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Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик

Ипотека
12 нояб 2024
153K
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
Содержание

Материнский капитал — государственная мера поддержки семей в России, она действует до 31 декабря 2026 года и, очевидно, будет продлена до конца 2030 года. Материнский капитал можно потратить на образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, пенсию мамы, ежемесячную выплату (при определенных условиях).

Самый популярный способ использования материнского капитала — улучшение жилищных условий. В этой статье разберёмся, как подать заявку на перечисление материнского капитала на эти цели самостоятельно и через Домклик.

Коротко о главном

Как получить сертификат на материнский капитал

Сейчас сведения о рождении или об усыновлении ребенка поступают в Социальный фонд из государственного реестра ЗАГСа, поэтому материнский капитал оформляется автоматически. Электронный сертификат поступает в личный кабинет на сайте СФР или на Госуслугах. Его можно скачать в любое время. Если нужен бумажный сертификат, придётся обратиться в отделение СФР.

Какую сумму можно получить

Размер выплаты на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. рублей. На второго — 833 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 202,6 тыс. рублей — если уже оформляла его.

Кстати, с 2022 года материнский (семейный) капитал также могут получить отцы

Как можно использовать маткапитал для улучшения жилищных условий

  • для досрочного погашения долга и процентов по ипотеке
  • как первоначальный взнос по ипотеке
  • на покупку жилья
  • строительство или реконструкцию дома

В первых двух случаях потратить маткапитал можно сразу после рождения ребёнка. А вот для покупки жилья без ипотеки и строительства/реконструкции дома нужно дождаться, когда ребёнку, в связи с рождением которого право на маткапитал возникло, исполнится 3 года.

Как перечислить маткапитал через Домклик

Вы определились, какую недвижимость хотите приобрести (например, квартиру или построить дом) и каким способом — в ипотеку или купить за свой счёт. Может быть, у вас уже есть ипотека, и теперь вы хотите погасить её досрочно. Во всех случаях нужно подать заявку на перечисление маткапитала в Социальный фонд РФ.

Это можно легко сделать с через Домклик.

Маткапитал как первый взнос для ипотеки

На Домклик можно купить квартиру на вторичном рынке или в новостройкедомтаунхаус или комнату. Вы можете сохранить накопления для личных целей, а ипотеку или первоначальный взнос погасить маткапиталом. Для оформления ипотеки понадобится справка об остатке маткапитала. Банк запросит информацию у Социального фонда сам, но если она у вас есть, это поможет сократить время ожидания.

После этого:

  • рассчитайте ипотеку и отправьте заявку
  • выберите недвижимость и оформите сделку
  • отнесите в Социальный фонд справку из банка о получении кредита и заявление о перечислении материнского капитала в счёт кредита. Срок рассмотрения заявки Социальным фондом с момента получения документов — 10 рабочих дней. При положительном решении СФР перечисляет деньги в банк в течение 5 рабочих дней

Досрочное погашение ипотеки маткапиталом

Если ипотека в Сбере, это также легко сделать онлайн на Домклик.

Зайдите в личный кабинет Домклик в мобильном приложении или веб-версии. Перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки», далее в «Услуги» → «Маткапитал для погашения ипотеки».

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Банк передаст все необходимые данные в Социальный фонд сам. Ведомство принимает решение за 10 рабочих дней, ещё в течение 5 рабочих дней средства поступают в Домклик. После этого остаток долга сократится, и вы увидите в Сбербанк Онлайн новый график платежей.

Для получения услуги онлайн есть несколько условий:

  • Ипотека оформлена на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке. Если ипотека оформлена на покупку/строительство дома или рефинансирование, подать документы можно будет только лично в Социальном фонде или МФЦ.
  • Владелец сертификата является заёмщиком или созаёмщиком по ипотеке. Если владелец сертификата не является заёмщиком или созаёмщиком по кредитному договору, он может обратиться в Социальный фонд или МФЦ лично.

Как подать заявку на перечисление маткапитала самостоятельно

Это можно легко сделать на Госуслугах.

Шаг 1. Войдите или зарегистрируйтесь на Госуслугах

Если у вас нет учётной записи, её можно завести через Сбербанк Онлайн. Для этого войдите или зарегистрируйтесь в веб-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн, в поисковой строке наберите «Регистрация на Госуслугах» и оставьте заявку.

При регистрации или подтверждении на портале «Госуслуги» через Сбербанк Онлайн учётная запись получит статус «Подтверждённая».

Готово — дальше можно переходить к подаче заявки.

Шаг 2. Подайте заявку

Для этого на Госуслугах выберите раздел «Семья» и «Заявление о распоряжении средствами материнского капитала».

Дальше нужно ответить, как вы хотите использовать материнский капитал — на покупку или строительство жилья, и выбрать способ приобретения: в ипотеку, по договору купли-продажи (за свой счёт) или по ДДУ (за свой счёт).

В некоторых случаях придется идти в отделение Социального фонда или МФЦ лично. Например, если планируется строительство дома за свой счёт или если недвижимость приобретается за счёт займа и не через банк. Всё это отобразится в процессе заявки.

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Итак, допустим, вы выбрали ипотеку. Теперь отметьте, какую часть кредита вы хотите погасить материнским капиталом: закрыть досрочно уже существующий кредит или внести первый взнос.

Дальше нужно будет ответить на пару вопросов и перейти к заполнению заявки. Интуитивно понятный интерфейс портала не даст запутаться, а большая часть нужных полей будет заполнена автоматически.

Кстати, здесь же можно будет получить выписку об остатке маткапитала. Она пригодится, чтобы узнать, какая сумма уже использована для ежемесячных выплат, а также для банка при оформлении ипотеки.

Шаг 3. Ожидайте ответ от Социального фонда

Заявление передаётся в работу в Социальный фонд и рассматривается в течение 10 дней, после чего вы получите уведомление с решением.

Материнский капитал
Инструкция
Молодая семья
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А как вы использовали материнский капитал?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
П
Пользователь
4 дня назад

Скажите пожалуйста. Если муж оформляет ипотеку на себя , а материнский сертификат на мое имя то как его перевести на мужа счет?

Домклик
4 дня назад

Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую в СФР.

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