Исследование Домклик: в октябре доля льготных программ снизилась на 11 п.п. до 37%
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости. В этой части эксперты описали, как в октябре изменилась востребованность различных льготных программ. Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок.
В октябре на льготных условиях было оформлено 18,7 тыс. ипотечных сделок. По отношению к сентябрю количество выдач снизилось на 21,7%. В первую очередь, снижение количества выдач – следствие короткого периода выдачи новых кредитов в рамках «Семейной ипотеки». Напомним, что выдачи были возобновлены 22 октября, но уже 30 октября были вновь прекращены в связи с быстрым исчерпанием выделенных денежных лимитов.
В результате доля льготной ипотеки по РФ составила 37%, что сопоставимо с показателем июля этого года – период после отмены массовой льготной ипотеки.
Семейная ипотека
Итоговое количество сделок за месяц в рамках «Семейной ипотеки» составило 15,8 тыс. Октябрьское значение отстает от предыдущих месяцев: от августа на 23,1%, от сентября – на 18,7%. Тем не менее оно существенно выше, чем в июле и в первом квартале этого года (до 11 тыс).
Доля «Семейной ипотеки» по-прежнему значительна: на нее приходится 31,2% от общего количества ипотечных выдач Сбера и 81% от общего количества ипотечных сделок в сегменте первичного жилья.
Как и ранее, лидером по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач стала Республика Хакасия: на программу пришлось 60% всех сделок в регионе. Высокая доля выдач по программе сохраняется в Республике Адыгея (52,5%) и в Ставропольском крае (49,4%).
Среди крупнейших субъектов уже традиционно лидируют Краснодарский край (43,3%) и Санкт-Петербург (42,7%).
Другие программы льготного ипотечного кредитования
В октябре наблюдалось сокращение спроса на «Арктическую и Дальневосточную ипотеку»: количество выдач составило 2,6 тыс., что на 25,4% ниже, чем в сентябре. При этом доля выдач по программе также снизилась – на 1,9 п.п. до 5,1%.
В лидерах по спросу по-прежнему значатся Республика Саха (Якутия), Архангельская область и Республика Бурятия: доля выдач по программе в общем количестве сделок Сбера составляет 60-65%.
Спрос на другие льготные ипотечные программы – IT-ипотека, «Региональная ипотека» – пока не активен: суммарно в октябре на долю этих программ пришлось около 0,5% всех выдач Сбера.
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