Что будет, если не использовать маткапитал
Материнский капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми. Программа действует с 2007 года и призвана помочь улучшить жилищные условия, обеспечить образование детей и повысить финансовую стабильность семей. С момента запуска срок действия льготы неоднократно продлевался, её условия менялись, а размер выплат индексировался.
В статье разберём, что такое индексация материнского капитала, как она происходит и что будет, если не распорядиться сертификатом сразу.
Это привязка денежных величин (например, зарплат, пенсий, социальных выплат) к уровню инфляции или другим экономическим показателям. Обычно индексация проводится один раз в год, и её размеры устанавливаются на основании данных о росте потребительских цен за прошедший отчётный период.
Индексация материнского капитала позволяет сохранить реальную покупательную способность этой меры поддержки, учитывая изменения в экономической ситуации и рост цен.
Индексация маткапитала в 2024–2025 годах
С 1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. Сейчас размер выплат составляет:
- 833 024,74 руб. — если первый ребёнок появился до 2020 года, а второй, третий или следующие дети — после 2020 года
- 630 380,78 руб. — на первого ребёнка, рожденного или усыновленного с 2020 года, + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребёнка
- 630 380,78 руб. — если оба ребёнка появились в семье до 2020 года
С 1 февраля 2025 года размер маткапитала будет проиндексирован на 7,3%. То есть в первом случае сумма увеличится до 893 835,55 руб., во втором и третьем — до 676 398,58 руб. (+217 436,97 руб. — при появлении второго ребёнка).
Индексируется ли неиспользованный маткапитал
Если семья не использовала материнский капитал после появления права на получение льготы, сумма выплаты также будет ежегодно индексироваться. То есть процесс индексации не зависит от даты выдачи сертификата.
Как происходит индексация маткапитала
Пересмотр размера выплаты проводится ежегодно, 1 февраля. С этой даты изменения вступают в силу.
- Если маткапитал не был потрачен, индексируется вся сумма
- Если маткапитал потрачен не полностью — будут проиндексированы оставшиеся средства, а использованная сумма уже не изменится
Пример. В 2020 году в семье появился первый ребёнок. Тогда сумма выплаты на первенца составляла 466,6 тыс. рублей.
В 2024 родители оформили ипотеку и использовали сертификат в качестве первоначального взноса. Сумма к выплате составила уже 630,4 тыс. рублей.
А если в 2025 году в семье появится второй ребёнок, родители дополнительно смогут получить 217,4 тыс. рублей и использовать эту сумму для досрочного погашения ипотеки.
Пример. В 2024 году в семье родился второй ребёнок. Ранее права на маткапитал у родителей не было (первенец появился в 2017 году, то есть до 2020-го), поэтому сумма выплаты составила 833 тыс. рублей.
У семьи была действующая ипотека с остатком задолженности 590 тыс. рублей. Родители распорядились сертификатом для досрочного погашения кредита. Таким образом, остаток неиспользованного маткапитала по состоянию на 2024 год составил 243 тыс. рублей.
Если семья решит воспользоваться льготой в 2025 году (но не ранее 1 февраля), например, для оформления новой ипотеки, сумма к выплате будет проиндексирована на 7,3%. То есть остаток маткапитала увеличится до 260,7 тыс. рублей.
Что нужно сделать для пересчёта суммы маткапитала
Ничего. Вам не потребуется подавать заявление или менять сертификат — индексация проводится автоматически.
Актуальную сумму остатка маткапитала можно узнать через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. В выписке вы увидите, на что и когда были потрачены средства, и как изменилась сумма после индексации.
Куда можно потратить материнский капитал после индексации
Родители могут потратить деньги на те цели, которые будут предусмотрены программой на момент распоряжения сертификатом.
В 2024 году их перечень выглядит так:
- Первоначальный взнос по ипотеке
- Досрочное погашение ипотеки
- Покупка жилья
- Строительство или реконструкция дома
- Образование детей
- Формирование накопительной части пенсии
- Товары и услуги для детей-инвалидов
- Получение ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет
Обналичить маткапитал нельзя. Использовать сертификат можно только на цели, которые указаны выше.
Вы можете оставить первый.