Как получить региональный материнский капитал
- Что такое региональный материнский капитал
- Размер регионального маткапитала в регионах России
- Сколько составляет региональный материнский капитал
- Условия получения регионального материнского капитала
- На что можно потратить федеральный и региональный материнский капиталы
- Как оформить региональный материнский капитал
- Важное о региональном материнском капитале
Свыше 70 субъектов России выплачивают родителям региональный материнский капитал. Это поддержка, которую можно получить дополнительно к федеральному материнскому капиталу. Средства от региональных властей можно потратить на образование, лечение и реабилитацию детей, улучшение жилищных условий — от ремонта до покупки или строительства дома — и даже на приобретение автомобиля или снегохода.
Если государственный материнский капитал и условия его получения одинаковы для всех территорий, то с местными выплатами алгоритм везде разный. Разбираемся, как получить региональный материнский капитал и что это такое.
Что такое региональный материнский капитал
Региональный материнский капитал возник как продолжение федеральной программы поддержки семей, которую ввели в России с 2007 года в рамках национального проекта «Демография». Тогда государство стало оказывать родителям, у которых родился или был усыновлен второй ребенок, материальную помощь. С января 2020 года программа распространилась на семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок. Это программа знакома многим как «материнский капитал».
В дополнение к финансовой поддержке государства в большинстве российских регионов родителям выплачивается региональный материнский капитал.
С одной стороны, это была инициатива регионов, заинтересованных в росте демографических показателей и привлечении взрослого населения на свои территории. С другой — внедрение материальной поддержки семей на местах рекомендовано федеральным законодательством.
Большинство регионов последовало рекомендациям. В подавляющем большинстве краев, республик и областей можно получить федеральный и региональный материнский капиталы. Есть регионы, где программа уже закончена или там вовсе нет местного материнского капитала, например, в Москве.
Размер регионального маткапитала в регионах России
Поскольку сама идея регионального маткапитала родилась из потребностей каждого субъекта Федерации, то и условия везде разные, как и экономическое положение самих республик и областей. Где-то сумма будет весьма ощутимой для семьи, где-то поменьше.
Кроме того, и федеральные, и региональные выплаты регулярно индексируются. Выходит, что семья может получить суммарно хорошие деньги, которые имеет право потратить на образование, лечение и реабилитацию ребенка. Но чаще всего родители стараются улучшить жилищные условия.
С такой двойной поддержкой вариантов повысить качество жизни появляется намного больше. Посмотреть, какие выплаты положены семье на региональном уровне, можно на сайтах администраций субъектов Федерации.
Федеральный маткапитал
Как получить федеральный материнский капитал и каков его размер сейчас, можно узнать на сайте Социального фонда России. Размер федерального материнского капитала регулярно меняется.
Материнский капитал в 2024 году составляет от 630,3 тыс. до 833 тыс. рублей. Кстати, материнский (семейный) капитал также могут получить отцы.
Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Писать заявление не нужно — Социальный фонд России получает информацию из органов ЗАГС. Дальше информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата — мамы или папы — на сайте фонда или на портале Госуслуг.
Сколько составляет региональный материнский капитал
Единой суммы в регионах нет. Она отличается в зависимости от возможностей и демографической ситуации в регионе и тоже индексируется. Зависит и от того, на какого по счету ребенка положена финансовая помощь. Уточнить актуальный размер капитала можно в администрации своего района.
Например, в Санкт-Петербурге маткапитал полагается семьям при рождении или усыновлении с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года третьего, четвертого или последующих детей. Условием получения сертификата является наличие регистрации по месту жительства в регионе. В 2024 году региональный маткапитал в северной столице зафиксирован на уровне 203,8 тыс. рублей.
В Калининградской области дополнительный материнский капитал в 100 тыс. рублей выплачивается на третьего и четвертого ребенка, 200 тыс. рублей на пятого или последующих детей. При одновременном рождении трех и более детей можно получить 1 млн рублей.
Есть и несколько другие форматы региональных маткапиталов. Например, в Ивановской области появился студенческий региональный материнский капитал. Это разовая выплата в размере 1 млн рублей. Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, в которых оба родителя (или единственный родитель) впервые обучаются очно в вузе или колледже, а маме на момент появления малыша еще не исполнилось 24 лет.
В Приморском крае размер регионального маткапитала, по данным на 2024 год, на второго ребенка составляет почти 250 тыс. рублей.
Помимо этого, Приморский край стал первым регионом Дальнего Востока, в котором с 2023 года появилась новая мера поддержки многодетных семей — выплата на сумму 1 млн рублей на погашение ипотеки для семей, в которых родился третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
В рамках программы 450 тыс. рублей выделяются из федерального бюджета, еще 550 тыс. рублей — из регионального. Среди критериев для получения региональной выплаты 550 тыс. рублей: действующая ипотека на территории Приморского края, гражданство РФ, регистрация по месту жительства в Приморском крае.
Условия получения регионального материнского капитала
В каждом регионе свой список требований для потенциальных получателей материнского капитала. Он зависит от нескольких показателей. Чаще всего учитываются следующие:
Какой ребенок по счету. В одних субъектах Федерации матпомощь выплачивается при рождении третьего и последующих детей, в других — на второго. Есть регионы, где рождаемость высокая, и там стимулируют появление пятого, а то и десятого ребенка. Например, как в Дагестане (300 тыс. рублей).
Когда именно родился ребенок. В каждом регионе свои сроки действия программы.
Время постоянного проживания в регионе родителей и/или детей. Есть регионы, где существует жесткое требование постоянного проживания не менее года или больше.
Российское гражданство родителя и ребенка.
Правовая база для получения маткапитала в регионах разная.
Например, в Московской области региональный маткапитал составляет 100 тыс. рублей. Его могут получить семьи при рождении с 2011 по 2016 годы второго и последующих детей.
В Бурятии региональная помощь выплачивается после рождения или усыновления второго ребенка. В 2024 году ее размер составляет 189 тыс. рублей в случае рождения или усыновления второго ребенка до 1 января 2020 года, и почти 250 тысяч рублей при рождении или усыновлении второго ребенка после 1 января 2020 года.
На что можно потратить федеральный и региональный материнский капиталы
Цели использования федерального маткапитала не зависят от места проживания, а вот вариантов расходования региональных выплат больше.
На что можно потратить федеральный маткапитал
В этом случае цели могут быть такими:
- строительство или реконструкция дома
- досрочное погашение ипотеки
- покупка жилья
- первоначальный взнос по ипотеке
- образование детей
- накопительная пенсия матери
- товары и услуги для детей-инвалидов
На что можно потратить региональный маткапитал
Местные власти могут расширить или уточнить федеральный список. К примеру, в Ростовской области на средства маткапитала можно купить транспортное средство или погасить расходы на лечение детей. В Московской области и Краснодарском крае власти разрешили тратить маткапитал на газификацию дома.
На Камчатке — на ремонт жилья, а еще на покупку автомобиля или микроавтобуса не старше 10 лет, снегохода и мотоцикла. В Татарстане родители с помощью «материнских денег» могут оплачивать аренду жилья ребенку на период его учебы. Поэтому нужно обязательно посмотреть правовые документы конкретного субъекта Федерации, где прописаны все условия получения и использования регионального материнского капитала.
Как узнать условия получения регионального материнского капитала в конкретном субъекте
Узнать, можно ли получить региональный материнский капитал, удобнее всего в центрах социальной защиты населения. Информацию также можно найти на сайте областной, краевой или республиканской администрации. Как правило, ее размещают в разделе социального блока. Там же можно уточнить условия получения материнского капитала в данном регионе.
Как оформить региональный материнский капитал
Для того чтобы стать обладателем сертификата, необходимо подготовить документы и обратиться в органы социальной защиты населения или МФЦ. Как правило, срок получения услуги (или отказ в ней) укладывается в 30 календарных дней.
Какие документы нужны
Обычно список необходимых документов небольшой:
- паспорт с постоянной или временной регистрацией на территории региона
- свидетельства рождения детей
- справка о составе семьи
Иногда регионы дополняют этот перечень и могут запросить у заявителя следующие документы:
- справку с места жительства ребенка (детей), подтверждающую его (их) совместное проживание с родителем (усыновителем) на территории субъекта Федерации
- документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца
- свидетельство о заключении или расторжении брака, если фамилии родителей и ребенка не совпадают
- свидетельство о смерти матери, родившей или усыновившей ребенка
- решение суда о лишении родительских прав женщины, родившей ребенка (детей), или о совершении умышленного преступления против него (них)
Как получить региональный материнский капитал через «Госуслуги»
Можно также воспользоваться онлайн-сервисом портала государственных услуг РФ. Его можно найти как на самом сайте, так и в поиске с запросом «региональный материнский капитал госуслуги».
В разделе будет предложено «целевое меню» конкретного региона: на что именно заявитель планирует потратить региональный маткапитал.
Важное о региональном материнском капитале
Независимо от особенностей семьи и размера регионального маткапитала существуют важные примечания, которые стоит учесть при оформлении и использовании средств.
- Региональный материнский капитал используется только на той территории, которая его выплатила. Нельзя получить матпомощь в одном субъекте Федерации и построить дом в другом.
- На получение регионального капитала могут рассчитывать только те семьи, которые имеют постоянную регистрацию в конкретном субъекте Федерации. При этом в некоторых случаях учитывается и продолжительность прописки, например не менее года.
Здравствуйте , не подскажете , можно ли использовать федеральный и региональный как первоначальный взнос? Если дом мы собираемся купить в другом регионе. Мы прописаны в башкирии дом в Челябинской области.или например как в первн. Взнос использовали федеральный , на погащение региональный , возможно ли ? 🤔
Диля И.здравствуйте! Как получить и на что можно потратить маткапитал, рассказали в статье.
Вопрос об условиях выплаты региональной субсидии рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Здравствуйте! В Перми есть такие выплаты Региональные? Я использовала маткапитал могу воспользоваться и региональной ?
Пользовательздравствуйте! Вопрос об условиях выплаты региональной субсидии рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Здравствуйте, как воспользоваться семейным региональным капиталом, для выплаты ипотеки?
Виталий З.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Добрый день
Краснодарский край, в случае одобрения регионального мат капитала нужно выделять долю ребенку как в федеральном мат капитале. Если нужно то какой по счету ребенок должен получить долю?
Грант В.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
как получить реквизиты банка для перечисления средств регионального материнского капитала?
Марина Ш.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.