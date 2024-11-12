Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
Материнский капитал — государственная мера поддержки семей в России, она действует до 31 декабря 2026 года и, очевидно, будет продлена до конца 2030 года. Материнский капитал можно потратить на образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, пенсию мамы, ежемесячную выплату (при определенных условиях).
Самый популярный способ использования материнского капитала — улучшение жилищных условий. В этой статье разберёмся, как подать заявку на перечисление материнского капитала на эти цели самостоятельно и через Домклик.
Коротко о главном
Как получить сертификат на материнский капитал
Сейчас сведения о рождении или об усыновлении ребенка поступают в Социальный фонд из государственного реестра ЗАГСа, поэтому материнский капитал оформляется автоматически. Электронный сертификат поступает в личный кабинет на сайте СФР или на Госуслугах. Его можно скачать в любое время. Если нужен бумажный сертификат, придётся обратиться в отделение СФР.
Какую сумму можно получить
Размер выплаты на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. рублей. На второго — 833 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 202,6 тыс. рублей — если уже оформляла его.
Кстати, с 2022 года материнский (семейный) капитал также могут получить отцы.
Как можно использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
- для досрочного погашения долга и процентов по ипотеке
- как первоначальный взнос по ипотеке
- на покупку жилья
- строительство или реконструкцию дома
В первых двух случаях потратить маткапитал можно сразу после рождения ребёнка. А вот для покупки жилья без ипотеки и строительства/реконструкции дома нужно дождаться, когда ребёнку, в связи с рождением которого право на маткапитал возникло, исполнится 3 года.
Как перечислить маткапитал через Домклик
Вы определились, какую недвижимость хотите приобрести (например, квартиру или построить дом) и каким способом — в ипотеку или купить за свой счёт. Может быть, у вас уже есть ипотека, и теперь вы хотите погасить её досрочно. Во всех случаях нужно подать заявку на перечисление маткапитала в Социальный фонд РФ.
Это можно легко сделать с через Домклик.
Маткапитал как первый взнос для ипотеки
На Домклик можно купить квартиру на вторичном рынке или в новостройке, дом, таунхаус или комнату. Вы можете сохранить накопления для личных целей, а ипотеку или первоначальный взнос погасить маткапиталом. Для оформления ипотеки понадобится справка об остатке маткапитала. Банк запросит информацию у Социального фонда сам, но если она у вас есть, это поможет сократить время ожидания.
После этого:
- рассчитайте ипотеку и отправьте заявку
- выберите недвижимость и оформите сделку
- отнесите в Социальный фонд справку из банка о получении кредита и заявление о перечислении материнского капитала в счёт кредита. Срок рассмотрения заявки Социальным фондом с момента получения документов — 10 рабочих дней. При положительном решении СФР перечисляет деньги в банк в течение 5 рабочих дней
Досрочное погашение ипотеки маткапиталом
Если ипотека в Сбере, это также легко сделать онлайн на Домклик.
Зайдите в личный кабинет Домклик в мобильном приложении или веб-версии. Перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки», далее в «Услуги» → «Маткапитал для погашения ипотеки».
Банк передаст все необходимые данные в Социальный фонд сам. Ведомство принимает решение за 10 рабочих дней, ещё в течение 5 рабочих дней средства поступают в Домклик. После этого остаток долга сократится, и вы увидите в Сбербанк Онлайн новый график платежей.
Для получения услуги онлайн есть несколько условий:
- Ипотека оформлена на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке. Если ипотека оформлена на покупку/строительство дома или рефинансирование, подать документы можно будет только лично в Социальном фонде или МФЦ.
- Владелец сертификата является заёмщиком или созаёмщиком по ипотеке. Если владелец сертификата не является заёмщиком или созаёмщиком по кредитному договору, он может обратиться в Социальный фонд или МФЦ лично.
Как подать заявку на перечисление маткапитала самостоятельно
Это можно легко сделать на Госуслугах.
Шаг 1. Войдите или зарегистрируйтесь на Госуслугах
Если у вас нет учётной записи, её можно завести через Сбербанк Онлайн. Для этого войдите или зарегистрируйтесь в веб-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн, в поисковой строке наберите «Регистрация на Госуслугах» и оставьте заявку.
При регистрации или подтверждении на портале «Госуслуги» через Сбербанк Онлайн учётная запись получит статус «Подтверждённая».
Готово — дальше можно переходить к подаче заявки.
Шаг 2. Подайте заявку
Для этого на Госуслугах выберите раздел «Семья» и «Заявление о распоряжении средствами материнского капитала».
Дальше нужно ответить, как вы хотите использовать материнский капитал — на покупку или строительство жилья, и выбрать способ приобретения: в ипотеку, по договору купли-продажи (за свой счёт) или по ДДУ (за свой счёт).
В некоторых случаях придется идти в отделение Социального фонда или МФЦ лично. Например, если планируется строительство дома за свой счёт или если недвижимость приобретается за счёт займа и не через банк. Всё это отобразится в процессе заявки.
Итак, допустим, вы выбрали ипотеку. Теперь отметьте, какую часть кредита вы хотите погасить материнским капиталом: закрыть досрочно уже существующий кредит или внести первый взнос.
Дальше нужно будет ответить на пару вопросов и перейти к заполнению заявки. Интуитивно понятный интерфейс портала не даст запутаться, а большая часть нужных полей будет заполнена автоматически.
Кстати, здесь же можно будет получить выписку об остатке маткапитала. Она пригодится, чтобы узнать, какая сумма уже использована для ежемесячных выплат, а также для банка при оформлении ипотеки.
Шаг 3. Ожидайте ответ от Социального фонда
Заявление передаётся в работу в Социальный фонд и рассматривается в течение 10 дней, после чего вы получите уведомление с решением.
Как получить региональный материнский капитал
Скажите пожалуйста. Если муж оформляет ипотеку на себя , а материнский сертификат на мое имя то как его перевести на мужа счет?
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