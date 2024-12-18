Как оплатить учебу материнским капиталом
Материнский капитал — популярная мера поддержки семей в России. В 2024 году на первого ребёнка можно получить 630 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Потратить выплату можно на разные цели, среди них — образование детей.
В статье расскажем, как оплатить обучение материнским капиталом.
На какое образование можно потратить маткапитал
Материнским капиталом можно оплатить обучение детей в любых образовательных учреждениях: детском саде, школе, колледже, техникуме или вузе. Также материнским капиталом можно оплатить дополнительное образование, репетитора, курсы различных образовательных онлайн-платформ.
У организации или репетитора должна быть лицензия на образовательную деятельность. Это одно из важных условий перечисления маткапитала.
Чаще репетиторы предпочитают работать как самозанятые. Поэтому, если у репетитора нет статуса индивидуального предпринимателя и лицензии на образовательную деятельность, его услуги оплатить не получится.
Другое дело, если вы заключаете договор с компанией, которая предоставляет репетиторские услуги и имеет лицензию, тогда маткапитал можно использовать на оплату обучения ребёнка.
Направить материнский капитал можно на образование любого из детей в семье, как только ребёнку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение — детский сад, на его оплату маткапитал можно направить сразу. Если речь про вузы, то ребёнок-студент должен быть младше 25 лет.
При оплате обучения маткапитал можно использовать целиком или частями.
Школы
Обучение в муниципальных школах бесплатное. Речь может идти про частные школы, отдельные образовательные услуги и продлёнку (группа продлённого дня — занятия с детьми, которые остаются в школе после основных уроков).
Кружки и секции
Маткапиталом можно оплатить танцевальные кружки, музыкальную или художественную школу, спортивные секции, кружки по роботехнике и другие виды дополнительного обучения.
Колледжи и вузы
Потратить средства можно как на оплату обучения в колледже или вузе, так и на проживание в общежитии, которое учреждение предоставляет.
Какие требования к организациям
Организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на образовательную деятельность. Репетитор должен быть зарегистрирован как ИП и иметь лицензию, а платформа с онлайн-курсами — иметь госаккредитацию.
Куда обращаться
Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги» и лично — в территориальном органе Социального фонда России или МФЦ.
Как оформить документы в образовательном учреждении
Для начала с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем нужно заключить договор об оказании платных образовательных услуг. В документе должно быть указано, какие именно услуги оплачиваются материнским капиталом и в каком объёме.
Договор должен заключать родитель, который указан в сертификате о маткапитале.
Если это договор с детским садом, то в нём должно быть обязательство садика о содержании, присмотре и об уходе за ребёнком и расчёт размера платы.
Из документов для подачи заявления точно понадобятся:
- письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами или частью средств маткапитала. Бланк заявления можно получить в территориальном органе Социального фонда России или скачать на сайте СФР;
- документы, удостоверяющие личность лица — получателя сертификата;
- если заявление подаёт другой человек вместо получившего сертификат, например, муж, пользуясь сертификатом на имя жены, то нужны документы, которые удостоверяют его личность и полномочия как представителя.
Если маткапитал направляют на оплату образовательных услуг:
- договор об оказании платных образовательных услуг;
- или заверенная организацией/индивидуальным предпринимателем копия договора об оказании услуг;
- или сведения из договора, если между СФР и организацией есть информационное взаимодействие.
С прошлого года направлять средства маткапитала на образование детей можно без предоставления договора об оказании платных услуг, если между образовательной организацией и Социальным фондом России налажено информационное взаимодействие.
Раньше родителям нужно было лично передавать копию договора. Теперь же СФР самостоятельно получает эти данные.
Посмотреть список организаций, с которыми заключено информационное взаимодействие, можно на сайте СФР.
Если маткапитал направляют на оплату присмотра и ухода за детьми:
- договор, где прописаны обязательства организации или индивидуального предпринимателя по содержанию ребёнка, присмотру и уходу за ребёнком, а также расчёт размера платы за это;
- заверенная копия договора между организацией, индивидуальным предпринимателем и владельцем сертификата;
- сведения из договора об оказании платных услуг (если между СФР и организацией есть электронное взаимодействие).
Если маткапитал направляют на оплату проживания в общежитии:
- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;
- справка из организации, подтверждающая факт проживания ребёнка в общежитии.
Как происходит перечисление денежных средств
При успешном рассмотрении запроса Социальный фонд перечисляет деньги в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. В отдельных случаях срок может увеличиться до 10 рабочих дней.
Если ребёнок по разным причинам перестаёт обучаться в образовательной организации или его отчисляют до истечения срока действия договора об оказании услуг, родители могут «остановить» оплату за будущие месяцы. Для этого нужно подать заявление об отказе в направлении средств в территориальный орган Социального фонда.
К заявлению нужно приложить распорядительный акт об отчислении из организации, свидетельство о смерти, решение суда о признании ребёнка безвестно отсутствующим.
На рассмотрение заявления у ведомства есть 5 дней.
Заключение
Оплата обучения материнским капиталом — третья по популярности цель использования выплаты в российских семьях, по данным за прошлый год.
Помимо федерального маткапитала, на это можно использовать и региональный материнский капитал. Условия те же: у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность, а ребёнку должно быть не более 25 лет.
Маткапитал в России ежегодно индексируют. С 1 февраля 2025 года он вырастет на 7,3% и составит 676 тыс. руб. на первого ребёнка и свыше 893 тыс. руб. на второго.
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