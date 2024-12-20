«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в ряде населенных пунктов
Льготную программу «Семейная ипотека» нужно распространить на вторичный рынок в населенных пунктах, где почти не строят новое жилье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Считаю, что можно было бы добавить одну новацию. Сегодня "Семейная ипотека" действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке», — сказал он в ходе заседания Госсовета.
Путин отметил, что такое условие ввели для того, чтобы поддержать еще и строительный сектор.
«Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье по льготной ставке 6% и на вторичном рынке. Но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», — уточнил президент.
Глава государства также заявил, что, по его мнению, это не отразится негативно на деятельности строительных компаний и стройке в целом.
Вместе с тем он попросил правительство выработать критерии населенных пунктов, где возводят мало нового жилья или почти не строят. «Нужно, чтобы это были ясные, понятные критерии, лишенные всяких возможностей для манипуляции», — резюмировал Путин.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
Семейная ипотека на вторичное жилье, реально спасает ситуацию. Однушка в нашем городе стоит в новостройке 7 миллионов, при зарплате 20 тысяч. Как брать даже эту беспонтовую однушку? И платить 35 тысяч
Добрый день. Есть информация, когда озвучат города, в которых будет действовать программа?
Наталья И.здравствуйте! Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Цены на новостройки космические, молодым семьям в одиночку тяжело тянуть этот хомут под названием ипотека 6%, это при том, что не всем выдают этот кредит ссылаясь на лимиты. Семейная ипотека на вторичку, могла бы изменить эту ситуацию, у людей был бы выбор, а застройщики умерили бы свой пыл (все хотят получать большую прибыль). Но как всегда у нас в стране принимаются половинчатые решения, которые кардинально ничего не меняют.
а рефинансирование будет в таком случае?
Иван Ш.здравствуйте! Такой информации пока нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Нужно дать выбор самим семьям, а не ограничивать . А если семья хочет купить жильё вблизи родственников (бабушек дедушек и т.п. ) , а новых домов нет рядом только вторичка , тогда как быть?
Здравствуйте хорошее предложение ведь в некоторых населеных пунктах сейчас невозможно купить квартиру многодетной семье. В городах недвижимость дороже чем в посёлках. От этого и сумма платежа по ипотеке в населённом пункте будет меньше.
Здравствуйте а когда будет семейная ипотека на вторичное жилье ?
Андрей Е.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚