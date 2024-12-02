Депутат Госдумы посоветовала россиянам активнее пользоваться возможностями для семей с детьми
Заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая посоветовала россиянам не откладывать решение о рождении детей и активно пользоваться Семейной ипотекой и другими мерами поддержки для семей с детьми. Об этом она рассказала в ходе дискуссии «Год семьи: итоги в недвижимости» на Domclick Digital Forum.
Не надо ждать, надо рожать. Не нужно откладывать решение о том, чтобы завести детей. Сейчас семьи с детьми находятся в привилегированном положении. Для них действуют различные программы поддержки: Семейная ипотека, Дальневосточная ипотека, Ипотека на ИЖС, материнский капитал, а также корпоративный материнский капитал с выплатой до 1 млн рублей.
По словам Татьяны Буцкой, мер поддержки много, надо лишь найти нужную информацию, но с этим часто возникают сложности. Депутат предложила участникам дискуссии подумать над тем, чтобы создать единую удобную платформу для семей с детьми, где была бы собрана вся информация обо всех льготах и возможностях — и от государства, и от работодателя.
А как воспользоваться семейной ипотекой если застройщик поднимает стоимость жилья на сумму субсидирования семейной ипотеки, т.е. дом стоимостью 6,4 по семейной ипотеке будет стоить 7,6. Отличная помощь семьям с детьми!
Анна П.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».
Если Сбер не финансирует выбранный объект, то требуется гарантийное письмо от застройщика. Все подробности вы можете узнать у менеджера в личном кабинете Домклик.
Уточним, Сбер продолжает принимать заявки по льготной программе «Семейная ипотека» в штатном режиме. Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте Домклик.
Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чем банк сразу же сообщит клиентам.
Все подробности рассказали в статье.
А как воспользоваться мерами гос поддержки, если вы сами же препятствуете этому?! Кто поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке с 20% до 50%?! В итоге воспользоваться этим видом поддержки стало просто невозможно!!!
Ирина В.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Минимальный первоначальный взнос в рамках программы составит 20,1% от стоимости недвижимости при соблюдении ряда условий. Подробнее рассказали в статье: В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное.
Уточним, Сбер продолжает принимать заявки по льготной программе «Семейная ипотека» в штатном режиме. Подать заявку возможно в офисе банка или на сайте Домклик.
Все обращения клиентов о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок, о чём банк сразу же сообщит клиентам.
Все подробности рассказали в статье.
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