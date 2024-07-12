Список регионов, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми
На этой неделе Минфин РФ анонсировал новые правила выдачи «Семейной ипотеки». Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет (включительно) или ребенок с инвалидностью в возрасте до 17 лет (включительно).
Каким семьям «Семейная ипотека» остается доступной: двое детей до 17 лет
Есть категории семей с двумя несовершеннолетними детьми до 17 лет включительно, для которых «Семейная ипотека» по-прежнему остается доступной.
Во-первых, это семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек. Скачать список городов. Во-вторых, это семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства — сейчас в программе 35 таких регионов.
Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с аккредитованной в СберБанке подрядной организацией с расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
Регионы, где «Семейную ипотеку» могут получить семьи с двумя детьми до 17 лет включительно для покупки квартиры в новостройке
- Алтайский край
- Белгородская область
- Город Севастополь
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область – Кузбасс
- Кировская область
- Костромская область
- Курганская область
- Курская область
- Магаданская область
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Саратовская область
- Тамбовская область
- Томская область
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
Возраст детей важен на момент заключения кредитного договора.
Подробнее об условиях и требованиях программы, порядке подачи заявок и рассмотрения действующих мы рассказываем в статье «Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось»