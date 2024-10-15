Исследование Домклик: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне августа — 48%
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц.
В этой части эксперты описали, как меняется востребованность различных льготных программ. Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок в сентябре.
Несмотря на временную приостановку оформления новых кредитов в рамках «Семейной ипотеки», показатели спроса на ипотеку с господдержкой сохранились на уровне прошлого месяца: за сентябрь на льготных условиях было оформлено 23,9 тыс. ипотечных сделок (-2,8% к августу). Доля льготной ипотеки также осталась без изменений — 48% в общем количестве выдач Сбербанка (+1 п.п.)
Тем не менее в течение месяца динамика спроса не была равномерной. Недельная статистика показала, что в преддверии остановки выдач по «Семейной ипотеке» количество сделок на льготных условиях выросло до ~8,3 тыс., а после наметился закономерный спад. Аналитики Домклик полагают, что сложившаяся неопределенность по поводу нехватки лимитов по программе может стать ключевым драйвером спроса в ближайшие месяцы.
Семейная ипотека
В Сбербанке выдача ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке» была приостановлена 18 сентября, однако итоговое количество сделок за месяц составило 19,5 тыс., что сопоставимо с показателями всего августа (отставание – всего 5,4%).
Доля «Семейной ипотеки» также осталась без изменений – на уровне 39% в общем количестве ипотечных выдач.
Как и в предыдущие месяцы, большинство сделок по программе относится к первичному рынку (70,2%). Однако стоит отметить рост спроса на кредитование индивидуального жилищного строительства: с июля доля ИЖС в рамках «Семейной ипотеки» выросла с 2,3% до 7,4%. Напомним, что в начале второго полугодия сегмент существенно сократился после введения обязательного условия об использовании счетов эскроу.
Лидером по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач стала Республика Хакасия: на программу пришлось 59,5% всех сделок в регионе. Следует отметить, что Хакасия входит в список субъектов, где «Семейная ипотека» осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Между тем высокая доля выдач по программе сохраняется и в регионах, не вошедших в этот перечень. Это прежде всего крупнейшие регионы: Краснодарский край (58,9%) и Санкт-Петербург (56,6%). Среди относительно небольших субъектов лидируют Астраханская область и Ставропольский край (по 55,9%).
Другие программы льготного ипотечного кредитования
В условиях возросшей неопределенности на рынке льготного кредитования интерес населения к более узкопрофильным программам остается повышенным. Так, например, в сентябре совокупная доля «Дальневосточной и Арктической ипотеки» сохранилась на уровне 7% (-0,3 п.п. к августу). Абсолютные показатели (3,5 тыс. сделок) также остаются выше, чем в предыдущих кварталах: в первом полугодии максимальное количество сделок за месяц составило 2,9 тыс.
В лидерах по спросу по-прежнему значатся Республика Саха (Якутия), Архангельская область и Республика Бурятия: доля выдач по программе в общем количестве сделок Сбера составляет около 70%.
Несмотря на исключение возможности покупки жилья в столичных регионах и ужесточение требований к компаниям, доля IT-ипотеки в сентябре оказалась весьма значительной – около 1,7%, что сопоставимо с уровнем прошлого года (1,6%). При этом абсолютные показатели пока скромные: в сентябре было оформлено менее 1 тыс. сделок.
Наибольшая доля IT-ипотеки отмечена в Томской (9,8% от всех новых выдач), Ярославской (6%) и Новосибирской (5,3%) областях.
Добрый день, а у будет ли исследование структуры выданных ипотечных кредитов за сентябрь 2024 года, которое вы выпускали каждый месяц?
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Домкликспасибо
Пользовательрады помочь 💚
Уже стали возобновлять банки семейную ипотеку,когда сбербанк возобновит??? Писали что ещё на прошлой неделе будет возможность восстановить... В итоге заново преподавать ипотеку приходится, так как заканчивается срок для оформления...
Ландыш С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Новых лимитов пока нет. Ваша заявка будет рассмотрена после выделения лимитов Правительством РФ. Менеджер свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
Статистика как всегда фантазии рассказывает, а в реальности продажи стоят, мало кто ввязывается в эту гонку безумия, поэтому первичка обречена на полный застой и банкротство всех. И это хорошо. А вот вторичка пока жива, т.к. продавцы делают хорошие скидки до 20% от тех цен, которые указаны в cian и domclick - иначе просто не продадут ближайшие годы.
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.