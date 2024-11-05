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Обзор рынка
Материнский капитал
Как выделить доли детям после выплаты ипотеки при использовании материнского капитала
05 нояб 2024
711K
Материнский капитал на второго ребенка: что нужно знать
29 окт 2024
7K
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
04 окт 2024
401K
Размер материнского капитала увеличат до 893 тысяч рублей в 2025 году
30 сен 2024
11K
Как сдать квартиру, купленную на материнский капитал
30 сен 2024
1K
В России начали выплачивать остатки маткапитала
21 сен 2024
1K
Как сэкономить на покупке жилья более 2,5 млн рублей
30 авг 2024
21K
Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
27 авг 2024
283K
Как продать квартиру с материнским капиталом: пошаговая инструкция
02 авг 2024
223K
Материнский капитал при строительстве дома
27 июл 2024
79K
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
25 июл 2024
149K
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
16 июл 2024
1M
Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму
15 июл 2024
6K
Аналитики Домклик выяснили, какую недвижимость люди покупают в ипотеку по материнскому капиталу
31 мая 2024
1K
Как получить региональный материнский капитал
18 мая 2024
119K
Как узнать остаток материнского капитала
18 мар 2024
81K
Сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал в 2023 году
19 нояб 2023
20K
1
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