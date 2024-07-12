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Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми

Дата публикации: 12 июл 2024
Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми
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На этой неделе Минфин РФ анонсировал новые правила выдачи «Семейной ипотеки». Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет (включительно) или ребенок с инвалидностью в возрасте до 17 лет (включительно).

Каким семьям «Семейная ипотека» остается доступной: двое детей до 17 лет

Есть категории семей с двумя несовершеннолетними детьми до 17 лет включительно, для которых «Семейная ипотека» по-прежнему остается доступной.

Во-первых, это семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек. Скачать список городов. Во-вторых, это семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства — сейчас в программе 35 таких регионов.

Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в СберБанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.

Регионы, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми до 17 лет включительно для покупки квартиры в новостройке

  • Алтайский край
  • Белгородская область 
  • Город Севастополь
  • Еврейская автономная область
  • Забайкальский край
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Кемеровская область – Кузбасс
  • Кировская область
  • Костромская область
  •  Курганская область
  • Курская область
  • Магаданская область
  • Мурманская область
  • Ненецкий автономный округ
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Омская область
  • Оренбургская область 
  • Псковская область
  • Республика Адыгея
  • Республика Алтай
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия 
  • Республика Калмыкия
  • Республика Коми
  • Республика Марий Эл
  • Республика Мордовия
  • Республика Тыва
  • Республика Хакасия
  • Саратовская область
  • Тамбовская область
  • Томская область
  • Чеченская Республика
  • Чувашская Республика
  • Чукотский автономный округ

Возраст детей важен на момент заключения кредитного договора.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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