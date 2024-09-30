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Как сдать квартиру, купленную на материнский капитал

Недвижимость
30 сен 2024
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Как сдать квартиру, купленную на материнский капитал
Содержание

Недвижимость, приобретённая с использованием средств материнского капитала, принадлежит родителям и детям на праве общей долевой собственности (ч. 4 ст. 10 Закона №256-ФЗ о материнском капитале). Рассказываем, можно ли сдавать в аренду такое жильё, и какие документы для этого потребуются.

Как сдать недвижимость в аренду

Недвижимость, купленную на маткапитал, возможно сдать в аренду при выполнении следующих условий:

  • получено согласие всех собственников (ч. 1 ст. 246 Гражданского кодекса РФ). Если дети младше 14 лет, сделки за них совершают их родители, усыновители или опекуны (попечители), для этого требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства (ч. 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ);
  • денежные средства, полученные при сдаче жилья в аренду, должны быть использованы в интересах ребёнка (пропорционально долям детей).

Таким образом, даже если разрешение органов опеки на сдачу недвижимости в аренду получено, то свободно распоряжаться заработанными средствами не выйдет (п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ).

Почему органы опеки могут отказать

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона №256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий. Поскольку это основное целевое назначение средств сертификата, то сдача в аренду жилья с маткапиталом не вполне соответствует этому назначению, и даже может свидетельствовать об ухудшении жилищных условий ребёнка.

Уточним, сдача в аренду недвижимости с маткапиталом и съём на вырученные средства другой (к примеру, более дорогой) – нецелесообразны. Органы опеки могут отказать в разрешении на заключение договора найма альтернативного жилья, потому что ребёнок лишается возможности проживать в принадлежащем ему на праве общей долевой собственности жилплощади.

Что будет, если не согласовать сдачу в аренду жилья с маткапиталом

Если не согласовать сдачу в аренду такой недвижимости, органы опеки и попечительства вправе принять меры по восстановлению жилищных прав ребёнка:

  • лишить прав на материнский капитал и обязать получателя вернуть деньги государству, в том числе путём продажи приобретённого по сертификату жилья;
  • обратиться в прокуратуру для проверки действий родителей на предмет нецелевого использования маткапитала и наличия оснований для возбуждения уголовного дела в отношении их.

Эксперты рекомендуют, если недвижимость приобретается для дальнейшей сдачи, то лучше покупать ее без сертификата. Если жильё уже приобретено с использованием средств маткапитала, то в обязательном порядке получите разрешение органов опеки и попечительства на сдачу в аренду.

Материнский капитал
Аренда недвижимости
Инструкция
Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Автор статьи Полина Махинова
Полина Махинова
Автор статьи
А вы приобретали квартиру с использованием средств материнского капитала?
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