Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
В России семьям с детьми власти оказывают социальную помощь. В качестве мер поддержки выступают льготные налоги на транспорт и недвижимость, выплата маткапитала, пособия и другое. Ипотека для многодетных семей — это федеральный проект, который дает реальный шанс на улучшение жилищных условий.
В статье разберем, как получить льготную ипотеку, какое жилье можно купить и что делать тем, кто уже брал ипотечный кредит.
Какие есть законы о льготах для многодетных семей
Социальную поддержку семей с детьми регламентируют:
- Указ президента РФ от 23.01.2024 №63. Описывает виды помощи семьям, где воспитываются три и более ребенка (например, пособия и выплаты), и содержит рекомендации регионам по мерам поддержки (льготы в сфере образования, медицины, жилищно-коммунальных услуг).
- Федеральный закон о государственных пособиях гражданам с детьми от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ. Регламентирует порядок получения социальной помощи, пособий по беременности и родам.
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ. Определяет перечень мероприятий, направленных на улучшение материально-финансового положения семей.
- Федеральный закон от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ. Описывает меры поддержки для погашения за счет государства части ипотеки. Речь идет об объеме помощи в сумме 450 тыс. руб.
- Постановление правительства РФ от 7 сентября 2019 г.№ 1170. Описывает субсидирование АО «ДОМ.РФ» из госбюджета.
Социальная поддержка предоставляется в виде денежных выплат. На льготы и их размер влияет количество детей, в ряде региональных выплат — материальное положение семей.
Какая помощь положена многодетным семьям
Семьи с детьми получают от государства:
- единовременную выплату — материнский (семейный) капитал
- региональный маткапитал
- льготный кредит с господдержкой на жилье
- отсрочку по займу на шесть месяцев
- субсидию до 450 тыс. руб.
- освобождение от уплаты налога на землю с шести соток
Ранее также был подписан закон, который освободил семьи с двумя детьми и более от уплаты НДФЛ с продажи земли и хозяйственных построек на ней, если вырученные деньги будут использоваться для улучшения жилищных условий.
Среди других льгот право на отпуск в любое время, досрочная пенсия для матери несовершеннолетних исходя от их количества и некоторые другие.
Субсидия 450 000 многодетным семьям
Выдается на погашение ипотечного кредита или процентов по нему. Субсидии — это безвозмездные деньги. Их выплачивает государство через органы исполнительной власти или фонды.
Сумма разовой выплаты составляет 450 тыс. руб. Финансовая помощь полагается, если в семье появится третий ребенок.
Субсидию может получить заемщик, созаемщик или поручитель по ипотечному кредиту. Он должен быть родителем троих или более детей, один из которых рожден с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Кредитный договор должен быть оформлен не позднее 1 июля 2031 года.
Материнский капитал
Семейный капитал — это социальная помощь государства многодетным семьям. Внедрен в 2007 году, в 2020 году в закон внесены изменения.
Сертификат можно использовать на:
- образование детей;
- первоначальный взнос по ипотеке;
- погашение задолженности по ипотеке;
- благоустройство жилья;
- пенсию матери;
- покупки для детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты.
Сумма семейного капитала зависит от даты рождения ребенка (усыновления) и количества детей в семье.
С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 7,5%. Размер выплаты на первого ребенка повысился на 44 тыс. руб. — с 586,9 тыс. до 630,9 тыс. руб., на второго — на 58 тыс. руб., с 775,6 тыс. до 833,8 тыс. руб. Если семья получила маткапитал и израсходовала часть денег, индексируется только остаток.
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Писать заявление не нужно — Социальный фонд получает информацию из органов ЗАГС автоматически. А дальше информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата — мамы или папы — на сайте Социального фонда или портале Госуслуг.
С 2022 года материнский капитал также могут получить отцы.
Ипотека для семей с детьми
В России действует «Семейная ипотека» — программа льготного жилищного кредитования для семей, где есть хотя бы один ребенок младше 6 лет.
Кому доступна программа:
- Семьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для покупки квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить деньги на строительство дома с подрядчиком и применением эскроу-счета.
- Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе. Также такие семьи могут использовать кредит для строительства дома с подрядной организацией и расчетом через счета эскроу — по всей территории РФ.
С 23 декабря 2023 года изменились условия кредитования по льготным программам — появились новые ограничения по количеству ипотечных кредитов с господдержкой. Подробнее об изменениях читайте в статье «Сколько раз можно взять льготную ипотеку».
Для участия в программе необходим первоначальный взнос от 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве и области, Санкт-Петербурге и области, 6 млн руб. — в других регионах РФ.
Многодетные родители также могут рефинансировать действующий кредит. Рефинансирование доступно только семьям с ребенком до 6 лет включительно и семьям с ребенком с инвалидностью младше 18 лет.
Услуга рефинансирования временно недоступна.
Какие документы нужны для оформления кредита на покупку жилья
Для получения ссуды на покупку квартиры необходимо подготовить следующий пакет документов:
- Паспорта родителей и детей с 14 лет, свидетельства о рождении на детей до 14 лет
- Копии документов о рождении либо усыновлении (заверенные нотариусом)
- Документы, относящиеся к сделке с недвижимостью
- Заявку на предоставление компенсации
- Договор между кредитором и заинтересованной стороной
- Разрешение на получение и использование личных сведений
Подготовьте СНИЛС членов семьи, для рефинансирования — первоначальное кредитное соглашение.
Почему банк может отказать в ипотеке
Основные причины для отказа:
- сомнения в платежеспособности заемщика;
- недобросовестное исполнение обязательств по кредитам;
- пени, штрафы и налоги;
- недостаточный первоначальный взнос;
- ошибка с выбором квартиры;
- недостоверная информация.
Смена работы заемщиком, просрочки по текущим займам, изменение экономической политики в банковской сфере влияют на решение о предоставлении льготной ипотеки.
Если при первом обращении получен отказ, устраните замечания: улучшите кредитную репутацию, погасите долги в банках, привлеките созаемщиков. Это сократит риск отказа в ипотеке с низкой ставкой. Спустя два месяца после первого обращения подайте заявление снова.