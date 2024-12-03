Как продать квартиру с материнским капиталом: пошаговая инструкция
- Можно ли продать квартиру, купленную на материнский капитал
- Условия продажи квартиры с маткапиталом
- Сроки продажи квартиры, купленной с маткапиталом
- Как продать квартиру, купленную с материнским капиталом
- Как продать ипотечную квартиру с материнским капиталом
- Нужно ли платить налог с продажи квартиры
- Как рассчитать налог от продажи квартиры
- Риски продажи квартиры, купленной с привлечением маткапитала
- Как продать квартиру, купленную с маткапиталом: заключение
Чаще всего материнский капитал — социальную помощь от государства — тратят на покупку недвижимости. Если впоследствии семья планирует переезжать или расширяться, возникают вопросы, можно ли продать квартиру, которая была приобретена на средства маткапитала.
В статье разберем, как это сделать, как избежать рисков, какие документы подготовить и что делать с ипотечной квартирой, купленной с маткапиталом.
Можно ли продать квартиру, купленную на материнский капитал
Социальная поддержка родителей регулируется:
- Гражданским и Семейным кодексами РФ.
- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ, в котором прописаны меры поддержки семей с детьми.
- Региональным законодательством (контроль выдачи маткапитала на уровне субъекта).
Недвижимость, приобретенную на материнский сертификат, продавать можно. Но есть нюансы, которые потребуется учесть. Так, квартира, приобретенная с использованием материнского капитала, должна быть оформлена в общую долевую собственность владельца сертификата, его супруга (супруги) и всех детей. По умолчанию размер доли определяется пропорционально отношению размера материнского капитала к общей стоимости квартиры (правила о минимально допустимом размере такой доли не применяются).
За исполнением этого условия следят органы опеки. Они должны дать предварительное согласие на сделку с участием несовершеннолетних.
Условия продажи квартиры с маткапиталом
Продать жилье с маткапиталом можно, если:
- получено одобрение банка (если квартира в ипотеке) и органов опеки на сделку с имущественными долями несовершеннолетних
- квартира переоформлена в общую собственность по долям
- условия жизни детей после продажи не станут хуже, доли в новом жилье не будут меньше
Распоряжение недвижимостью, одним из владельцев которой является несовершеннолетний, контролируют органы опеки.
Чаще всего для продажи квартиры, приобретенной с использованием материнского капитала, требуется выделение долей детям в приобретаемом равноценном жилом помещении. При этом доли в новой квартире должны быть равнозначными продаваемым по стоимости и площади.
При несоблюдении условий, содержащихся в разрешении органа опеки и попечительства на продажу квартиры, такая сделка может быть признана недействительной.
В случае неправомерного использования материнского сертификата или нарушения прав детей также могут быть привлечены органы прокуратуры.
Сроки продажи квартиры, купленной с маткапиталом
Сроки не ограничены. Вы можете в удобное время продать жилье, купленное на средства материнского капитала.
Основное требование сделки — разрешение органов опеки. Если согласие отсутствует, то нотариус не подтвердит сделку, а Росреестр не оформит передачу прав на имущество новому собственнику.
Как продать квартиру, купленную с материнским капиталом
До продажи необходимо выбрать другое, подходящее для детей жилье, найти покупателей, получить одобрение опеки, оформить сделку, зарегистрировать право собственности.
Поиск недвижимости для детей или компенсации
Недвижимость, которую покупают взамен, должна отвечать условиям комфортной жизни для детей:
- возле дома есть детский сад, школа, больница
- жилье не в аварийном состоянии
- здание в безопасном районе
- ремонт в квартире не хуже прошлого
Продажа старого и покупка нового жилья происходят одновременно. Стороны заключают предварительный договор купли-продажи, заверяют его у нотариуса.
Альтернатива доле в другой квартире — денежное возмещение несовершеннолетним с разрешения опеки. Для этого нужен отчет об оценке доли детей. Если опека одобряет денежную выплату, то на несовершеннолетнего оформляют банковский счет для зачисления средств.
При этом деньги на таком счете, включая проценты, должны быть застрахованы в системе обязательного страхования вкладов, а суммарный размер в одном банке не должен превышать предусмотренный размер возмещения по вкладам.
Поиск покупателей на новую квартиру
Многие остерегаются сделок с материнским капиталом, так как, если продавец не выделил доли детям или не получил разрешение опеки, покупку можно оспорить.
После того, как вы нашли новое жилье и покупателя на старое, договоритесь о сделке. Желательно внести залог и подготовить предварительный договор купли-продажи. Затем необходимо доказать опеке готовность предоставить доли детям в другой квартире. Если все в порядке, сделку получится завершить в тот же день.
Получение разрешения органов опеки и СФР
Разрешение на продажу недвижимости, в числе собственников которой есть дети до 18 лет, выдают органы опеки. Если объект недвижимости находится в ипотеке, также необходимо одобрение банка. Без согласия банка продать квартиру, находящуюся в ипотеке, не удастся.
Орган опеки разрешает сделку при наличии:
- заявки на одобрение будущей продажи недвижимого имущества
- паспортов заявителей
- свидетельства о заключении брака, рождении ребенка
- выписки из ЕГРН, домовой книги, техпаспорта, копий лицевых счетов на старое и новое жилое помещение
- одобрения кредитной организации, если квартира в ипотеке
- информации из Росреестра об общей оценке и стоимости недвижимости
- предварительного договора, в котором стороны планируют подписать основное соглашение
Полный перечень документов, необходимых для получения разрешения, лучше уточнить в конкретном органе опеки и попечительства, так как требования могут отличаться в зависимости от региона.
Согласие или отказ в выдаче разрешения на продажу органы опеки выносят в течение 15 дней.
Оформление сделки
Договор купли-продажи квартиры, доля (доли) в которой принадлежит несовершеннолетнему, обязательно удостоверяется нотариусом. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность — Росреестр просто не зарегистрирует переход прав на квартиру. Удостоверение договора может быть проведено двумя и более нотариусами, если сделка оформляется участниками без их совместного присутствия.
Для нотариального удостоверения потребуются:
- паспорта родителей, детей и их свидетельства о рождении (если ребенку не исполнилось 14 лет)
- соглашение о сделке
- разрешение органа опеки
- выписка из ЕГРН о праве собственности
- технический паспорт
- копия финансового лицевого счета
- справка об отсутствии долгов по ЖКХ, за капитальный ремонт
Регистрацию сделки по продаже старой квартиры и покупке новой можно проводить параллельно.
Регистрация права собственности в Росреестре
Документы о регистрации прав на недвижимость обязан направить в Росреестр нотариус — если стороны сделки не возражают против такой подачи. Исключение составляют случаи, когда договор подписан представителем по доверенности, а собственник запретил регистрацию без своего личного участия.
Также участники могут подать документы самостоятельно через МФЦ или банк (услуга электронной регистрации, если в рамках услуги доступна регистрация нотариальных сделок).
Как продать ипотечную квартиру с материнским капиталом
Часто с помощью семейного капитала оплачивают часть ипотечного займа. Сделку в любом случае необходимо согласовать с органами опеки независимо от того, были выделены доли детям и супругу или нет. Также потребуется согласие банка на такую продажу и на передачу кредитных обязательств покупателю, если стороны выбрали такой вариант.
Далее выбирают способ продажи недвижимости:
- доля денег уходит на возмещение по ипотеке
- кредитные условия и обязанности передаются покупателю — по договоренности с банком
- самостоятельное погашение кредита со снятием обременения и переоформление объекта на покупателя
Если для погашения займа родители использовали сертификат, нужно подготовить обязательство о выделении долей детям в новой квартире и заверить его у нотариуса.
При этом срок исполнения такого обязательства не может превышать полгода после снятия обременения с недвижимости. Поэтому жилье, приобретенное на сертификат, реализовать сложнее — процедура возможна только после предварительного согласия органа опеки и попечительства.
Нужно ли платить налог с продажи квартиры
Согласно статье 217.1 Налогового кодекса РФ, не нужно уплачивать НДФЛ с доходов от продажи квартиры, если она была в собственности больше минимального срока. Минимальный срок владения квартирой равняется:
- трем годам, если квартира получена в наследство или в подарок от близкого родственника или если на момент продажи квартиры в собственности продавца не находится иного жилого помещения;
- пяти годам во всех остальных случаях.
Если квартира была в собственности меньше минимального предельного срока, то необходимо будет уплатить НДФЛ в размере 13% от продажной цены. От уплаты налога освобождаются семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
С 2025 года доходы от продажи жилья будут облагаться налогом по прогрессивной шкале, а не по привычной ставке 13%. Подробно об этом рассказали в статье.
Как рассчитать налог от продажи квартиры
Если цена продажи квартиры меньше, чем 70% от ее кадастровой стоимости в ЕГРН, то для расчета НДФЛ нужно брать 70% от установленной кадастровой стоимости.
Если же цена продажи квартиры больше 70% кадастровой стоимости, то налогооблагаемый доход и налог исчисляются исходя из стоимости, указанной в договоре купли-продажи.
Кроме этого, при определении размера налогооблагаемого дохода можно уменьшить его на налоговый вычет в размере 1 млн руб. или на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение квартиры. В составе таких расходов учитывается в том числе материнский капитал.
Риски продажи квартиры, купленной с привлечением маткапитала
В ходе процедуры предстоит доказать, что в результате такой продажи квартиры не ущемляются имущественные права или законные интересы ребенка. Продажа жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетнему, без одновременной встречной покупки жилого помещения на его имя является оспоримой и может быть признана недействительной.
Кроме того, если после покупки жилья родители не выполнят условия, на которых орган опеки предоставил разрешение, или не выделят детям соответствующие доли в новой квартире, то такая сделка может быть признана недействительной. Квартиру могут вернуть старым собственникам полностью или восстановить права детей на долю в старой квартире. Покупателям в таком случае должны вернуть деньги.
Как продать квартиру, купленную с маткапиталом: заключение
- Квартиру, купленную на средства маткапитала, продать можно
- Для продажи такой квартиры обязательно получите разрешение на сделку от органов опеки, а для квартиры в ипотеке — согласие банка
- Покупаемое взамен жилье должно соответствовать уровню комфорта продаваемого дома и не ущемлять имущественные права несовершеннолетних. Для этого детям нужно выделить доли равные или больше, чем были в прежней квартире
- С согласия органа опеки вместо выделения доли возможно зачисление на счета детей денежной компенсации стоимости такой доли
- НДФЛ с продажи квартиры не уплачивается, если она была в собственности больше минимального срока владения (3 или 5 лет в зависимости от обстоятельств). Многодетные родители от уплаты этого налога освобождаются.
Здравствуйте!
Как продать участок( ИЖС) с недостроем, на строительство которого была использована половина маткапитала?
Пользовательздравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться напрямую в СФР.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста 🙏
Есть две квартиры. В одной прописаны дети в другой выделена доля и мат капитал . Хотим всё продать и переехать жить в другой город. Как в таких случаях быть ?
Пользовательздравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться напрямую в СФР.
Всех приветствую!
Хотим продать квартиру купленную на мат капитал.
Квартира была куплена с мат. капиталом младшего сына, младшему сыну 11 лет. Не ипотека, обременений нет.
Доли разделены следующим образом: Мама (3\4), старший сын (1\8), младший сын (1\8).
Больше собственников нет.
Хотим продать квартиру и купить другую, для этого необходимо запрашивать у органов опеки разрешение и одновременно продавать и покупать другую квартиру. Этот вариант нам не очень подходит, потому что кол-во подходящих для нас квартир ограничено, они появляется и исчезают, так же будут сложности когда найдется покупатель а нужное нам жилье нет, или же наоборот, найдется нужное жилье, а покупателей нет.
У нас есть еще квартира в которой доли разделены так же - Мама (3\4), старший сын (1\8), младший сын (1\8). Больше собственников нет.
Вопрос основной в том, можем ли мы выделить младшему сыну долю в другой квартире и выписать его из той, которая куплена с мат капиталом. Старший сын готов отказаться от своей доли в пользу младшего. Существует ли такая практика?
Сеймур М.здравствуйте! По этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться в СФР.
Добрый день. В статье указано-налог не платится, если владение более 5 лет. Владение кем? Родителями? Мы владели квартирой 6 лет. Перед продажей выделили долю ребенку. Получается, она не владеет собственностью положенное количество лет, чтобы не платить налог с продажи ее доли? Или это не учитывается? В тот же налоговый период куплена квартира больше в ипотеку и на нее оформлена доля в другом доме. Опека согласовала. Налоговая требует пояснений ща налог. Как правильно с долей ребенка? Думаю, это важное уточнение
Ольга Р.здравствуйте! Рекомендуем по этому вопросу уточнить в ФНС.
Добрый день! Ипотека с мат капиталом, не погашена, собираемся разводится. У меня есть в собственности доля в другой квартире (получена до брака). Могу ли я оформить долю в другой квартире на детей (поделить), по стоимости та доля выходит намного дороже мат капитала. А ипотечную квартиру продать.
Мария К.здравствуйте. Рекомендуем проконсультироваться по вопросам долей напрямую в СФР.
Продажа квартиры возможна с разрешения банка. О способах продажи ипотечной квартиры рассказали в статье.