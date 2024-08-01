Как многодетной семье в России бесплатно получить хороший участок земли
В России некоторые категории граждан могут претендовать на бесплатный участок земли от государства. Среди них — многодетные семьи. Землю можно использовать по-разному, например, для строительства дома или садоводства. Участок можно получить, встав в очередь, или найти его самостоятельно и подать заявление в органы власти.
На практике нередко встречаются истории, когда полученные многодетными семьями земельные участки плохо приспособлены для жизни, а своей очереди они ждали довольно долго.
Вместе с юристом рассказываем, как многодетной семье грамотно воспользоваться правом от государства, чтобы получить хорошую землю.
Как получить земельный участок бесплатно
Согласно Земельному кодексу РФ, рассчитывать на бесплатный земельный участок могут льготные категории граждан, а также участники федеральных и региональных программ по развитию территорий и улучшению жилищных условий.
Бecплaтную зeмлю oт гocyдapcтвa можно получить только один раз. Поэтому возможностями от государства обязательно надо пользоваться. Один из способов получить землю под строительство дома — найти свободные участки самостоятельно, воспользовавшись публичной кадастровой картой.
«Такая процедура прямо не запрещена законом, но прямой запрет на самостоятельный поиск земельного участка есть в некоторых регионах, например, в Красноярском крае. Нужно изучать каждый региональный закон. Если это возможно, надо действовать. Самостоятельный поиск участка требует определенных усилий, но разобраться с этим реально. Большой плюс — опция лично выбрать месторасположение участка. Такой возможности нет при получении земли в порядке очередности», — объясняет юрист и основатель юридического центра «10 Соток» Юлия Толстихина.
Какие семьи могут получить землю бесплатно
Получить землю могут семьи, граждане России, у которых три и более детей до 18 лет. В некоторых регионах до 21-23 лет при условии, что они обучаются на очной форме в университете или колледже.
В некоторых регионах, чтобы это сделать, нельзя иметь в собственности участок или участки определенной площади. Например, в Московской области разрешается иметь участок менее 6 соток.
Как семье оформить участок самостоятельно и что проверять
Для начала нужно найти неразграниченные земли на публичной кадастровой карте.
Дальше нужно обязательно свериться с Картой градостроительного зонирования территории, которая входит в состав местных Правил застройки и землепользования. Убедиться, что участок находится в территориальной зоне населенного пункта, для которой предусмотрен вид разрешенного использования для ИЖС или ЛПХ приусадебных.
Рекомендую выехать на участок и своими глазами его посмотреть. Увидеть, что там нет никаких построек, заборов и признаков использования, проверить рельеф.
Если всё хорошо, можно приступать к подготовке Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Сделать это можно самостоятельно через программу «АРГО 7» или обратиться к кадастровому инженеру.
Дальше нужно подать заявление в уполномоченный орган (администрацию по местонахождению земельного участка) о предоставлении этого участка многодетной семье.
Могут ли власти отказать в получении участка
Одним из самым частых препятствий для получения земельного участка многодетной семье является условие нуждаемости в улучшении жилищных условий, которое действует во многих регионах, поясняет эксперт.
Прежде чем зарегистрироваться в очереди на получение земельного участка, в большинстве регионов многодетной семье нужно встать на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В целом же причины отказа в постановке многодетной семьи на учет для получения участка совпадают во многих регионах. Это может быть:
- смена места жительства семьи, то есть выезд на постоянное место жительства из региона, в котором они стояли на учете;
- отсутствие постоянной прописки на территории региона определенное количество лет;
- приобретение другого участка или жилого дома;
- лишение или ограничение родительских прав;
- прекращение гражданства РФ.
Можно ли отказаться от земли
Если вы получили землю в порядке очереди, и земля вам не нравится, от неё можно отказаться. При этом право на получение земли сохраняется. Минус здесь в том, что в некоторых регионах семья вновь окажется в конце очереди. Это ещё один аргумент в пользу самостоятельного поиска участка.
В отдельных регионах можно не ждать предоставления участка, а получить компенсацию его стоимости деньгами. Например, в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской, Калининградской и других областях. Размер выплаты зависит от региона: она может быть фиксированной, индексироваться от кадастровой стоимости и так далее. Разнятся и условия получения: где-то есть временной ценз, где-то по стоимости, где-то по направлениям, куда можно потратить деньги, рассказывает Толстихина.
Можно ли продать участок, полученный по госпрограмме
Можно, после оформления земли в собственность.
Семья, получившая участок, обязана зарегистрировать его в долевую собственность всех членов семьи. В последующем при продаже такого участка это может стать дополнительной сложностью — родители должны будут получить разрешение органов опеки на продажу недвижимого имущества каждого несовершеннолетнего.
«Такое согласие легко получить, если взамен продаваемого участка приобрести более привлекательное недвижимое имущество, где тоже будет доля ребенка. Важно: должна либо увеличиться площадь этого имущества, либо доля в имуществе. В любом случае новое имущество должно быть лучше проданного. Улучшением условий считается, к примеру, продажа доли ребенка в старом частном доме и приобретение новой квартиры большей площади в городе. Бывают редкие исключения из этого правила. Так, одна семья в судебном порядке доказала, что ребенок нуждается в дорогостоящей операции. Средства от продажи его доли в доме пойдут на оплату этой операции, что позволит сохранить жизнь и здоровье ребёнка, то есть "улучшит его условия жизни", как требует закон», — отмечает Юлия Толстихина.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если я, как многодетная, выбрала участок, его оформили, а потом выяснилось, что по середине этого участка проходит газовая труба низкого давления и соответственно, использовать его в полной мере не получится, а также это опасно для семьи. Можно ли его заменить? Если да, то что для этого нужно сделать?
Карина Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться в местную администрацию вашего региона.
Добрый день! На участок какой площади можно расчитывать?
Могут ли жители Москвы получить участок в МО?
Вадим М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться в местную администрацию вашего региона.
Добрый день, мне отказали по истечении нескольких лет, сославшись, что старшему ребенку исполнилось 18 лет. Законно ли это?
Ольга К.здравствуйте! Причины могут быть самые разные, но, в любом случае, отказ в предоставлении участка земли основан на изложенных положениях Земельного кодекса.
Доброе утро. В нашем сельском поселении в Крыму мне сказали, что нужно быть прописанным в одном месте от пяти лет, тогда можно писать заявление на получение земельного участка. Это действительно так? В данном месте проживаем с 2019года, в конце сентября будет пять лет)
Наталья М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться в местную администрацию вашего региона.
Могут ли отказать если один из родителей не имеет гражданства РФ?
Виктория Э.здравствуйте! Согласно законодательству, получить землю могут только граждане России, семьи, у которых трое и более детей до 18 лет.