Как получить субсидию 550 000 рублей для многодетных семей из Приморского края
Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Дополнительно к этой сумме семьи из Приморского края могут претендовать на выплату до 550 тысяч рублей. Таким образом, суммарно можно получить до 1 млн рублей.
Какие документы нужны, когда и кому предусмотрена субсидия — на эти и другие вопросы отвечаем в статье.
Как работает льготная программа
Семьи с детьми, рожденными в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года, могут получить дополнительную поддержку от государства в размере до 550 тысяч рублей для погашения ипотеки на покупку или строительство жилья в Приморском крае.
Выплата дается только на погашение долга по ипотеке, получить субсидию на другие цели не получится. Также выплату нельзя использовать на погашение потребительского кредита или для оплаты первоначального взноса.
Размер выплаты зависит от суммы долга. Если долг больше 550 тысяч рублей, заявитель может получить максимальную сумму; если меньше — выплата будет соразмерна долгу.
Ваш долг по ипотеке — 900 тысяч рублей, значит вы можете получить максимальную сумму.
Ваш долг по ипотеке — 300 тысяч рублей, государство выплатит 300 тысяч рублей соответственно.
Выплату можно получить только один раз и только по одному кредиту.
Кто может получить субсидию
Право на выплату субсидии до 550 тысяч рублей имеют:
- заемщик
- поручитель
Также должны одновременно выполняться следующие требования к заявителю:
- гражданство Российской Федерации
- проживает на территории Приморского края (соблюдение этого условия подтверждается отметкой о регистрации по месту жительства в паспорте заявителя или свидетельством о регистрации по месту жительства)
- родитель трех и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации, хотя бы один из которых рожден с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года
- третий или последующий ребенок, родившийся в указанный период, зарегистрирован в отделении ЗАГС на территории Приморского края
Какая недвижимость подходит под условия программы субсидирования
Как мы и упоминали, субсидия выплачивается на погашение ипотечного кредита. Ипотека должна быть выдана на:
- покупку квартиры в готовом или строящемся доме у физического или юридического лица
- строительство индивидуального жилого дома
- покупку объекта незавершенного строительства или покупку земельного участка с последующим строительством на нем индивидуального жилого дома
- приобретение последней доли в объекте недвижимости, если заемщик (поручитель) и его семья (супруг (-а) и дети) становятся единственными собственниками объекта недвижимости
- приобретение жилья в рамках региональных жилищных программ Приморского края
- уплату паевого взноса члена жилищно-строительного или жилищно-накопительного кооператива
- рефинансирование вышеуказанных кредитов
Выплату можно получить также и на погашение вышеуказанных цели в случае, если часть кредита направлена на оплату ремонта (неотделимые улучшения) или страхование. Для этого такие расходы должны быть включены в кредитный договор.
Ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года, а договор поручительства (если заявитель — поручитель) — не позднее 29 апреля 2021 года.
Какие документы нужны для подачи заявки на субсидию
- Паспорта заявителя и детей, достигших возраста 14 лет
- Свидетельства о рождении всех детей
- Свидетельства об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства (материнства) (в случае возникновения родительских прав на основании решения суда)
- Кредитный договор и (или) договор поручительства (если заявление заемщик и (или) поручитель будет подавать через портал Госуслуги
- Согласие на обработку персональных данных заемщика и (или) поручителя, а также их детей
- Заявление на получение дополнительной выплаты (бланк можно скачать на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги Приморского края).
Если ипотека оформлена на покупку недвижимости, то дополнительно могут понадобиться:
- договор купли-продажи;
- договор долевого участия или уступки прав требования;
- иные документы о приобретении жилья.
Если вы строите дом в ипотеку, то нужны:
- договор подряда на строительство дома;
- подтверждение строительства дома, регистрации права собственности на него и передачи в залог банку.
Нельзя обратиться сначала за дополнительной субсидией (550 тысяч), а затем за основной (450 тысяч), но вы можете подать документы одновременно на обе выплаты.
Где принимают заявления на выплату
Порядок обращения за этой субсидией такой же, как и за выплатой 450 тысяч, кроме того, что требуется заявление на получение дополнительной выплаты.
Если ипотека оформлена в СберБанке, то документы можно предоставить в отделение банка: либо в Центр ипотечного кредитования в вашем регионе, либо в офис банка, сопровождающего ипотечные кредиты, если в вашем городе нет Центра ипотечного кредитования.
Узнать адрес ближайшего офиса банка, который оказывает услуги консультации, оформления и выдачи ипотечных кредитов, можно на сайте СберБанка — укажите ваш город, выберите интересующие услуги с помощью фильтра (в данном случае, консультирование по ипотечным и жилищным кредитам) и увидите всю необходимую информацию.
Также подать документы вы можете онлайн через портал «Госуслуги».
Сроки рассмотрения заявки на субсидию
ДОМ.РФ рассматривает документы в течение 7 рабочих дней. Статус заявления можно проверить на сайте ДОМ.РФ или позвонив по номеру 8-800-775-11-22.
Заявка одобрена, что дальше?
ДОМ.РФ перечислит выплату на счет в банке в счет погашения долга по ипотеке.
Досрочное погашение субсидией происходит с уменьшением ежемесячного платежа, выбрать сокращение срока кредита нельзя.