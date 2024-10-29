Материнский капитал на второго ребенка: что нужно знать
Материнский (семейный) капитал — это государственная мера поддержки семей, в которых есть дети. Программа была запущена в 2007 году. С тех пор она неоднократно продлевалась, её условия менялись, а размер выплат индексировался.
Размер маткапитала зависит от ряда факторов — какой по счёту ребенок родился в семье и в каком году, получали ли родители такую выплату ранее. В статье расскажем об особенностях оформления материнского капитала на второго ребенка — сколько составляет сумма выплаты, кому она положена и на что можно потратить.
До 2020 года выплаты полагались семьям только при рождении второго или следующего ребёнка. С 1 марта 2020 года программу распространили на семьи с одним ребенком.
Сейчас мера поддержки действует до 31 декабря 2026 года, но ожидается, что по поручению президента России Владимира Путина программа будет продлена до 2030 года включительно. Такое решение должно быть принято до 20 декабря 2024 года.
Размер маткапитала на второго ребенка в 2024 году
С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. Сейчас размер выплат на второго ребенка составляет:
- 833 024,74 руб. — если первый ребенок был рожден до 2020 года, то есть ранее у семьи не было права на материнский капитал
- 202 643,96 руб. — если ранее семья получала выплату на первого ребенка
С 1 февраля 2025 года размер маткапитала будет проиндексирован на 7,3%. То есть в первом случае сумма увеличится до 893 835,55 руб., во втором — до 217 436,97 руб.
Первый ребёнок в семье родился в 2017 году. У родителей не было права на выплату, поэтому мерой поддержки они смогли воспользоваться только в 2024 году, после рождения второго ребёнка. Размер маткапитала в данном случае составил 833 тыс. руб.
Если бы первый ребенок родился в 2020 году и позднее, то тогда семья получила бы право на выплату раньше. А доплата за второго ребенка, рожденного в 2024 году, составила бы 202,6 тыс. руб.
Кто может получить маткапитал на второго ребенка
- Семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год
- Семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года, если до его появления права на материнский капитал не было
Требования к родителям (опекунам) для получения маткапитала на второго ребенка:
- Женщина, гражданка РФ, родившая или усыновившая второго ребенка после 1 января 2007 года.
- Мужчина, гражданин РФ, который является единственным родителем или усыновителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года (или если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года). Российское гражданство отца необязательно, если право на маткапитал переходит к отцу от матери ребенка, у которой было российское гражданство.
- Ребенок до 18 лет или совершеннолетний, обучающийся по очной форме в образовательной организации (но не старше 23 лет) в случае смерти родителей или усыновителей или лишения их родительских прав
С 1 января 2024 года маткапитал можно получить только при наличии у заявителя российского гражданства на момент рождения ребенка. Ребенок должен иметь гражданство РФ по рождению. При этом жителям новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.
Как получить маткапитал на второго ребенка
Сертификат, подтверждающий право на выплату, оформляется автоматически — Социальный фонд России получает данные из органов ЗАГС после регистрации ребенка. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата — мамы или папы — на сайте фонда или на портале Госуслуг.
Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за бумажным сертификатом в Социальный фонд. Выдача сертификата производится в течение пяти рабочих дней, а заявления на распоряжение средствами материнского капитала рассматриваются в течение десяти дней.
Если вы ранее получали выплату на первенца, оформлять новый серификат не нужно — остаток маткапитала увеличится автоматически.
На что можно потратить маткапитал на второго ребенка
Цели будут те же, что и при получении выплаты на первенца:
- Первоначальный взнос по ипотеке
- Досрочное погашение ипотеки
- Покупка жилья
- Строительство или реконструкцию дома
- Образование детей
- Формирование накопительной части пенсии
- Товары и услуги для детей-инвалидов
- Получение ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет
Обналичить маткапитал нельзя. Использовать сертификат можно только на цели, которые указаны выше.
Мат капитал в 2025 году нужно не просто проиндексировать, а существенно увеличить сумму, в связи с современными реалиями на рынке недвижимости.
Алена Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Алена Б.согласен с Вами полностью. По нынешнем ставкам по ипотеке, первоначальные взносы у банков от 20-50% , на что не хватает мат.капитала. Квадрат по стране вырос в разы, а мат.капитал индексируется на 7~8%. Мне кажется, что сейчас мало кто залетает в ипотеку с мат.капиталом, так как сейчас цены на недвижимость просто космос. Индексировать надо мат.капитал под цены на недвижимость, а не просто из головы!
Елена Х.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.