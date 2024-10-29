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Обзор рынка
Льготы для семей с детьми
Материнский капитал на второго ребенка: что нужно знать
29 окт 2024
7K
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
30 сен 2024
1M
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
13 сен 2024
352K
Как сэкономить на покупке жилья более 2,5 млн рублей
30 авг 2024
21K
Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
27 авг 2024
283K
Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
14 авг 2024
109K
Как продать квартиру с материнским капиталом: пошаговая инструкция
02 авг 2024
223K
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
16 июл 2024
1M
Аналитики Домклик оценили спрос на новостройки в регионах, которые подпадают под новые условия «Семейной ипотеки»
12 июл 2024
3K
Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми
12 июл 2024
94K
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
10 июл 2024
471K
Как получить субсидию 550 000 рублей для многодетных семей из Приморского края
10 июн 2024
8K
Прекращение массовой льготной ипотеки не окажет значимого влияния на застройщиков — ЦБ РФ
03 июн 2024
11K
Аналитики Домклик выяснили, какую недвижимость люди покупают в ипотеку по материнскому капиталу
31 мая 2024
1K
Варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет обсуждаются — Хуснуллин
11 мая 2024
3K
Как снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка для семей с детьми
26 апр 2024
1M
Беспроцентную ссуду на покупку жилья хотят дать молодым многодетным семьям
14 нояб 2023
5K
1
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