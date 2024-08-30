Как выделить доли детям в ипотечной квартире
За последний год увеличилось число запросов на выделение долей детям. Эта простая, на первый взгляд, процедура приводит к множеству проблем. Сложности возникают у супругов, которые желают до погашения жилищного кредита обеспечить ребенка гарантированным жильем. Зачастую у родителей нет специальных познаний, как правильно это сделать.
Разбираемся вместе в экспертами сервиса СберЮрист.
Проблемные моменты использования маткапитала при ипотеке
1. Использование материнского капитала необязательно предполагает выделение доли в недвижимости в собственность ребенка в течение выплаты ипотечного кредита. При этом после погашения ипотеки выделить доли детям необходимо в течение 6 месяцев.
2. Решение продать ипотечную недвижимость обязывает родителей выделить доли детям, если недвижимость была приобретена с использованием материнского капитала, и всегда требует получения согласия банка на совершение сделки, а также разрешения органов опеки. Размер и стоимость доли в новой квартире обязательно должны быть не меньше по сравнению с долей, принадлежащей ребенку в предыдущей квартире.
3. Выделение доли до выплаты ипотеки осложняется тем, что на объект наложено обременение. Это означает, что собственники жилья без согласия банка не могут продать, обменять или подарить объект. Этот запрет распространяется и на выделение долей.
Сейчас в России разработан законопроект, который позволит отменить обязанность родителей выделять детям доли в жилье, приобретенном с использованием материнского капитала. Это должно упростить сделки для семей, а, значит, они смогут быстрее улучшить жилищные условия.
Какие вопросы возникают при выделении долей детям
- Как составить соглашение с учетом норм законодательства и интересов залогодержателя?
- Как верно рассчитать доли, которые необходимо выделить детям, если недвижимость приобретена с использованием средств материнского капитала?
- Какие документы необходимо предоставить в банк?
- Как получить согласие кредитора?
- Что делать после получения согласия?
Зачастую, при несоблюдении порядка действий заявка возвращается без решения вопроса или банк отказывает в выделении доли.
Как повысить вероятность согласия банка на выделение доли
Для оперативного решения данного вопроса можно воспользоваться онлайн-сервисом СберЮрист. Персональный консультант в режиме онлайн подготовит соглашение о распределении долей с учетом требований законодательства и интересов банка.
Этапы предоставления услуги:
1. Анализ пакета документов
2. Подготовка проекта соглашения
3. Корректировка соглашения, при необходимости
4. Отправка клиенту чек-листа с документами для подачи заявки в центр ипотечного кредитования
5. Получение одобрения банком на выделение долей
6. Отправка алгоритма дальнейших действий
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- Чат и видеоконсультации с персональным юристом
- Сопровождение процесса согласования сделки в банке
Как оформить выделение долей после получения согласия кредитора
Соглашение о выделении долей можно составить в письменной форме. Если ваша квартира оформлена в общую собственность, то по соглашению вы выделяете доли детям, себе и супругу. Этот документ необходимо заверить у нотариуса.
Помимо стандартных данных, которые необходимо указать в соглашении — паспортные данные, адрес и прочие характеристики недвижимости — необходимо отметить вид собственности, размер долей и условия их распределения. В любом случае, нотариус поможет вам в составлении этого документа, так что важных деталей вы не упустите.
Из разъяснений Росреестра следует, что если с супругом по соглашению у вас остается общая совместная собственность, а доли выделяются только детям, то нотариально удостоверять его не нужно.
Форму собственности можно посмотреть в выписке из ЕГРН по объекту недвижимости.
Какие документы понадобятся при регистрации
Теперь нужно зарегистрировать выделение долей в Росреестре. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорта родителей
- Свидетельства о рождении детей
- Соглашение о выделении долей в 3 экземплярах
- Свидетельство о браке или разводе
- Документ-основание права собственности
- Чеки об уплате госпошлины
- Согласие банка на выделение доли
Обратите внимание: размер госпошлины — 2 000 рублей за всех. Эту сумму нужно разделить на количество будущих собственников и оплатить отдельными квитанциями. Для семьи из 4 человек она составит 500 рублей с каждого.
Росреестр зарегистрирует выделение долей, и таким образом вы исполните свое обязательство. Дополнительно ничего делать не придется.
Здравствуйте! Квартира в ипотеке с использованием средств материнского капитала. Могу ли я выделить долю ребенку до погашения кредита?
Ольга В.здравствуйте! Выделение доли до выплаты ипотеки должно быть согласовано с банком. Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, правильно ли я понимаю что что теперь при сделке не требуется нотариального обязательства о выделении долей при использовании мат капитала?
Павел С.здравствуйте! Соглашение о выделении долей можно составить в письменной форме. Помимо паспортных данных, адреса и прочих характеристик недвижимости, в документе необходимо указать вид собственности, размер долей и условия их распределения.
Нотариально заверять такое соглашение необязательно, если оно не содержит в себе пункты брачного договора или соглашения о разделе общего имущества супругов.
Здравствуйте. Развожусь с супругой кв в ипотеке. Куплена с помощью мат капитала. Юрист супруги утверждает что на детей делится только мат капитал, свою часть я хочу оставить детям, супруга утверждает что пока в ипотеке так нельзя, только супруге свою часть могу отдать. Верно ли это?
Мерген Б.Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую в СФР.
Здравствуйте, после погашения ипотеки нужно выделить доли троим детям. У нас с супругой квартира в общей совместной собственности. Можно ли нам выделить доли только детям? А остальное останется в общей собственности. И как оплачивать госпошлину? 2000р делить на троих или на пятерых?
Юрий Ш.здравствуйте! Как выделить доли детям после выплаты ипотеки при использовании материнского капитала, рассказали в статье.
Обратите внимание: размер госпошлины — 2 000 рублей за всех. Эту сумму нужно разделить на количество будущих собственников и оплатить отдельными квитанциями. Например, для семьи из 4 человек она составит 500 рублей с каждого.
Добрый день использовали мат капитал. Хотим выделить доли в ипотечной квартире. Подскажите список необходимых документов
Максим Н.здравствуйте! Как выделить доли детям после выплаты ипотеки при использовании материнского капитала, рассказали в статье.