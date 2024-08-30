Как сэкономить на покупке жилья более 2,5 млн рублей
В России действует целый ряд мер господдержки, с помощью которых можно покрыть часть расходов при покупке жилья в ипотеку или без неё. Самые популярные льготы позволяют сэкономить более 2,5 млн рублей.
Давайте посчитаем вместе, из чего складывается эта сумма.
Материнский капитал — до 833 тыс. рублей
Материнский (семейный) капитал — это государственная мера поддержки семей. Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года.
Деньги можно потратить на покупку жилья, использовать в качестве первого взноса по ипотеке или для досрочного погашения ипотечного кредита.
Кто может получить
- Семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года
- Семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было
- Семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было
Сумма
- 630 380,78 руб. — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребенка
- 630 380,78 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся
- 833 024,74 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было
Налоговый вычет — до 1,3 млн рублей
Эта мера поддержки доступна плательщикам НДФЛ уже после покупки недвижимости. Полученные деньги можно использовать по своему усмотрению, в том числе и на досрочное погашение ипотеки.
Кто может получить
Вы сможете оформить имущественный вычет, если вы:
- Официально работаете и платите подоходный налог
- Ранее не получали налоговый вычет по жилью
При это право на льготу сохраняется, если вы оформили налоговый вычет на покупку жилья в 2014 году или позже, но еще не исчерпали всю сумму лимита.
Сумма
Вы можете получить вычет в размере 13% от стоимости жилья и отделки и 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей (260 тыс. — за покупку жилья и отделку и 390 тыс. — за проценты по ипотеке).
Однако если вы в браке, при определенных условиях каждый из супругов сможет получить до 650 тысяч, то есть в общей сложности — до 1,3 млн рублей.
Также размер вычета ограничен суммой уплаченного подоходного налога за отчётный год.
Пример. Сергей в 2023 году купил квартиру стоимостью 5 млн рублей. Учитывая установленные лимиты, с покупки квартиры он сможет вернуть не более 260 тыс. рублей.
Сумма дохода Сергея за 2023 год составила 1,5 млн рублей, и с неё был удержан НДФЛ в размере 195 тыс. рублей. В 2024 году налогоплательщик обратился за вычетом и смог вернуть сумму уплаченного налога. Остаток вычета (260 – 195 = 65 тыс. руб.) Сергей сможет получить уже в следующем году.
Выплата для многодетных семей — до 450 тыс. рублей
Эта мера поддержки предусмотрена для семей в связи с рождением третьего или последующего ребенка. Деньги можно направить только на погашение долга по ипотеке.
Кто может получить
Мера поддержки доступна семьям, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а ипотечный договор заключен до 1 июля 2031 года.
Субсидию может получить заемщик, созаемщик или поручитель по ипотечному кредиту, который одновременно должен быть родителем троих или более детей, один из которых родился в указанный период.
Дети могут быть от разных браков. Возраст старших детей не учитывается.
Сумма
Семья может получить сумму до 450 000 рублей, но не больше остатка задолженности по ипотечному кредиту. То есть, если долг меньше 450 000 рублей, выплата будет равняться сумме долга.
Что в итоге
Если применить все указанные льготы в полном объёме, то общая сумма экономии составит почти 2,6 млн рублей.
Разумеется, нужно понимать, что все эти выплаты нельзя получить единовременно. Так, например, налоговый вычет за проценты по ипотеке будет оформляться ежегодно по мере того, как заёмщик будет выплачивать кредит.
При этом сумма экономии может быть увеличена за счёт других, более адресных льгот — регионального материнского капитала, жилищных сертификатов, дополнительных субсидий для многодетных семей (например, такие программы есть в Приморском крае и в Амурской области).
Здравствуйте а на самозанятых эти 13 % распространяются?
Артем К.здравствуйте! Поскольку налоговый вычет рассчитывается из уплаченного НДФЛ, а у самозанятых — льготная ставка на профессиональных доход (4% — при работе с физическими лицами, 6% — при работе с юридическими лицами), то для них получение налогового вычета недоступно. Такая же ситуация и у индивидуальных предпринимателей, налог на доход которых составляет 6%.
Одобрили субсидию 450т
При оформлении указала на уменьшение срока, а мне уменьшили сумму ежемесячного платежа, почему так
Анастасия П.здравствуйте! По условиям досрочного погашения этой субсидией, погашение идет с уменьшением суммы платежа, не срока.
Субсидия направлена на погашение суммы основного долга (при задолженности по кредиту более 450 тысяч рублей) и на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (при задолженности по кредиту менее 450 тысяч рублей).
Мы пока не получали, ну и не занимались (( пока что
Здравствуйте! Уже год плачу ипотеку, но объект еще не сдан. Могу ли я в следующем году обратиться за вычетом по кредиту?
Иван Г.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/подписания акта приёма-передачи.
Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека, рассказали в статье.
Здравствуйте, квартира приобретена не в браке , через месяц после приобретения женились, может ли жена тоже получить налоговый вычет?
Илья Е.здравствуйте! Если недвижимость приобреталась вне брака, она не является совместно нажитым имуществом, поэтому права на вычет по такой недвижимости нет.
Дополнительно рекомендуем уточнить ваш вопрос в службе поддержки ФНС России.
Что значит вычет за отделку?