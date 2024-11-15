Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
Вы можете использовать материнский капитал для досрочного погашения ипотеки, полного или частичного. Рассказываем, как это сделать за три простых шага.
Размер выплаты на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. рублей. На второго — 833 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 202,6 тыс. рублей — если уже оформляла его.
Шаг 1. Оформите сертификат
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата — мамы или папы — на сайте Социального фонда или портале «Госуслуги». Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за бумажным сертификатом в Социальный фонд.
Шаг 2. Подайте заявление
Есть два способа подать заявление на погашение ипотеки материнским капиталом.
Самостоятельно в Социальном фонде
- Закажите у менеджера в личном кабинете Домклик справку об остатке кредита для Социального фонда
- Предоставьте справку вместе с заявлением о распоряжении материнским капиталом в Социальный фонд
- В течение 10 рабочих дней ваше заявление рассмотрят, и, если нарушений не найдут, Социальный фонд переведет сумму материнского капитала в банк для погашения ипотеки.
Онлайн на Домклик
Клиентам банка для погашения ипотеки материнским капиталом не обязательно самостоятельно обращаться в Социальный фонд и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала. Есть способ проще.
Зайдите в личный кабинет Домклик в мобильном приложении или веб-версии. Перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки», далее в «Услуги» → «Маткапитал для погашения ипотеки» → «Подать заявку».
Банк передаст все необходимые данные в Социальный фонд сам. В течение 10 дней ваше заявление рассмотрят, и, если нарушений не найдут, Социальный фонд переведет сумму материнского капитала в банк для погашения ипотеки.
Условия для получения услуги онлайн
- Ипотека оформлена на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке. Если ипотека оформлена на покупку/строительство дома или рефинансирование, подать документы можно будет только лично в Социальном фонде или МФЦ
- Владелец сертификата является заемщиком или созаемщиком по ипотеке. Если владелец сертификата не является заемщиком или созаемщиком по кредитному договору, он может обратиться в Социальный фонд или МФЦ лично
Данная технология доступна по всей России для клиентов, которые оформили ипотечный кредит с 15 апреля 2020 года.
Шаг 3. Получите новый график платежей
Средства материнского капитала идут на погашение процентов по кредиту, начисленных с даты последнего платежа по дату поступления средств, а вся остальная сумма — на погашение основного долга. Частичное досрочное погашение средствами материнского капитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита.
Когда Социальный фонд перечислит деньги, часть кредита будет автоматически погашена, а вы сможете получить новый график платежей. Сделать это можно в СберБанк Онлайн или в офисе банка.
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Первое заявление аннулировано, можно ли подать второй раз через Домклик?
Светлана Р.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Как воспользоваться мат капиталом за второго ребенка ?
Роман Т.здравствуйте! Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик, рассказали в статье.
Подскажите если ипотека на 450 тыс то можно ли региональным капиталом погасить полностью эту ипотеку , если региональный капитал составляет также 450 тыс?? И может ли эту ипотеку оформить супруг
Светлана В.здравствуйте! Вопрос об условиях выплаты региональной субсидии рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Здравствуйте!у меня такая ситуация, маткапитал оформлен после смерти моей жены на мою дочь ей 12 лет,мне риэлтор при покупке квартиры сказала что маткапитал оформлен не на меня поэтому первоначальным взносом он не может идти,в итоге после покупки квартиры на вторичке мне отказали в выплате в соцфонде тк в договоре купли продажи не выделена доля моему ребенку,подскажите как все правильно сделать чтобы получить выплату маткапитала
Сергей Б.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую в СФР.
Ток есть, как я понял, мат капитал уходит в основной долг, за вычетом процентов на текущий месяц до момента даты платежа?
Михаил Х.здравствуйте! По правилам средства материнского капитала идут на погашение процентов по кредиту, начисленных с даты последнего платежа по дату поступления средств, а вся остальная сумма — на погашение основного долга.
Погашение маткапиталом возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита. Маткапиталом нельзя погасить штрафы и неустойки по жилищному кредиту.
Уточнить подробности можно в службе поддержки СФР.