, а это ещё раз говорит в пользу того, что ипотечного пузыря не будет. Залоговая база растёт в цене — человек понимает, что актив становится дороже, и поэтому он ещё аккуратнее будет платить ипотеку, чтобы сохранить его.

Резюме: я пока не вижу причин для развития ипотечного пузыря в России.

Фото эксперта
Отвечает Сергей Разуваев, директор консалтинговой компании GMK

Чем опасен ипотечный пузырь для граждан и экономики

Риск финансового кризиса. Когда ипотечные кредиты переходят в разряд проблемных активов из-за недостаточной платёжеспособности заёмщиков, это может привести к массовым дефолтам и банкротствам банков и к падению финансовой стабильности страны в целом.

Падение цен на жильё. Пузырь на рынке недвижимости может стать причиной искусственного завышения цен на жильё, а его схлопывание — причиной их резкого падения. Таким образом, сбережения граждан, вложенные в недвижимость, обесценятся.

Негативное влияние на потребление. Когда люди тратят большую часть своих доходов на выплату ипотечных кредитов, это может привести к сокращению потребления и, как следствие, к снижению темпов экономического роста.

Кризис в строительной отрасли. Из-за большого числа дешёвых квартир застройщикам придётся заморозить новые объекты.

Как не допустить такой ситуации на рынке

Государство в лице регулятора может предпринимать различные меры для предотвращения появления или разрешения ипотечного пузыря, такие как ужесточение регулирования и контроля за выдачей ипотечных кредитов, введение ограничений на максимальные суммы ипотеки, мониторинг рынка недвижимости и предупреждение о возможных рисках.

В частности, в России функция регулирования рынка ипотечного кредитования возложена на Центробанк. В 2023 году регулятором был предпринят ряд мер по стабилизации ситуации:

1. Изменение условий льготной ипотеки. Был повышен размер первоначального взноса по льготным программам. По господдержке это произошло дважды, кроме того, лимит кредитования по программе был снижен до 6 млн рублей. Также с 23 декабря 2023 было введено правило однократности выдачи льготной ипотеки в одни руки.

2. В мае Банк России ввёл ограничения на ипотеку от застройщика с низкими ставками. Как пояснял регулятор, ставки по ипотеке вплоть до 0,1% предлагаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Затем эту разницу застройщик в виде комиссии платит банку, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

Такие программы несут риски для людей и банков, искажают общую статистику и мешают принятию взвешенных решений, поясняли тогда в ЦБ. 

3. Также в течение года регулятор неоднократно повышал надбавки к коэффициентам риска. Они учитывают завышение стоимости квартир при покупке жилья в ипотеку и помогают банкам накопить капитал для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Также, чтобы не допустить формирования пузыря на рынке жилья, важно развивать технологии строительства, которые позволят снизить стоимость жилья, и учитывать изменения в предпочтениях покупателей.

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События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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