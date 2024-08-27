Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
- Размер материнского капитала в 2024 году
- Кто имеет право на материнский капитал
- На что можно потратить материнский капитал
- Где и как можно получить сертификат на материнский капитал
- Как потратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий
- Как купить квартиру с использованием материнского капитала: пошаговая инструкция
- Какие документы потребуются
Материнский (семейный) капитал — это форма государственной поддержки семей с детьми. Программа маткапитала начала действовать в 2007 году, а в марте 2020 года срок ее действия продлили еще на пять лет — до 31 декабря 2026 года.
Размер материнского капитала в 2024 году
Сумма материнского капитала ежегодно индексируется. С 1 февраля 2024 года Социальный фонд проиндексировал материнский капитал на 7,5%.
Размер маткапитала на первого ребенка увеличился на 44 тыс. рублей и составил 630 967,72 рубля, на второго ребенка — сумма увеличилась на 58 тыс. рублей и составила 833 800,37 рубля.
Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5%.
Кто имеет право на материнский капитал
- Семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года
- Семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было
- Семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было
С 1 января 2024 года право на материнский капитал имеют только родители, которые имели российское гражданство на момент появления ребенка, который также является гражданином РФ по рождению.
На что можно потратить материнский капитал
Есть несколько направлений использования господдержки:
- Улучшение жилищных условий
- Первоначальный взнос по ипотеке
- Досрочное погашение ипотеки
- Накопительная пенсия матери
- Обучение ребенка в образовательном или воспитательном учреждении
- Адаптация и социальная интеграция детей-инвалидов
- Ежемесячная выплата (при определенных условиях)
Где и как можно получить сертификат на материнский капитал
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Писать заявление не нужно — органы ЗАГС сами направляют информацию в Социальный фонд. Информация о получении семьей материнского капитала отображается в личном кабинете владельца сертификата на сайте Социального фонда или на портале Госуслуг.
Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за бумажным сертификатом в Социальный фонд. Сертификат выдается в течение 5 рабочих дней.
Отметим, что с 2024 года период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала, увеличился: вместо с 3 месяцев, как раньше, до 6 месяцев с момента появления ребенка. Кроме того, деньги теперь можно получить за все время с момента появления малыша.
Как потратить средства маткапитала на улучшение жилищных условий
Улучшение жилищных условий — самое популярное на сегодня направление реализации материнского капитала. Есть два способа потратить средства:
- На покупку жилья посредством любой законной сделки (в ипотеку, единовременной покупкой, посредством участия в кооперативе и т.д.)
- На строительство или реконструкцию частного дома
Объект недвижимости должен обязательно находиться на территории России. Кроме того, все члены семьи, указанные в сертификате, должны получить долю в праве собственности на жилье, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств материнского капитала.
Важно! Если жилье приобретается на собственные деньги (неипотечная сделка), то распорядиться маткапиталом можно только после достижения ребёнком трехлетнего возраста.
Как купить квартиру с использованием материнского капитала: пошаговая инструкция
Шаг 1. Выбрать квартиру и заключить с продавцом договор купли-продажи. В соглашении нужно указать, что часть суммы будет оплачена за счёт средств материнского капитала. Если квартира приобретается в строящемся доме, то с застройщиком заключается договор долевого участия.
Шаг 2. Подать документы на регистрацию в Росреестр.
Шаг 3. Обратиться в Социальный фонд и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Это можно сделать лично, через портал Госуслуги или через МФЦ.
Шаг 4. Дождаться перечисления средств на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи. Рассмотрение заявления на распоряжение средствами материнского капитала занимает в среднем 10 дней. При положительном решении СФР перечисляет деньги в течение 5 рабочих дней.
Какие документы потребуются
Список документов использования маткапитала для покупки жилья:
- Заявление о распоряжении материнским капиталом
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и место жительства владельца сертификата, а также паспорт супруга
- Свидетельство о браке (при наличии)
- Свидетельства о рождении детей
- Договор купли-продажи с отметкой Росреестра, выписка из ЕГРН
Здравствуйте, хотим купить квартиру часть оплатить материнским капиталом а некоторую сумму наличными. Возможна ли покупка? Ребенку ещё 3 лет нет
Алена М.здравствуйте! Как получить и на что можно потратить маткапитал, рассказали в статье.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Подскажите пожалуйста а если супруг покупает квартиру и использует мат капитал ,нужно ли согласие жены ?
Если да какое должно быть оно ?
Рушания Т.здравствуйте! Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик, рассказали в статье.
Дополнительно по этому вопросу мы бы рекомендовали обратиться напрямую в СФР.
Здравствуйте, договор ДДУ с использованием средств семейного капитала,но ребенку ещё нет 3 лет, будет ли проведена данная сделка?
Дмитрий С.здравствуйте! На что можно потратить материнский капитал, рассказали в статье.
Уточним, при покупке жилья в ипотеку использовать средства материнского капитала можно, не дожидаясь, пока ребенку исполнится 3 года.
Здравствуйте! А если сделка ипотечная, когда нужно подавать документы на получение разрешения на использование? Неужели тоже после регистрации перехода права? А если реально откажут?
Вера В.Как подать заявление на перечисление маткапитала, если у вас ипотека, рассказали в статье.
Здравствуйте.Скажите пожалуйста могу ли я купить жилье за маткапитал,если ребенку один годик?
Пользовательздравствуйте! Если сделка неипотечная, то распорядиться маткапиталом можно только по достижении ребёнком 3-х лет.